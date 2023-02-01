 美中情局長：習近平因俄烏戰爭有所清醒 但莫低估其對台野心 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.02.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美中情局長：習近平因俄烏戰爭有所清醒 但莫低估其對台野心

美國中情局局長伯恩斯（William Burns）2日表示，CIA評估認為中國國家主席習近平因俄烏戰事情況而有所清醒，但如果因此而低估中俄之間的夥伴關係，將會是個錯誤。他還稱，美國知道習近平曾命令軍隊準備好在2027年之前攻台。

美國中情局局長伯恩斯說習近平因俄烏戰爭而有所清醒（資料照）

美國中情局局長伯恩斯說習近平因俄烏戰爭而有所清醒（資料照）

（德國之聲中文網）美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）週四（2月2日）在華府喬治城大學（Georgetown University）的一場外交政策活動上表示，俄軍在俄烏戰爭中的糟糕表現，或讓習近平感到「驚訝和不安」，可能讓他有所清醒，並試圖從中吸取教訓。但伯恩斯建議，人們不該因此低估了中俄之間的夥伴關係。

去年2月，中俄兩國在俄烏戰爭爆發前，曾發表聯合聲明，其中表示「兩國之間的友好沒有上限，合作沒有禁區」，在俄烏戰爭爆發後，在以美國為首的西方國家全面制裁俄羅斯後，中國並未對俄羅斯作出譴責，但一直小心翼翼地避免向俄羅斯提供某些直接物質支持，因為那樣做可能引發西方制裁，就像對俄羅斯實施制裁一樣。

伯恩斯還指出中俄友誼並非全無上限：“我認為低估雙方對這種夥伴關係的承諾是錯誤的，但這並不是完全沒有界限的友誼。”

日前俄羅斯外交部表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已正式邀請中國國家主席習近平今年春天訪問莫斯科，但中方尚未證實此事

對於俄烏戰事俄羅斯近幾週一直在取得進展，伯恩斯說接下來的半年對烏克蘭來說將會是關鍵。近期巴西總統呼籲，中國是時候該出面調停俄烏戰爭，但中方在此事上並未做出正面回應。在伯恩斯表示，未來六個月對烏克蘭至關重要，莫斯科最近幾週來在烏克蘭取得了越來越多的進展。

伯恩斯：習近平對台野心還很強烈

俄羅斯的入侵加劇了西方對中國可能會對台灣採取類似行動的擔憂。北京宣稱台灣是中國的領土。

伯恩斯提到，習近平對台灣的野心還很強烈，並警告圍繞台灣而發生的衝突將會對所有摻和進來的人來說「非常不幸」。

伯恩斯提到習近平對台灣的野心還很強烈（資料照）

伯恩斯提到習近平對台灣的野心還很強烈（資料照）

伯恩斯說，“就情報而言”，美國知道習近平曾命令軍隊準備好在2027年之前入侵民主自治的台灣。

伯恩斯接著說：“目前，這並不意味著他決定在2027年或其他任何一年進行入侵，但這提醒人們他關注的重點和野心的嚴重性。”

“我們在中央情報局的評估是，我不會低估習主席在台灣問題上的野心。”

中國是美國目前面臨的“最大地緣政治挑戰”

在伯恩斯說這番話時，美國官方消息稱，一個疑似來自中國的間諜氣球在美國上空飛行了幾天。美國高層官員建議拜登總統不要將其擊落，因為擔心碎片會對安全造成威脅。

伯恩斯沒有提及這一事件，但稱中國是美國目前面臨的“最大地緣政治挑戰”。

他說：“與中國的競爭在規模上是獨一無二的，而且，你知道，它確實在幾乎所有領域展開，不僅是軍事和意識形態領域，還包括經濟、技術領域，從網絡空間到太空本身。它是全球性的 競爭的方式可能比與蘇聯的競爭更加激烈。”

中國駐華盛頓大使館沒有立即就伯恩斯的言論或氣球事件發表評論。

與台灣關係愈趨密切的立陶宛本月初外交事務委員帕維裡奧尼斯（Zygimantas Pavilionis）也表示，中國能改變世界規則而「如果美國不能保衛烏克蘭，那麼之後我們便會看到台灣海峽和印太地區出事，遭受攻擊」。

 

 

（路透社、法新社、中國外交部發言人辦公室等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

11.09.2018, Russland, Wladiwostok: Wladimir Putin (r), russischer Präsident, und Xi Jinping, Präsident Chinas, stoßen bei einem gemeinsame Essen miteinander an. Xi nimmt zum ersten Mal an dem Wirtschaftsforum teil, mit dem sich Russland als Handelspartner und Investitionsziel im asiatischen Raum präsentiert. Foto: Sergei Bobylev/POOL TASS Host Photo Agency/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

客座评论：习近平与普京——逼上梁山还是走上梁山？ 01.02.2023

迄今为止，尽管俄罗斯似乎在努力把习近平“逼上梁山”，但后者依然没有在军事上全力支持俄罗斯。但是，目前发生的一切并不利于习近平解决台湾问题的计划。这样，世界就有理由担心，习近平是否会自己主动“走上梁山”，联合普京。

FILE - Chinese President Xi Jinping, right, and Russian President Vladimir Putin talk during their meeting in Beijing, China, Friday, Feb. 4, 2022. With Russia’s military failings in Ukraine mounting, no country is paying closer attention than China to how a smaller, outgunned force has badly bloodied what was thought to be one of the world’s strongest armies. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)

普京邀习近平访莫斯科 北京不置可否 01.02.2023

俄罗斯媒体援引俄外交部报道，普京邀请习近平将于2023年春季访问俄罗斯，这将成为“俄中两国关系中的头等大事”。在临近乌克兰战争爆发一周年之际，北京尚未对此做出正面回应。

Chinese Foreign Ministry spokeswoman Mao Ning holds a press conference in Beijing on Sept. 15, 2022. (Kyodo)

德语媒体：北京又在老调重弹 31.01.2023

美国国务卿布林肯访华前夕，中美两国间的唇枪舌战仍在升温。美国指控中国国企暗中向俄罗斯提供帮助，而中方则回应称，"美国才是乌克兰危机的始作俑者和最大推手，持续向乌克兰输送重型武器和攻击性武器，不断抬升冲突的长度和烈度。"

广告

媒体看中国

中国曾在北京冬残奥会上取得优异成绩

德语媒体：中国的冬残奥运动员去哪儿了？

《南德意志报》注意到，这个冬季的残疾人冰雪竞技场上，曾在北京冬残奥上大放光彩的中国运动员却不见踪影。难道冬奥上的辉煌只是昙花一现？