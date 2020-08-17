美中延後贸易会议 特朗普：现在不想谈

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周二 (8月18日) 接受哥伦比亚广播公司 (CBS) 访问时表示，他没有兴趣与中国展开第二阶段的贸易谈判。他说：「我现在没有兴趣与中国对话。美中两国已签署了一个很棒的贸易协议，但是他们在我们刚签署第一阶段贸易协议後，立即用新冠疫情来打击我们。」

特朗普周二也宣布，他正式签署一项行政命令批准美国针对香港的情势对中国进行制裁，他再次重申目前没有计画与中国国家主席习近平对话。特朗普在新冠疫情爆发初期曾称赞中国处理疫情的方式，但是当病毒开始在美国快速传播後，他话锋一转，开始批评中国为病毒传播全球的始作俑者。

中美关系目前陷入僵局，两国也因此暂停进一步的贸易谈判。特朗普在亚利桑那州出席一项活动时表示，他会重新审视是否退出中美贸易协议。中美贸易谈判代表原订於8月15日讨论第一阶段贸易协议的执行情况，但目前相关会议已被取消。

特朗普今年一月表示，美国将持续向中国进口货物徵收关税，直到两国针对第二阶段贸易协议达成共识後，才有可能取消相关关税。这项作法不仅延长了中美贸易战，也对美国消费者与全球经济成长造成负面影响。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、CBS)

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