美中延後贸易会议 特朗普：现在不想谈

美国总统特朗普8月18日表示，他目前没兴趣与中国针对第二阶段贸易协议进行谈判。他直言道，中国是新冠病毒传播全球的始作俑者。
(德国之声中文网) 美国总统特朗普周二 (8月18日) 接受哥伦比亚广播公司 (CBS) 访问时表示，他没有兴趣与中国展开第二阶段的贸易谈判。他说：「我现在没有兴趣与中国对话。美中两国已签署了一个很棒的贸易协议，但是他们在我们刚签署第一阶段贸易协议後，立即用新冠疫情来打击我们。」
特朗普周二也宣布，他正式签署一项行政命令批准美国针对香港的情势对中国进行制裁，他再次重申目前没有计画与中国国家主席习近平对话。特朗普在新冠疫情爆发初期曾称赞中国处理疫情的方式，但是当病毒开始在美国快速传播後，他话锋一转，开始批评中国为病毒传播全球的始作俑者。
中美关系目前陷入僵局，两国也因此暂停进一步的贸易谈判。特朗普在亚利桑那州出席一项活动时表示，他会重新审视是否退出中美贸易协议。中美贸易谈判代表原订於8月15日讨论第一阶段贸易协议的执行情况，但目前相关会议已被取消。
特朗普今年一月表示，美国将持续向中国进口货物徵收关税，直到两国针对第二阶段贸易协议达成共识後，才有可能取消相关关税。这项作法不仅延长了中美贸易战，也对美国消费者与全球经济成长造成负面影响。
杨威廉/邹宗翰 (路透社、CBS)
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有关美中贸易协定第一阶段执行情况，美国总统特朗普在北京所同意购买美国商品的问题上提供了错误信息。迄今，中国从美国的商品进口比特朗普所达成的交易量少一半；对依赖对华出口的美国农场主而言，情况则更糟。