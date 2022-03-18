美中峰会谈乌克兰局势 习近平称“反对战争”

（德国之声中文网）这是美中两国领导人自去年11月中旬以来的首次通话。在长达近两个小时的谈话中，习近平在向拜登表示："我们去年11月首次'云会晤'以来，国际形势发生了新的重大变化。和平与发展的时代主题面临严峻挑战，世界既不太平也不安宁。"

根据中国官媒新华社的报道，习近平在讲话中表示："乌克兰危机是我们不愿意看到的。有关事态再次表明，国家关系不能走到兵戎相向这一步，冲突对抗不符合任何人的利益，和平安全才是国际社会最应珍惜的财富。"

针对危机中的中美关系，习近平表态称："作为联合国安理会常任理事国和世界前两大经济体，我们不仅要引领中美关系沿着正确轨道向前发展，而且要承担应尽的国际责任，为世界的和平与安宁作出努力。"

而在涉及拜登發言的部分，中國官媒用“拜登介紹了美方立場，表示願同中方溝通，防止事態升級”一句帶過。截至發稿時，美國官方尚未對視頻會議内容做出評述。

习近平和拜登在2021年11月15举行了一次视频会晤

挫败的希望

乌克兰给处于几十年来最糟糕水平的中美关系又增加了一条新的战线，进一步挫败了拜登最初希望通过利用与习近平在其任期前的个人关系来缓解广泛争端的希望。

美国和中国是世界上最大的两个经济体，华盛顿一直急于避免两国之间的新 "冷战"，寻求将两国关系定义为竞争性的共存关系之一。

然而，中国上个月宣布的与俄罗斯的 "无上限"战略伙伴关系以及它在乌克兰问题上的立场引发了外界对中国立场的质疑。

中国拒绝谴责俄罗斯在乌克兰的行动或称其为入侵，并对中国的网上内容进行审查，过滤封锁亲西方或不利于俄罗斯的内容。

北京在表示承认乌克兰主权的同时，也表示俄罗斯有合理的安全关切，应该得到解决，并敦促通过外交途径解决冲突。

习拜会当天 中国山东号航母进入台湾海峡 美国派驱逐舰跟随观察（资料图片）

通话前期的互相喊话

白宫新闻发言人普萨基（Jen Psaki）在通话前不久发表简短声明称，此次对话是双方"为保持畅通的沟通渠道所进行的不懈努力的一部分。"两位领导人将讨论"管理两国间仍在持续的竞争、俄罗斯对乌克兰战争以及其它双方关心的议题"。中国外交部发言人华春莹表示，两位领导人将"就中美关系和双方共同关心的问题交换意见"。

美国国务卿布林肯（Antony J. Blinken）在周四（17日）的新闻会上表示，拜登与习近平通话时将明确表态，若中国支持俄罗斯侵略，将为此付出代价。截至目前，布林肯是对中国发出明确信息、警告不要向俄罗斯提供军事援助的最高级别美国官员。但布林肯并没有详细说明，中国可能为此付出什么样的代价。

此前有报道称，入侵乌克兰的战争开始后，俄罗斯曾向中国寻求军事援助。对此中俄都予以了否认。

赵立坚：美国20年里曾到处空袭

周五，中国外交部发言人赵立坚在例行会上批评美国过去20多年来，在世界各处发动了数万次空袭，导致数万平民丧生。他指出，"中方向乌克兰方面提供的，是食品、儿童奶粉、睡袋、棉被、防潮垫等急需的人道主义物资，而美方提供的却是致命性武器。"

观看视频 02:03 习近平见“老朋友” 拜登夸“领导世界的大国”

赵立坚说，美方向乌方提供的最新武器装备包括800套防空系统，9000套便携式、高精度反装甲系统，7000件机枪、榴弹发射器等小型武器，以及2000万发炮弹和子弹。但是，它们并没有带来安全。

习近平和拜登对谈前期，布林肯还称，美国"担心中国正考虑直接协助俄罗斯、提供他们在乌克兰使用的军事设备。"路透社表示，这是本周稍早传出，有美国官员认为中国有意提供莫斯科相关援助的报道之后，首度有官员证实美国的忧虑。

通电前的"小动作"

不过华盛顿方面并没有提供相关证据，证明中国已表示愿意援助俄罗斯。对此，莫斯科否认向中国寻求军事援助，中国外交部则称此为"虚假信息"。

布林肯表示，有鉴于中国与俄罗斯的关系，中国有责任利用对普京的影响力捍卫国际规则，但"中国似乎正朝著相反的方向发展，拒绝谴责这种侵略，同时试图将自己描绘成一个中立的仲裁者。"

另外，周五当天美中领导人通话前，中国航母山东号穿过台湾海峡。同时据路透社报道，美国则派出 "拉尔夫-约翰逊 "号导弹驱逐舰对其进行了跟踪。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 拜登与习近平之间的视频会晤 华盛顿时间11月15日晚间，北京时间11月16日上午，美国总统拜登和中国国家主席习近平举行视频会晤。《华尔街日报》评论说，此次视频会晤“为这两个大国间的紧张关系降温，两位元首试图管理双方存在分歧的问题，并寻求找到沟通方式来避免冲突”。美国总统拜登上任后，美中两国领导人曾于今年2月和9月分别通过一次电话。此次的线上视频会晤实属首次。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 习近平称呼拜登“老朋友” 习近平在开场白中对拜登说：“今天是我们第一次以视频的方式会晤，当然这个不如直接面对面，但也很不错，看到老朋友感到很高兴。”路透社指出，在中国，“老朋友”这个词意味着亲近，可显示彼此熟悉和信任的程度。2011年，时任中国国家副主席的习近平曾邀请时任美国副总统的拜登访华。当时除了在北京举行欢迎仪式，习近平还陪同拜登前往四川成都进行访问。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ “老朋友”并不一定意味着是真朋友 今年6月有媒体问拜登，他是否可能以“老朋友打给老朋友”的方式给习近平打电话，为WHO的新冠溯源调查人员寻求访问渠道。当时拜登回答说：“让我们把话说清楚。我们彼此都很了解。我们不是老朋友。这纯粹是工作关系。”路透社报道称，在习拜视频会议之前，白宫发言人普萨基又被问及那段话。她说：“嗯...我可以确认...他仍然不认为他是‘老朋友’，所以这一点仍然是一致的。”中国人民大学国际关系学教授时殷弘说：“我们中国人称某人为老朋友时，意思是我们已经认识很久了。但‘老朋友’并不一定意味着他还是真朋友。”

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ “一个中国”政策和不支持“台独” 习近平在视频会晤中强调，台海局势面临新一轮紧张，原因是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”。这一趋势十分危险，是在玩火，而玩火者必自焚。他说，一个中国原则和中美三个联合公报是中美关系的政治基础。历届美国政府对此都有明确承诺。拜登则强调美国在台湾关系法、美中三个联合公报和六项保证的指导下，继续致力于“一个中国”政策，称美国强烈反对单方面改变现状、损害台湾海峡和平与稳定的行动。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 拜登是否说出“不支持台独”的话 中国外交部在会晤后公布的新闻稿中称，美国政府致力于奉行长期一贯的一个中国政策，不支持“台独”，希望台海地区保持和平稳定。据美国之音报道，白宫资深官员在记者会上被要求证实拜登是否说出了“不支持台独”的话。这位官员没有直接作出回答，但表示白宫官员们已多次表示美国不支持台湾独立。不久前，拜登称若中国对台发动攻击，美国承诺会保卫台湾，暗示美国之前奉行的对台湾地位的“战略性模糊”政策发生了变化。不过之后白宫官员收回了这种说法，称美国的对台政策没有变化。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 拜登对中国人权问题表达关切 会晤结束后白宫发出的新闻简报中称，拜登对中国在新疆、西藏和香港的做法以及更广泛的人权问题表达了关切。新华社报道称，习近平在视频会晤中说：“我们愿在相互尊重基础上就人权问题开展对话，但我们不赞成借人权问题干涉别国内政。”他还说，文明是丰富多彩的，民主也是丰富多彩的。民主不是一种定制的产品，全世界都一个模式、一个规格。一个国家民主不民主，要由这个国家的人民自己来评判。如果因为实现民主的形式不同就加以排斥，这本身就是不民主的行为。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 经贸问题 在谈及中美经贸关系时，习近平说，在商言商，不要把中美经贸问题政治化。双方要做大合作“蛋糕”。他还提出，“美方应该停止滥用和泛化国家安全概念打压中国企业”，“美方应该重视国内宏观政策外溢效应，采取负责任的宏观经济政策”。拜登则敦促中方履行美中第一阶段贸易协议，并希望看到两国贸易官员之间的会谈能取得进展。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 建立一些常识性的“护栏” 拜登在会晤开场致词时强调，美中关系需要一些常识性的“护栏”，防止“竞争”转为“冲突”。他说，美中双边关系“在我看来不仅对我们两国，而且坦率地说，对世界其他地区都有深远的影响”。习近平说：“中美两国是两艘在大海中航行的巨轮，我们要把稳舵，使中美两艘巨轮迎着风浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞。”《纽约时报》分析认为，两位领导人都表示愿意以一种避免世界两大强国之间发生冲突的方式处理分歧。仅此一点就可以为今年两国关系会发生重大摩擦的可能性降温。



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