美中峰会谈乌克兰局势 习近平称“反对战争”

美国总统拜登和中国国家主席习近平本周五（3月18日）进行了通话，讨论美中两国间的竞争和乌克兰战争。习近平表示，“不愿意看到”乌克兰危机，冲突对抗不符合任何人的利益，国家关系不能走到兵戎相向这一步。
（德国之声中文网）这是美中两国领导人自去年11月中旬以来的首次通话。在长达近两个小时的谈话中，习近平在向拜登表示："我们去年11月首次'云会晤'以来，国际形势发生了新的重大变化。和平与发展的时代主题面临严峻挑战，世界既不太平也不安宁。"
根据中国官媒新华社的报道，习近平在讲话中表示："乌克兰危机是我们不愿意看到的。有关事态再次表明，国家关系不能走到兵戎相向这一步，冲突对抗不符合任何人的利益，和平安全才是国际社会最应珍惜的财富。"
针对危机中的中美关系，习近平表态称："作为联合国安理会常任理事国和世界前两大经济体，我们不仅要引领中美关系沿着正确轨道向前发展，而且要承担应尽的国际责任，为世界的和平与安宁作出努力。"
而在涉及拜登發言的部分，中國官媒用“拜登介紹了美方立場，表示願同中方溝通，防止事態升級”一句帶過。截至發稿時，美國官方尚未對視頻會議内容做出評述。
挫败的希望
乌克兰给处于几十年来最糟糕水平的中美关系又增加了一条新的战线，进一步挫败了拜登最初希望通过利用与习近平在其任期前的个人关系来缓解广泛争端的希望。
美国和中国是世界上最大的两个经济体，华盛顿一直急于避免两国之间的新 "冷战"，寻求将两国关系定义为竞争性的共存关系之一。
然而，中国上个月宣布的与俄罗斯的 "无上限"战略伙伴关系以及它在乌克兰问题上的立场引发了外界对中国立场的质疑。
中国拒绝谴责俄罗斯在乌克兰的行动或称其为入侵，并对中国的网上内容进行审查，过滤封锁亲西方或不利于俄罗斯的内容。
北京在表示承认乌克兰主权的同时，也表示俄罗斯有合理的安全关切，应该得到解决，并敦促通过外交途径解决冲突。
通话前期的互相喊话
白宫新闻发言人普萨基（Jen Psaki）在通话前不久发表简短声明称，此次对话是双方"为保持畅通的沟通渠道所进行的不懈努力的一部分。"两位领导人将讨论"管理两国间仍在持续的竞争、俄罗斯对乌克兰战争以及其它双方关心的议题"。中国外交部发言人华春莹表示，两位领导人将"就中美关系和双方共同关心的问题交换意见"。
美国国务卿布林肯（Antony J. Blinken）在周四（17日）的新闻会上表示，拜登与习近平通话时将明确表态，若中国支持俄罗斯侵略，将为此付出代价。截至目前，布林肯是对中国发出明确信息、警告不要向俄罗斯提供军事援助的最高级别美国官员。但布林肯并没有详细说明，中国可能为此付出什么样的代价。
此前有报道称，入侵乌克兰的战争开始后，俄罗斯曾向中国寻求军事援助。对此中俄都予以了否认。
赵立坚：美国20年里曾到处空袭
周五，中国外交部发言人赵立坚在例行会上批评美国过去20多年来，在世界各处发动了数万次空袭，导致数万平民丧生。他指出，"中方向乌克兰方面提供的，是食品、儿童奶粉、睡袋、棉被、防潮垫等急需的人道主义物资，而美方提供的却是致命性武器。"
赵立坚说，美方向乌方提供的最新武器装备包括800套防空系统，9000套便携式、高精度反装甲系统，7000件机枪、榴弹发射器等小型武器，以及2000万发炮弹和子弹。但是，它们并没有带来安全。
习近平和拜登对谈前期，布林肯还称，美国"担心中国正考虑直接协助俄罗斯、提供他们在乌克兰使用的军事设备。"路透社表示，这是本周稍早传出，有美国官员认为中国有意提供莫斯科相关援助的报道之后，首度有官员证实美国的忧虑。
通电前的"小动作"
不过华盛顿方面并没有提供相关证据，证明中国已表示愿意援助俄罗斯。对此，莫斯科否认向中国寻求军事援助，中国外交部则称此为"虚假信息"。
布林肯表示，有鉴于中国与俄罗斯的关系，中国有责任利用对普京的影响力捍卫国际规则，但"中国似乎正朝著相反的方向发展，拒绝谴责这种侵略，同时试图将自己描绘成一个中立的仲裁者。"
另外，周五当天美中领导人通话前，中国航母山东号穿过台湾海峡。同时据路透社报道，美国则派出 "拉尔夫-约翰逊 "号导弹驱逐舰对其进行了跟踪。
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