美中將出席G20峰會 拜習會晤可能性增加

（德國之聲中文網）為期兩天的20國集團峰會將於11月15日在印尼巴厘島舉行。彭博社週二（11月8日）報導，印尼總統維多多（Joko Widodo）表示，中國國家主席習近平和美國總統拜登將親自出席。

《南華早報》引述消息來源指，雙方正在努力安排兩位領導人會談，儘管目前雙方都尚未發表官方聲明確認行程。

華盛頓史汀生中心的中國議題專家孫韻告訴《南華早報》，中國內部已確認習近平將參加G20峰會，但在雙邊關係前景悲觀的情況下，有關習近平和拜登可能會面的談判尚未決定。她表示：「我的預測是，在中共二十大之後，中國會短暫釋出善意，但一旦出現危機，事情（雙方關係）就會回到舊軌。」

若雙方順利促成此面談，將是拜登成為美國總統以來，第一次與中國領導人舉行面對面會談。而這兩年的實體外交中斷主因包括新冠疫情的爆發，以及北京和華盛頓地緣政治升溫。

南京大學國際關係研究院院長朱鋒告訴《南華早報》：「從中國的角度來看，它希望美國在一些領域減少壓制，例如技術方面。而美國則希望與中國開闢合作空間。」他補充，由於雙方都堅守自己的主張，不願意當先出面緩頰的那一方，容易導致對立與衝突。

中方態度軟化？

上週三（2日）在美中關係全國委員會（NCUSCR）的年度晚會上，習近平提交了一封信，內容表示中國預備要與美國合作，並從中「找到正確的方式與對方相處」。這是習近平獲得中共總書記第三個任期後，向美國發出的第一個訊息。而拜登也針對這次峰會承諾 ，會「合理謹慎地管理（與中國的）競爭關係」。

《南華早報》報導，部分專家認為中美雙方近期的對話語氣都比先前緩和。不過有分析師說，這些互動只不過是基本的外交禮節，缺乏能解決兩國關係的核心問題的實際方案。

另有專家推測，北京還不確定美國中期選舉後，拜登的處境和立場將會如何演變。這可能正是習近平還在猶豫發布正式出席聲明的原因。

（彭博社、南華早報）

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