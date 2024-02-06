美中官員互動起死回生　經濟工作組北京首會

美中經濟工作組本週在北京進行會談，內容聚焦於中國在電動車等領域的補貼，以及美中經濟展望、投資審查制度等。與此同時，拜登政府也持續審查川普時期針對大量中國進口商品祭出的關稅措施。
（德國之聲中文網）美中兩大強權的財政部高階官員於本週一（2月5日）在北京展開為期2天的經濟會談。成為自去年9月成立後，第3次召開會議，也是首度落址北京。美方官員週一表示，談話重點將聚焦於中國的「非市場」經濟行為。
據路透社報導，財政部國際事務副部長尚博（Jay Shambaugh）帶領一組5人代表團與中方代表團會談。美國財政部官員透露，美方計畫在會上針對北京的補貼政策進行「坦承談話」。美國政府過去稱，相關政策可能助長了產品生產過剩、使廉價商品充斥全球市場。
這次討論涉及的領域包含電動車；在美國，拜登政府也在嘗試透過稅務補貼來發展電動車產業。除此之外，雙方討論亦將觸及美國和中國的經濟前景、針對國安的投資審查制度、在氣候變遷的合作機會、減免窮國債務等議題。
去年9月，美國財長耶倫（Janet Yellen）與中國副總理何立峰發起了美中經濟領域和金融領域的工作組。本週的會議將是經濟工作組第3次會議，也是第1次在北京召開；上次會面，是去年11月亞太經濟合作會議（APEC）峰會前夕在美國舊金山舉行。
金融工作組則於今年1月底在北京開會，當時美方表示，耶倫期待「在適當時候再次訪問中國」。何立峰接見美方代表團時則表示，「雙方應繼續運用好金融工作組機制，不斷累積成果，鞏固發展金融領域合作勢頭」。
自去年舊金山「拜習會」以來，美中官員互動頻率明顯增加。今年1月也先後舉辦金融工作組及打擊芬太尼相關工作組會議。
彭博社指出，這次經濟工作組對話，是拜登政府與中國維持溝通管道的努力之一，一方面尋求面對共同挑戰，一方面也欲透過政策維護國家安全。美中關係在2023年初曾因「氣球事件」而陷入緊張，下半年則有轉好趨勢，但台灣、南海、貿易與出口管制等議題，仍然是雙方分歧領域。
路透社指出，就在拜登政府關注中國的產業補貼之際，也持續在審查前總統川普時期對中國進口商品施加的關稅，這些產品總價達數千億美元，最高課徵25%的懲罰性關稅。耶倫等人則主張，應把關注重點轉移到其他更具戰略意義之處。
不過，川普近期多次表態，如果他再次當選總統，就會加大施加關稅的力道，並呼籲應撤銷中國的最惠國貿易待遇；若確實撤銷，形同提高幾乎所有中國商品的關稅。
川普在共和黨內民調持續領先，可能再度跟拜登對戰，角逐總統大位。上週日（4日），福斯新聞播出川普的訪談；被問到有報導稱他有意對中國商品徵收60％的關稅，川普回應：「不，我會說可能還會更多。」此前有分析預測，若川普再度成為美國總統，很可能推動美中經濟進一步脫鉤，對投資和資本流向中國施加更多限制。
值得注意的是，拜登政府大致上保留了川普時期的對中關稅，且持續進行審查。針對半導體製造設備、AI晶片等先進領域，還施加了額外的出口管制，欲限縮中國相關產業的發展。
各界預期，2024年11月的大選不論是拜登連任或是川普回鍋，美國對中國的政策都不會出現大幅度的轉變。
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