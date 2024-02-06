美中官員互動起死回生　經濟工作組北京首會

（德國之聲中文網）美中兩大強權的財政部高階官員於本週一（2月5日）在北京展開為期2天的經濟會談。成為自去年9月成立後，第3次召開會議，也是首度落址北京。美方官員週一表示，談話重點將聚焦於中國的「非市場」經濟行為。

據路透社報導，財政部國際事務副部長尚博（Jay Shambaugh）帶領一組5人代表團與中方代表團會談。美國財政部官員透露，美方計畫在會上針對北京的補貼政策進行「坦承談話」。美國政府過去稱，相關政策可能助長了產品生產過剩、使廉價商品充斥全球市場。

這次討論涉及的領域包含電動車；在美國，拜登政府也在嘗試透過稅務補貼來發展電動車產業。除此之外，雙方討論亦將觸及美國和中國的經濟前景、針對國安的投資審查制度、在氣候變遷的合作機會、減免窮國債務等議題。

去年9月，美國財長耶倫（Janet Yellen）與中國副總理何立峰發起了美中經濟領域和金融領域的工作組。本週的會議將是經濟工作組第3次會議，也是第1次在北京召開；上次會面，是去年11月亞太經濟合作會議（APEC）峰會前夕在美國舊金山舉行。

金融工作組則於今年1月底在北京開會，當時美方表示，耶倫期待「在適當時候再次訪問中國」。何立峰接見美方代表團時則表示，「雙方應繼續運用好金融工作組機制，不斷累積成果，鞏固發展金融領域合作勢頭」。

延伸閱讀：耶倫擬再訪中 指「衝擊管理」為穩定美中關鍵

美中互動頻率增

自去年舊金山「拜習會」以來，美中官員互動頻率明顯增加。今年1月也先後舉辦金融工作組及打擊芬太尼相關工作組會議。

彭博社指出，這次經濟工作組對話，是拜登政府與中國維持溝通管道的努力之一，一方面尋求面對共同挑戰，一方面也欲透過政策維護國家安全。美中關係在2023年初曾因「氣球事件」而陷入緊張，下半年則有轉好趨勢，但台灣、南海、貿易與出口管制等議題，仍然是雙方分歧領域。

路透社指出，就在拜登政府關注中國的產業補貼之際，也持續在審查前總統川普時期對中國進口商品施加的關稅，這些產品總價達數千億美元，最高課徵25%的懲罰性關稅。耶倫等人則主張，應把關注重點轉移到其他更具戰略意義之處。

不過，川普近期多次表態，如果他再次當選總統，就會加大施加關稅的力道，並呼籲應撤銷中國的最惠國貿易待遇；若確實撤銷，形同提高幾乎所有中國商品的關稅。

川普在共和黨內民調持續領先，可能再度跟拜登對戰，角逐總統大位。上週日（4日），福斯新聞播出川普的訪談；被問到有報導稱他有意對中國商品徵收60％的關稅，川普回應：「不，我會說可能還會更多。」此前有分析預測，若川普再度成為美國總統，很可能推動美中經濟進一步脫鉤，對投資和資本流向中國施加更多限制。

值得注意的是，拜登政府大致上保留了川普時期的對中關稅，且持續進行審查。針對半導體製造設備、AI晶片等先進領域，還施加了額外的出口管制，欲限縮中國相關產業的發展。

各界預期，2024年11月的大選不論是拜登連任或是川普回鍋，美國對中國的政策都不會出現大幅度的轉變。

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。