美中官员相继出访 东南亚或成中美角力场

（德国之声中文网）据中国外交部消息，外长王毅应越南常务副总理范平明和外长裴青山、柬埔寨副首相布拉索昆、新加坡外长维文、韩国外长郑义溶邀请，于9月10日至15日对上述四国进行访问，并将共同主持中越双边合作指导委员会的第十三次会议。

“体现中方对合作的高度重视”

中国外交部发言人汪文斌提到，此次拜访的四国都是中国周边近邻和重要合作伙伴。面对新冠肺炎疫情，中国同周边国家守望相助、共克时艰，走在全球抗疫和疫后复苏的前列。王毅此访“充分体现了中方对同四国提升友好关系、深化互利合作的高度重视和真诚意愿。” 汪文斌表示：“访问期间，王毅将同各方进行深入战略沟通，促进中国构建新发展格局和各国发展战略对接，深化“一带一路”合作和人类命运共同体建设。”

美国先行一步

事实上，美国早已开始在在东南亚建立区域联盟，与中国直接竞争。就在今年八月，美国副总统哈里斯抵达新加坡和越南进行访问，身负着强化美国与该地区的关系的任务。

美国副总统哈里斯八月底访问新加坡和越南

美国是大多数东南亚国家政府在经济和安全问题上的重要合作伙伴，不仅与泰国和菲律宾有联盟条约，也与新加坡和越南有密切的军事合作。东南亚的一些分析家现在正在观察美国从阿富汗撤军是否会使美国在其他关键地区增加参与程度。新加坡国立大学政治学教授庄嘉颖（Chong Ja Ian）在接受德国之声采访时指出：”拜登政府一开始就说他们想把重点从中亚和中东转向印太地区，从阿富汗撤军是该计划的一部分，即使它执行得差强人意。” 一些观察家认为，该地区是美中角力的一个重要战场。

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