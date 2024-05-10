美中大学合作敏感科技引质疑 美国会讨说法

美国佐治亚理工学院近日遭国会质疑，该校与天津大学的合作项目恐危国安，要求校方进行说明。此前，天津大学因涉嫌为解放军窃取美国军事应用技术，被列入美方黑名单。

（德国之声中文网）美国佐治亚理工学院（Georgia Institute of Technology）与中国天津大学的先进科技研究合作，遭美国众院委员会质疑可能违反法规。2020年，天津大学及其相关机构和个人因涉及窃取商业秘密、进行有利于解放军的研究合作等“违背美国国安与外交政策利益”的行为，而被美国商务部列入限制出口的实体清单。

美国众院中国问题特别委员会新任主席穆理纳（John Moolenaar）週四（5月9日）致函佐治亚理工学院校长卡波若（Ángel Cabrera），要求校方详细说明与天津大学的所有合作。

穆理纳说：“因为实体清单的禁止规定，佐治亚理工学院如今不被允许提供敏感科技给天津大学，但该校仍然与天津大学、以及跟解放军有关的另一个实体合作，共同研发敏感科技。”穆理纳在信上表示，天津大学跟一间提供解放军物资的企业有关联。

卡波若称所有的研究结果都向大众公开，已通过全面的法律审查，而且研究资金只有一小部分来自该校附属的研究单位佐治亚理工研究所（Georgia Tech Research Institute, GTRI）；此单位背后大部分的出资来自美国国防部。

独家调查：与中国国防科大合作的学者们 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

半导体研究合作案遭质疑

根据佐治亚理工学院今年1月发布的新闻稿，该校物理系学者德希尔（Walter de Heer）在亚特兰大和天津有一个跨国研究团队，与天津大学纳米颗粒与纳米系统国际研究中心合作，研发出全世界首创的功能性“石墨烯半导体”，“此一突破，替电子技术发展打开新的大门”。

德希尔向路透社表示，他做的所有研究都是公开的；而与天津的合作项目，只有一位在亚特兰大做研究的学生获得GTRI的资金，参与的是“非专有”的研究，内容涉及再制在天津制造的样本。

德希尔还说，美中关系日益恶化，阻挠了两国研究人员之间原本丰硕的科学工作；他表示，石墨烯项目大约再10年可推出可行的实务应用，但盡管前景看好，仍难以取得美国政府和私营部门的资金以进行后续研究。

佐治亚理工学院的发言人汤比（Abbigail Tumpey）则透过邮件回应路透社，称校方欢迎国会调查，且一直在追踪中美关系变化，并且“实施额外的程序和规章，以保障安全、保持警惕”。该校还称，GTRI跟天津大学之间“并没有合作和研究伙伴关系，也未提供任何资金给对方”。

GTRI、天津大学纳米颗粒与纳米系统国际研究中心和中国驻美使馆皆未立即回应置评请求。

在美中地缘政治对抗和科技战之下，两国都把半导体视为军民两用的重要战略产业，涵盖量子运算、先进武器系统的开发。

芯片是如何成为了“数字时代的石油”？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

虽然拜登政府终止了特朗普时期欲打击中国间谍與竊取知识产权的“中国行动计划”（China Initiative），但美国政府和国会仍在加强审查美国高等院校内跟中国政府有关的影响力扩张和技术转移，担心中方利用美国联邦出资的开放学术环境，来规避美国的出口管制和国安法规限制。

据1965年的《美国高等教育法案》规定，接受了联邦资金的美国高等院校应披露来自外国的所有人、控制权、赠礼和契约；部分美国议员主张，该法应进一步针对中国，增列更严格的措施。

针对中美之间的学术与教育合作，中国驻美大使谢锋今年1月曾表示，虽然近年这方面“遭遇一些逆风逆流，但中美人民相互了解、彼此借鉴的愿望是阻挡不住的”。

（路透社等）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。