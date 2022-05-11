 美中「大國競爭」如何威脅全球治理？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.05.2022

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时政风云

美中「大國競爭」如何威脅全球治理？

專家向德國之聲表示，西方民主國家和以中國為首的威權國家之間正出現競爭，而這些競爭已對現有國際體系構成了嚴重挑戰。

China Schanghai Fahnen USA und China

芬蘭赫爾辛基大學客座研究員英莎麗（Dr. Sari Arho Havren）告訴德國之聲，中國通過最近的行動，正向國際社會發出一個信號，那就是它認為美國主導的國際秩序不再有合法性。

（德國之聲中文網）在過去的幾個月裡，以美國為首的民主國家一直試圖形成一個統一戰線，支持烏克蘭抵禦俄羅斯的入侵。 西方政府密切協調對莫斯科施加壓力的同時，也高度關注中國的外交行動，特別是其嘗試加強與專制國家關係的行動。

自從俄羅斯在2月底入侵烏克蘭以來，西方國家一再警告北京不要向莫斯科提供軍事援助。上週，美國高級官員告訴路透社，他們沒有觀察到任何中國「公開」向俄羅斯提供軍事和經濟支持的現象。儘管如此，中國政府迄今仍不願意譴責俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭。

與此同時，在過去兩個月裡，北京與緬甸軍政府組織了高級別會議，承諾與其在所有領域進行合作和交流。此外，中國也主辦了一次多國會議，討論阿富汗面臨的人道主義和經濟危機。

一些專家認為，確保這些國家的穩定符合北京的利益，因為它們都與中國有陸地邊界。新加坡國立大學的政治學家莊嘉穎告訴德國之聲：「北京有一個自然的理由向它們伸出援手。」

儘管中國並沒有將其外交行動限制在專制國家，但對北京來說，這些國家似乎是更理想的夥伴，因為與它們達成的交易往往受到的審查和監督較少。莊嘉穎指出：「通常會發生的情況是，雖然北京正在發展與各種國家的外交關係，但那些在短期內可以更好地控制國內反彈的國家，往往是專制國家。他們可以更容易地在不面對太多政治壓力的情況下，維持這些交易。」

中國對美國主導的國際秩序造成挑戰

芬蘭赫爾辛基大學客座研究員英莎麗（Dr. Sari Arho Havren）告訴德國之聲，中國通過最近的行動，正向國際社會發出一個信號，那就是它認為美國主導的國際秩序不再有合法性。她說：「中國共產黨的精英們認為，隨著其國內政局穩定和經濟的發展，以及最近對新冠疫情的處理，中國提供了一種更優越的治理形式。」

她補充道：「中國的發展和它對美國作為世界上最強大國家的挑戰，在南半球引起了共鳴。由於中國不接受當前的國際秩序，它在不會對自己造成太大傷害的領域會開始去挑戰現有國際秩序。」

USA Asean-Gipfel in Washington | John Kerry

美國氣候問題特使克里（John Kerry）日前表示，由於雙方意見分歧愈發尖銳，華盛頓和北京之間的氣候合作已經變得「更加困難」。

上個月，中國國家主席習近平在博鰲亞洲論壇2022年年會上，提出了一項 「全球安全倡議」，呼籲各國要共同應對全球治理挑戰。他表示，中國願意提「全球安全倡議」以維護世界和平，並說國際社會應「堅持重視各國合理安全關切，秉持安全不可分割原則」。

他說：「我們要共同維護世界和平安寧。冷戰思維只會破壞全球和平框架，霸權主義和強權政治只會危害世界和平，集團對抗只會加劇21世紀安全挑戰。」

雖然該倡議細節仍然模糊不清，但專門關注中國與俄羅斯在東歐影響力的「MapInfluenceEU」創始人和領導人卡拉斯科娃（Ivana Karaskova）向德國之聲表示，中國這項計畫是在針對發展中國家。她說：「它針對的是發展中國家，強調雙方有共同的發展階段或殖民主義的歷史經驗，並強調主權和不干涉的原則。」

對國際組織的巨大打擊

在美國和中國都試圖鞏固與其價值觀相似的國家關係時，各界對於國際社會逐漸浮現的集團競爭、其對現有國際體系構成挑戰產生擔憂。

芬蘭赫爾辛基大學的英莎麗告訴德國之聲：「現在我們已經進入了一個階段，那就是各個地域已經清醒地認識到他們對中國的戰略和關鍵依賴性，開始或多或少地保護自己的開放市場，不讓它們受中國國家補貼公司的影響，並以自己所制定的條件強行要求中國對外國企業施行對等優惠。」

她認為，這兩個由中國與美國主導的新興集團及其競爭，將擴張到所有領域，包括國防、貿易、投資和技術。因此，現有的國際體系將受到了由中國和俄羅斯領導、但結構鬆散的集團的挑戰，而西方民主國家正在努力捍衛現有國際體系。英莎麗預測，這種競爭將對國際組織造成巨大打擊，而這些競爭也可能使國際組織變得「過時」，因為這些組織在俄烏戰爭中，已經顯示出它們在解決緊急問題方面的無能。

DW.COM

美中關係陷入歷史新低點之際，兩國國防部長週三（4月20日）罕見地進行了通話。這是美國國防部長奧斯丁上任後，首度與中國國防部長魏鳳和通話。雙方就多個議題進行交流，試圖緩解美中僵局。

美國希望印度譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並向莫斯科施壓，要求其停止所謂的「特別軍事行動」。有美國官員表示，印度對俄羅斯和中國關係加深，也有自己的擔憂。

在中美高官結束於羅馬的會晤後，美國官員擔心中國已決定對俄羅斯提供援助。專家告訴德國之聲，中國目前仍嘗試在與俄羅斯的關係中找到平衡，但若北京決定支持莫斯科，歐盟國家必定會重新考慮與中國的關係。

儘管兩大陣營之間的分歧越來越大，西方民主國家仍然希望在某些議題上與北京保持一定程度的合作，如氣候變化。然而，有鑒於競爭加劇和不信任加深，這並不容易。

美國氣候問題特使克里（John Kerry）日前表示，由於雙方意見分歧愈發尖銳，華盛頓和北京之間的氣候合作已經變得「更加困難」。他說：「這使得相關外交工作更加復雜。」

新加坡國立大學的莊嘉穎也認為，試圖讓北京在氣候變化問題上回心轉意的努力已經變得更加困難。他告訴德國之聲：「每個政府都了解，每個國家都需要在環境方面做出貢獻，但是，誰做得多？誰做得少？以及較早發展起來的國家是否能夠指使其他國家該怎麼做？這些差異似乎造成了一些持續性的緊張。」

雖然各國都承認有必要合作，但莊嘉穎強調，更積極的合作可能只會發生在具體問題上。他說：「我認為各國之間的相互猜疑會影響各界原本想合作的意願。」

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