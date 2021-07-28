美中在联合国就南海问题激烈交锋

（德国之声中文网）美国与中国9日在联合国安理会海上安全问题公开会上，对南海议题进行激烈交锋。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）以不点名的方式批评中国在南海的霸凌行为，并警告联合国安理会，冲突「将对安全和商业产生严重的全球后果」，此举引发中国代表的强烈斥责。

布林肯在会议上说，当一个国家无视这些规则而不承担任何后果时，它就会助长各地有罪不罚的现象以及不稳定的情形。

布林肯说：「我们看到了船只在海上的危险遭遇，以及为因非法的海洋主张而采取的挑衅行动。」他还说，华盛顿对「恐吓和欺负其他国家，导致他国无法合法获取其海洋资源」的行为感到关切。

中国常驻联合国代表团临时代办戴兵对此指出，美国作为域外国家动辄把先进舰机开进南海，肆意挑衅，「公开在地区国家间挑拨离间，是对南海稳定最大的威胁」。并称，美国没有资格在南海问题上说三道四。

戴兵表示，安理会不是讨论南海问题的合适场所。美国在发言中提到南海问题，中方坚决反对。并指出，「当前，在中国和东盟国家共同努力下，南海局势保持总体稳定，各国依据国际法享有航行和飞越自由」。中国同东盟各国致力于全面有效落实《南海各方行为宣言》，力争早日达成「南海行为准则」。他说：「我们有决心丶有能力维护好南海和平稳定。」

布林肯表示，所有国家都有责任捍卫他们同意遵守的的和平解决海洋争端的原则，这不仅是对南海的岛屿和对该海域宣称有主权的国家。

南海俨然已成为中美紧张关系的诸多导火线之一，中国声称对与越南丶马来西亚丶文莱丶印尼和菲律宾的专属经济区重叠的南海区域，拥有主权。该海域有丰富渔场及天然资源，每年有数万亿美元的贸易行经该区域。华盛顿拒绝接受北京对该海域提出的领土主张。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez



2016年7月12日，海牙国际仲裁法庭做出了一项堪称亚洲当代历史上最重要的裁决。该法庭审理中国在南海的一些主权要求是否合法。海牙国际法庭5名法官做出的裁决认定，中国提出的大部分领土声索缺乏国际法依据。

除了南海议题，这场会议还关注了海湾油轮遇袭丶几内亚湾的海盗行为以及地中海和大西洋的毒品和人口贩运问题。

（美联社丶路透社丶新华社）

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