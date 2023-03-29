美中台角力下 台灣總統蔡英文抵美

（德國之聲中文網）台灣總統蔡英文週三（3月29日）抵達美國紐約並將停留2日，行前曾誓言不會讓外部壓力阻止台灣與世界接觸。此前中國曾威脅稱，如果她與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，將進行報復，外界擔憂美中台緊張局勢升溫。

路透社報導，這是2019年以來蔡英文首次在美國停留，也是她上任以來第7次過境，她正在前往外交上少數承認台灣的危地馬拉和伯利茲，預計在紐約逗留至週六。等從中美洲返回後，她還將停留美國加州洛杉磯，預計她將在加州與麥卡錫會面，但此事尚未得到官方證實。

2名消息人士告訴路透社，多達20名或更多的美國國會議員，計劃陪同麥卡錫與蔡英文會面，會面場所初步定在洛杉磯附近的里根總統圖書館。但圖書館方面尚未確認這項會面。

另外2名消息人士稱，蔡英文將出席在紐約與台裔美國人和海外台灣人舉行的宴會，以及在週四出席美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）舉行的活動。根據其年度報告，台灣政府是該智庫的重要捐助者。

美國官員表示，蔡英文將會見美國在台協會（AIT）華盛頓總部主席羅森伯格（Laura Rosenberger )，該協會是美國政府運營的非營利組織，與台灣開展非官方關係。

台灣駐美代表處證實，蔡英文在紐約停留期間的所有活動，均未向媒體和普通民眾開放。現場視頻片段顯示，她在紐約的飯店外受到支持者揮舞旗幟歡迎，但也有反對群眾舉標語抗議。《華爾街日報》指出，現場約有數十位蔡英文支持者舉著台灣和美國國旗，但抗議群眾人數更多，可能達數百人。有民眾舉著中國國旗和反蔡標語，稱蔡英文是「民族罪人」。

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美中敏感問題

香港《南華早報》報導，北京長期以來一直強調台灣是其與華盛頓關係中「最敏感的問題」，並反對其他國家與台灣官員接觸。但這並沒有阻止美國拜登政府最近重申台灣總統過境美國「不是什麼新鮮事」，敦促北京方面不要做出激進反應。

中國駐美大使館臨時代辦徐學淵駁斥了這一立場，她表示美國「不應以過去的錯誤為藉口，在今天重蹈覆轍」。她還說，無論是台灣領導人來美國還是美國領導人訪問台灣，都可能導致中美關係出現另一場嚴重的對抗。

路透社報導，美國白宮國安會發言人柯比（John Kirby）敦促中國，不要以正常的中途停留為藉口，增加對台灣的侵略活動。柯比說，「我們注意到美國和中國之間目前局勢緊張」，但他敦促北京保持溝通渠道暢通，並稱華盛頓仍希望重新安排美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的北京之行。

美國政府一位高級官員告訴路透社，北京已經加大了對台灣的軍事、經濟和外交壓力，但華盛頓不會改變其促成過境美國此一長期做法。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



外界擔心蔡英文的中途停留，會使令人擔憂的兩岸關係和本已脆弱的中美關係複雜化。先前中美之間的緊張關係已在廣泛的問題上逐步加劇，包括2月的氣球事件、兩國在烏克蘭戰爭問題上的分歧立場，以及北京和莫斯科之間更強烈的伙伴關係。

中國外交部發言人毛寧週三在例行記者會上表示，台灣當局領導人赴美過境是假，謀求突破、宣揚台獨是真，「不是中方過度反應，而是美方一味縱容、支持台獨分裂勢力性質惡劣」。

毛寧還說，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將美國領導人作出的不支持台獨、不支持兩個中國或一中一台的承諾落到實處，停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止虛化掏空一個中國原則，停止一邊聲稱要為中美關係加裝護欄、一邊做破壞兩國關係政治基礎的危險行徑。

台灣《聯合報》報導，台灣陸委會29日下午指出，台灣總統出訪邦交國及過境美國的安排，過去已有慣例。「中華民國是主權國家，與友好國家互動往來是正當權利，也是台灣民眾的期待，中共無權置喙」，陸委會在聲明中說。

陸委會強調，蔡英文這次的「民主夥伴共榮之旅」，深化和友邦交流合作，展現出台灣是國際社會的良善力量，也是全球經濟的關鍵力量，不會因為外來壓力阻撓台灣走向世界的決心。「我們呼籲北京當局，對蔡總統出訪應平常心看待，切勿誤判情勢，刻意升高台海緊張、破壞兩岸關係」，陸委會說。

（路透社、《華爾街日報》、香港《南華早報》、中國外交部、台灣《聯合報》）

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