 美中博弈：拜登與習近平先後邀小馬科斯訪問 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.07.2022

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时政风云

美中博弈：拜登與習近平先後邀小馬科斯訪問

小馬科斯上任不到一週，拜登前腳剛剛邀請小馬科斯訪美，中國外長王毅後腳就啟程訪問馬尼拉，並將轉達習近平對小馬科斯發出的訪華邀請。中美積極拉攏菲律賓新政府，背後有何盤算？

Vereidigung des neuen Präsidenten der Philippinen Ferdinand Marcos Jr.

6月30宣誓就職的的菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）

（德國之聲中文網）中國外長王毅將於週二（7月5日）抵達菲律賓進行兩天的訪問行程，雙方將就廣泛議題進行討論，重點聚焦菲中關係。日前，美國總統拜登（Joe Biden）也向小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）提出訪問美國的邀請。美中兩國積極拉攏菲律賓新政府的態勢相當明顯，專家對此表示「不意外」。

根據菲律賓媒體報導，王毅此行是應菲律賓外交部長馬納洛（Enrique A. Manalo）的邀請，菲外交部指出，王毅將是馬納洛7月1日上任後接見的首位外國官員，可見菲律賓十分重視與中國的關係。據悉，王毅預計也將轉達習近平對小馬科斯訪問中國的邀情。

就在王毅訪菲前的週末，菲律賓駐美大使羅慕爾德茲（Jose Manuel Romualdez）透露，美國總統拜登早已邀請總統小馬科斯訪問美國，但尚未有時間表。

早前，美國副國務卿謝爾曼（Wendy Ruth Sherman）表示，儘管美國法院對小馬科斯作出藐視法庭的判決，但他仍然可以前往美國，因為他是國家元首，「擁有外交豁免權」。

中美角力

有分析稱，美國與中國一直在尋求加強與菲律賓新政府的關係，兩大國持續在東南亞爭奪影響力。菲律賓學者表示，菲律賓對美國和中國而言，都有地緣政治的利益。因此，這兩個大國尋求接觸小馬科斯完全合乎邏輯。

前菲律賓海軍副司令裘德·王（Rommel Jude Ong）向德國之聲表示，小馬科斯在競選期間，強調外交政策轉為在美中兩國間，取得更為平衡的立場。

令裘德·王說：「在這一點上，判斷他將站在（美中）哪一邊還為時過早。但歸根結底，應該還是為了菲律賓自身利益。」他並補充，必須等到小馬科斯的外交和國家安全政策制定出來後，才能更明瞭，「在菲律賓，我們正『等待和觀察』，並根據他的行動，而不是他的話語來辨別（他的立場）。」

Philippinen Manila | Ferdinand 'Bongbong Marcos Jr.

小馬科斯高票當選。

許多外交官及分析人士都對小馬科斯的外交政策感到好奇。馬來西亞戰略與國際問題研究所的外交政策分析家丹尼爾（Thomas Daniel）曾向媒體表示，這種好奇心部分來自於對極為善變的總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的期望。

他向媒體表示：「從阿基諾三世到杜特爾特，對我來說，這是一個極端到另一個極端，我想知道小馬科斯的立場會是什麼。」

不過，包括丹尼爾在內，其他國家的政治學者也擔心，小馬科斯可能與幾位東南亞領導人相似，對國內問題的關注可能會導致他在外交政策方面處於「自動駕駛」的狀態，相對被動。

丹尼爾說：「國內的不確定性，激烈的精英政治，在精英們不像以前那樣安全的情況下，掌權的不安全感將讓你花在海外的精力大打折扣。」

中國動作頻頻

早前，中國派出國家副主席王岐山出席小馬科斯6月30日就職典禮，美國則由副總統哈里斯（Kamala Harris）夫婿任德龍（Doug Emhoff）率團出席。

根據菲媒報導，正訪問菲律賓的中國外長王毅，將對小馬科斯轉達習近平的訪華邀請。王毅是繼王岐山出席馬科斯就職典禮之後，第二位到訪的中國高級官員。

針對部分報導稱小馬科斯將於下週出訪中國，菲律賓總統府發言人否認表示：「總統目前還沒有宣佈要進行任何國事訪問活動，他正忙於組建內閣。」

中國駐馬尼拉大使館則在另一份聲明中表示，王毅在小馬科斯上任6天後對菲律賓進行正式訪問，充分體現了「中國對兩國雙邊關係的重視」。

Myanmar l Besuch des chinesischen Außenminister Wang Yi in Bagan

中國外長王毅訪問菲律賓前，先赴緬甸蒲甘出席瀾滄江湄公河合作第七次外長會。

該聲明補充道：「訪問期間，王毅國務委員將禮節性拜會新一屆領導班子，並與外交部新任部長馬納洛舉行會談，深入探討菲中關係、務實合作以及地區和國際問題。」

懸而未決的南海爭議

雖然中國在菲律賓有許多基礎建設投資，兩國貿易關係緊密，但中國與菲律賓在南海主權上存有爭議。

由於中國在南海劃設「九段線」主權，北京當局認定南海很大部分屬於中國管轄，因此當菲律賓漁船駛入有主權爭議的南海範圍（菲律賓西海域）時，中國海警船常會近距離警告或騷擾。

大部分學者認為，小馬科斯很可能會延續杜特爾特政府對華的外交政策，也就是與中國保持友好，以及不在南海問題上對抗。

總統競選期間，小馬可仕曾針對南海爭議表示，不應與中國發生衝突，並稱「菲律賓無法承受與這個亞洲巨人開戰」。

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