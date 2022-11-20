美中关系会在习近平第三任期内改变吗？

（德国之声中文网）随着中国领导人习近平开启第三次任期，北京与华盛顿的关系并没有升温迹象。美中关系近年来持续紧张，在今年八月美国众议院议长佩洛西访台后更是雪上加霜。

上周习近平曾表示，中美需要找到"正确相处之道"。他在给美中关系全国委员会的致贺信中写道："中方愿同美方一道努力，相互尊重，和平共处，合作共赢，找到新时代中美正确相处之道，既有利两国，又造福世界。"

中国外长王毅则在上月与美国国务卿布林肯通话以及会晤美驻华大使伯恩斯时警告，"不要总想着阻遏中国的发展，不要动辄就搞单边霸凌"。他也重申，北京和华盛顿无法改变对方。

"中美关系处于关键当口"

王毅表示："中美关系正处于关键当口，亟需双方本着对世界、对历史、对两国人民负责的态度，建立两个大国正确相处之道，推动两国关系止跌回稳。"

习近平在二十大报告中强调了外部对中国进行"讹诈、遏制、封锁、极限施压"，并呼吁增强忧患意识，"准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验"。

图说中共二十大 2340名代表出席 各界瞩目的中国共产党第二十次全国代表大会（中共二十大）10月16日上午10点在北京人民大会堂开幕。大会由中共中央政治局常委李克强主持，到会的代表、特邀代表合计共2340名。在二十大闭幕后，将召开20届一中全会和二十届中央纪律检查委员会第一次全体会议，选举产生新一届中央领导机构和中央纪律检查委员会领导机构。一中全会结束后，新一届中央政治局常委将同中外记者见面。

图说中共二十大 中共中央总书记习近平宣读二十大报告 中共中央总书记习近平在二十大开幕式上宣读的报告全文总共72页。媒体报道称，习近平宣读报告的时间约为1小时45分钟，并未读完二十大报告全文，而只是挑重点宣读。他在报告中提到：“解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。我们坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景。”但不排除对“极少数‘台独’分裂分子及其分裂活动”使用武力。台湾总统府对此回应表示，中华民国是主权独立国家，民主自由是台湾人民的信念与坚持；台湾的主流民意也清楚表达，“我们坚定拒绝一国两制”。

图说中共二十大 4名退休正国级中共元老缺席 前中共总书记胡锦涛坐在主席团第一排习近平左侧座位上。香港《明报》报道称，受邀出席大会的18名在世中共元老（退休正国级领导人）中，江泽民、朱镕基、吴邦国、罗干等人缺席。出席中共二十大开幕式年纪最大的代表是105岁的中共元老宋平。

图说中共二十大 中国前副总理张高丽公开露面 路透社报道称，一年前被传出负面新闻的中国前副总理张高丽首次公开露面。去年11月2日，中国著名网球运动员彭帅在新浪微博发文，自我披露同中国前政治局常委兼前副总理张高丽的特殊性关系。这篇文章在微博上存在20分钟后被微博官方删除，同时彭帅的微博账号亦被禁言，相关关键字成为敏感词汇。这一事件引起国际舆论广泛关注。后来彭帅在接受新加坡媒体采访时否认自己遭到过性侵，并表示自己“没有受到监视，一直都很自由”。现年75岁的张高丽从未公开对这一事件做出回应。

图说中共二十大 防疫升级，境外记者人数减半 由于近期北京疫情升温，据北京市疾控中心指出，除了原来的三天两检，七日内不聚会等规定，也对进返京人员新增了居家健康监测三天的新措施。前往采访二十大相关消息的媒体也多少受到影响，本届会议境外记者报名参加人数共有约900名，仅为十九大一半，据传有些已经进入闭环管理的记者及工作人员又被临时拉回居住地居家隔离。

图说中共二十大 北京加强安全警戒 10月13日，北京海淀区四通桥上悬挂起两幅巨幅抗议标语，抗议中国现行的防疫封控政策并要求罢免中国国家主席习近平。在中国，直接针对最高领导层的公开抗议非常罕见。该事件发生之后，社交媒体上传出的一些照片称，一些有身着印有“中国民兵”、“志愿者”字样的守卫在北京各立交桥上站岗或附近驻扎，以防范类似事件再次发生。



部分分析家认为，没有迹象显示习近平准备软化对美国的态度，或认为这样做有助改善双边关系。

"相反的，从党代会上发出的信息是，中国正面临日益敌对的外部环境，必须坚持不懈地施加国际压力以壮大自身实力，直到世界其他国家被迫适应中国的权力。"布鲁金斯学会外交政策项目资深研究员何瑞恩（Ryan Hass）对德国之声如是说。

也有观点认为，习近平的讲话以及工作报告显示出，中国或许已经意识到未来五年在国内外将面临日益艰巨的挑战。国际危机组织（ICG）研究员郭艾薇（Ivy Kwek）接受德国之声采访时表示： "这些挑战在很大程度上源自于与美国日益激烈的战略竞争，北京认为这既是机遇-因为力量平衡发生变化，美国的实力相对下降；同时也是风险--因为中国还没有强大到足以与美国匹敌。"

"中国方面的威胁感也有所提升，报告中大量提到外部干涉。然而，中国对其在全球地位的描述仍充满自信，尽管它与十九大相比更为温和。"

没有回旋的空间

虽然白宫官员表示，美中正在为习近平和拜登之间可能的会晤"制定方式"，但部分专家认为，如果不附带保证，抛出橄榄枝将毫无意义。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院资深访问研究员、美国前国防官员唐安竹（Drew Thompson ）对德国之声表示："改善关系的声明是以中国的对应方同意中国的任何要求和威胁为条件，没有任何迹象表明中国的行为会发生改变，或采取承认其他国家利益的对等措施。"

"我没有看见任何迹象表明北京作出妥协或提供了保证。这非常具有表演性质。每次讨论这个问题时，中国官方声明都非常明确，中国在任何争端中都不会退让，这确实不利于对话。"

習近平二十大談台港

自立自强和脱钩

专家预计，美中之间的竞争将在技术领域加剧，因为华盛顿出台了一系列出口管制措施，以防止中国企业在没有许可证的情况下取得先进半导体芯片和相关设备。

作为回应，习近平在二十大期间敦促中国做到"科技自立自强"。他还强调中国关键领域着重基础研究和原始创新的重要性。

美国智库"大西洋理事会"(The Atlantic Council) 亚洲安全倡议高级研究员罗谷(Dexter Roberts) 在接受德国之声采访时表示："习近平相当确信，他们将不得不果断尝试单打独斗，向西方学习、技术合作最终能使中国收益的旧模式已经不再适用。"

"他确信中国必须在技术领域更加自力更生。但我认为这将非常困难，甚至无法实现。我认为这将加速脱钩进程。我们已经看到大型跨国公司正在告诉供应商要走出中国多元发展。"

罗谷认为，脱钩及制裁是源自于中美之间的敌意。"习近平越是说我们要战斗，前方就会有一场斗争，就越会有政客作出反应认为我们不能相信这个人。他想要战斗，这是在自我强化。随着脱钩，敌意将越来越严重。"

中共中央政治局新一届常委亮相 李强 63岁的李强是浙江人，拥有香港理工大学的工商管理硕士（MBA）学位。在习近平主政浙江期间，李强是他的下属。2016年，李强被调往江苏任省委书记。2017年晋升中共中央政治局委员，转任上海市委书记。今年上海新冠疫情期间，他严格封城管控的做法饱受争议，引起极大不满。他被认为可能会在明年春季全国"两会"上正式接替李克强，成为中国新一任总理。

中共中央政治局新一届常委亮相 赵乐际 65岁的赵乐际（前排右）现任中共中央纪委书记、中央巡视工作领导小组组长，在党内负责调查腐败和不忠行为。他是陕西西安人，曾在陕西和青海任省委书记，被视为习近平派系"陕西帮"的成员。赵乐际也是"红二代"，其父据称与习近平的父亲习仲勋有私交。根据他在新一届常委的出场顺序和中共以往的职务安排，赵乐际估计将在明年的两会上被推选为全国人大委员长。

中共中央政治局新一届常委亮相 王沪宁 王沪宁是政治局中唯一学者出身的常委，他曾在复旦大学任教国际政治。他被视为中共的意识形态"国师"。江泽民的"三个代表"，胡锦涛的"科学发展观"和习近平的"新时代中国特色社会主义"等提法均出自他的手笔。王沪宁既没有地方从政履历，也不曾走党政机构的官僚仕途，是中共最高层的一个例外。他现任中央全面深化改革委员会办公室主任。62岁的王沪宁在常委中排名第四，依照惯例将成为全国政协主席。

中共中央政治局新一届常委亮相 蔡奇 蔡奇是福建人，拥有经济学博士学位，现任北京市委书记。他曾是习近平在福建和浙江的旧部，2014年，他被调至中央，任新成立的中央国家安全委员会办公室副主任，2017年成为北京市委书记。他主政北京后，开展了一系列整治行动，例如要求"控制人口规模"，大规模强拆廉价出租屋，导致极具争议的清理"低端人口"运动。北京在疫情中成功举办了冬奥会，也可能为他的政绩加分。67岁的蔡奇目前在常委中排名第五，可能会担任国务院常务副总理。

中共中央政治局新一届常委亮相 丁薛祥 丁薛祥现任中央办公厅主任，主管着中共最重要的官僚机构之一。60岁的丁薛祥是江苏南通人，工程师出身，曾任上海市科委副主任。2007年，任上海市委常委、秘书长的丁薛祥，成为时任上海市委书记习近平的政治秘书。2013年，他被擢升为中共中央办公厅副主任，不久后又成为习近平个人办公室主任。此后，他多次陪同习近平出访国内外。2017年，他成为中共中央政治局委员、中央书记处书记，并兼任中央办公厅主任，被视为是习近平的"左膀右臂"。丁薛祥被认为可能会接任王沪宁，主管意识形态。

中共中央政治局新一届常委亮相 李希 66岁的李希是甘肃人，现任广东省委书记，他被认为对推进"粤港一体化"做出了政绩。此前李希曾在甘肃、陕西省委任职，2014年到辽宁担任省委书记。与其他几位新晋常委不同，李希与习近平并未有直接共事经历。他在辽宁的四年间整饬官场，可能因此受到习近平的赏识。李希已经当选二十届中央纪律检查委员会书记，接任赵乐际。

中共中央政治局新一届常委亮相 习近平 据中国官媒发布的资料，习近平生于1953年6月，陕西富平人，清华大学人文社会学院马克思主义理论与思想政治教育专业毕业，在职研究生学历，法学博士学位。2012年起担任中共中央委员会总书记，中央军委主席。2018年中国通过修改宪法，取消了最高领导人任期的限制。20大上习近平连任中共总书记就军委主席，预计明年人大会议上将连任中国国家主席。



中国特色的外交

国际危机组织的郭艾薇认为，除了核心技术领域的竞争外，中国还将通过推行所谓的"中国特色的大国外交"试图控制全球话语权。

"北京正试图将自己与它所认为的华盛顿处理国际事务的方式作出区分。……北京坚称奉行'真正的多边主义'-不干涉和永不谋求霸权- 与它所谓的'单边、霸权和排他'的美国行为相对立。"

习近平在二十大的讲话中表示，中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，永远不称霸、不搞扩张。

郭艾薇表示，这是当前趋势的一部分。"中国越来越致力于为自己树立更积极的形象，以增加其全球影响力并赢得朋友。最近推出的全球发展倡议和全球安全倡议就是很好的例子。"

芝加哥大学政治科学系教授杨大利（Dali Yang）对德国之声表示，二十大反映出中美关系的现况，随着中美关系被重置，双方一致认为这是更具竞争性的关系。

但杨大利也指出，国家安全是贯穿整个二十大的主要议题，双边关系很大程度上将从这个角度出发。"现在一切都通过国家安全的角度来反映。"

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。