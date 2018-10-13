 美中关係持续紧绷 G20特习会藏变数 | 经济纵横 | DW | 16.10.2018

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经济纵横

美中关係持续紧绷 G20特习会藏变数

中国总理李克强15日于荷兰呼吁各国保障自由贸易，但各国政府及企业仍对中国的口号抱持高度怀疑。

Peking Donald Trump Xi Jinping (Getty Images/AFP/N. Asfouri)

美中关係紧张之际，外界关注两国领导人会否在11月的G20峰会会面。

(德国之声中文网) 正当各界关注美中领袖是否能在下个月的阿根廷G20峰会期间碰头，华尔街日报15日报导，美国财政部长姆努钦表示，目前双方仍在就「特习会」的可能性进行协商。

姆努钦与美国保守派智库哈德逊研究所 (Hudson Institute) 中国战略研究中心主任白邦瑞 (Mike Pillsbury) 皆强调，特习会成行与否取决于中国是否允诺进行重大的结构性改革。姆努钦表示，"如果双方的讨论能朝着正确的方向前进，我相信总统会愿意与习近平总统见面。"

与此同时，中国央行行长易纲也对外表示，希望能与美方针对贸易战找到具建设性的解决方案，而中国仍会做好最坏的打算。根据美国之音报导，易纲14日在一场G30国际银行业研讨会上指出，贸易战不仅将导致中美双输的局面，也会对中国经济带来负面预期。他强调中国将专注在加速国内改革及金融业的对外开放，并强化智慧财产的保障。然而，目前无从得知这些承诺是否能满足美方的需求。

易纲强调，"我们很真诚地希望能以建设性的方案 (constructive solutions) 解决贸易摩擦，这比贸易战好，后者是双输的结果。"

Made in China (picture-alliance/ZB/A. Burgi)

中国与其他国家的认知落差

另一方面，中国首届国际进口博览会将于11月5号到10号在上海登场。根据媒体报导，中国希望透过博览会平息国际社会对其贸易政策的担忧，及释出愿意缩小与美国和其他国家贸易逆差的意愿。不过外国企业与外交官对此口号抱持怀疑态度，强调希望能看到中方透过实际的改革政策来进一步开放市场。

熟悉博览会统筹的人员向媒体透露，由于中美持续的贸易纷争，美方不打算派遣官员出席。上海美国商会会长季瑞达 (Ken Jarrett) 表示虽然中方透过展览会释出善意，但中国对于市场开放的限制以及非关税壁垒，使许多外国企业依旧无法将产品进口到中国。他认为解决这些结构上的隔阂也是相当重要的。

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本周五（10月12日），中国方面证实，正在与美方协商，筹划在近期内安排习近平与特朗普的会晤。外界认为，这与美中贸易冲突愈演愈烈导致全球股市大跌有关。 (12.10.2018)

本周末，G20财长和央行行长在布宜诺斯艾利斯聚首。东道主阿根廷原有自己的议程；然而，特朗普却将再度成为会议所环绕的中心。 (21.07.2018)

国际金融领域的领军人物在巴厘岛会晤一周后，要求各国准备迎接贸易摩擦等所带来的隐患。这显然是在放眼不断升级的的中美贸易纠纷螺旋。其间，印尼总统佐科威更是将中美比作《权游》中的豪门，提醒“凛冬将至”。 (13.10.2018)

路透社报导，有外交官和外国企业透露，中国各地使馆及国内官员花了几个月去强力游说外国政府及企业出席博览会。有些人认为博览会结束时，中国将对外宣称博览会的成果，特别是与一些外国政府与企业达成进口协议。然而，华盛顿国际战论研究中心的中国经贸专家甘思德强调，中国在推广博览会时採用的手段完全违背他们标榜的展览会目的。他认为当下的情况反而显现出中国与其他国家认知上的落差。

一些外国企业强调他们选择出席博览会完全是出于使命感，而其他外国官员及企业则选择对博览会抱持怀疑的态度。一名资深的欧洲外交官表示，大部分欧洲企业期望中国能针对开放市场以及缩小双方贸易差距推出一个长期且可预期的时程。

杨威廉/夏立民/李芊 (路透社、法新社)

  • Symbolfoto Internetkriminalität (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

    中美贸易战 与我有何干？

    症结在于“中国制造2025”

    最令美国耿耿于怀的是，中国强迫在华外国企业（包括美国企业）交出先进技术，作为进入中国市场的前提条件。而北京倾国家之力推动的“中国制造2025”战略则是对美国在多个科技领域霸主地位的“赤裸裸”的挑战。

  • China Wirtschaft (Getty Images/AFP)

    中美贸易战 与我有何干？

    特朗普出招有顾虑

    本来就是凭借“美国优先”的口号当选总统的特朗普，在选择对华贸易战的打击目标时，自然是有所顾虑。他选择征收25%关税的中国产品，主要涉及工业机械、航空航天工业部件和通讯技术等，所以首先会察觉到价格变化的应该是美国企业。

  • US-Strafzölle - China IT Apple Watch (Getty Images/AFP/STR)

    中美贸易战 与我有何干？

    消费品不受影响？

    华盛顿开出的“黑名单”避开了美国老百姓大量购买的产品如智能手机、玩具和服装等。此外电视机和药品也从原来的征税清单中删除。

  • Deutschland Frankfurter Börse (Getty Images/H. Hannelore)

    中美贸易战 与我有何干？

    价格迟早要涨

    但是这并不意味着美国的普通消费者不会受到影响。这些关税会导致使用相关机械设备的美国企业成本上升，随着时间的流逝，这些成本都会逐渐转嫁给消费者。只不过它的效果不如直接对消费产品征税来得明显。

  • USA Kentucky Dürre Feld mit Sojabohnen (Reuters)

    中美贸易战 与我有何干？

    美国大豆种植面临打击？

    在北京宣布的反制措施中，就包括对美国诸多农产品征收25%关税。其中大豆产业受到的影响可能最大，因为美国大豆出口的60%都是销往中国。 自从中美双方的征税决定宣布之后，大豆价格已经出现下跌。

  • Whiskey mit Eis (picture-alliance/Bildagentur-online)

    中美贸易战 与我有何干？

    威士忌和牛肉一起涨价？

    美国产的威士忌和牛肉以及海鲜水产等也成为北京征收关税的对象。除了食品领域之外，美国产汽车（包括燃油动力、混合动力和纯电动汽车）都是中国征税对象。美国前驻华大使骆家辉反对现政府的关税政策，他认为这给美国企业带来的伤害可能比对中国企业的大。“因为中国并不一定非要买美国的大豆。他们可以从南美购买。他们也不一定非要购买波音飞机。”

  • China Trumps Besuch (picture-alliance/AP Photo/T. Peter)

    中美贸易战 与我有何干？

    鹿死谁手 有待分晓

    华盛顿和北京为这一轮关税措施设定的实施时间都是7月6日，在那之前中美贸易战是否还有可能“悬崖勒马”？也有专家认为，中国采取以牙还牙的方式回击是一个错误，因为这会迫使特朗普采取进一步的报复。究竟狭路相逢，谁能取胜，还需拭目以待。

    作者: 雨涵


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中美贸易战 与我有何干？

历时几个月曲折起伏的中美贸易争端，究竟涉及哪些经济领域？与两国老百姓又有什么关系？ (16.06.2018)  

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