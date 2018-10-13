美中关係持续紧绷 G20特习会藏变数

(德国之声中文网) 正当各界关注美中领袖是否能在下个月的阿根廷G20峰会期间碰头，华尔街日报15日报导，美国财政部长姆努钦表示，目前双方仍在就「特习会」的可能性进行协商。

姆努钦与美国保守派智库哈德逊研究所 (Hudson Institute) 中国战略研究中心主任白邦瑞 (Mike Pillsbury) 皆强调，特习会成行与否取决于中国是否允诺进行重大的结构性改革。姆努钦表示，"如果双方的讨论能朝着正确的方向前进，我相信总统会愿意与习近平总统见面。"

与此同时，中国央行行长易纲也对外表示，希望能与美方针对贸易战找到具建设性的解决方案，而中国仍会做好最坏的打算。根据美国之音报导，易纲14日在一场G30国际银行业研讨会上指出，贸易战不仅将导致中美双输的局面，也会对中国经济带来负面预期。他强调中国将专注在加速国内改革及金融业的对外开放，并强化智慧财产的保障。然而，目前无从得知这些承诺是否能满足美方的需求。

易纲强调，"我们很真诚地希望能以建设性的方案 (constructive solutions) 解决贸易摩擦，这比贸易战好，后者是双输的结果。"

中国与其他国家的认知落差

另一方面，中国首届国际进口博览会将于11月5号到10号在上海登场。根据媒体报导，中国希望透过博览会平息国际社会对其贸易政策的担忧，及释出愿意缩小与美国和其他国家贸易逆差的意愿。不过外国企业与外交官对此口号抱持怀疑态度，强调希望能看到中方透过实际的改革政策来进一步开放市场。

熟悉博览会统筹的人员向媒体透露，由于中美持续的贸易纷争，美方不打算派遣官员出席。上海美国商会会长季瑞达 (Ken Jarrett) 表示虽然中方透过展览会释出善意，但中国对于市场开放的限制以及非关税壁垒，使许多外国企业依旧无法将产品进口到中国。他认为解决这些结构上的隔阂也是相当重要的。

路透社报导，有外交官和外国企业透露，中国各地使馆及国内官员花了几个月去强力游说外国政府及企业出席博览会。有些人认为博览会结束时，中国将对外宣称博览会的成果，特别是与一些外国政府与企业达成进口协议。然而，华盛顿国际战论研究中心的中国经贸专家甘思德强调，中国在推广博览会时採用的手段完全违背他们标榜的展览会目的。他认为当下的情况反而显现出中国与其他国家认知上的落差。

一些外国企业强调他们选择出席博览会完全是出于使命感，而其他外国官员及企业则选择对博览会抱持怀疑的态度。一名资深的欧洲外交官表示，大部分欧洲企业期望中国能针对开放市场以及缩小双方贸易差距推出一个长期且可预期的时程。

杨威廉/夏立民/李芊 (路透社、法新社)