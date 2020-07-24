美中全面脱钩的时代已经到来？

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥7月23日发表题为“共产中国与自由世界的未来”之演讲时，引用了半个世纪前推动美中接触的前总统尼克松(Richard Nixon)的话：“除非中国改变，否则世界不会安全。”

蓬佩奥认为，尼克松总统当时做出与中国接触的决策固然是正确的，但是“与中国接触近50年后，美国人现在取得了什么成果？” 他认为，现状就是中国没有按照当年构想，在与西方接触的过程中演变为自由民主社会。“自由国家重振了中国失败的经济，而北京却反咬喂食给他的国际之手。”

美国国务卿的此番言论，被认为是推动美中加速脱钩的又一举措。就在本周，美国要求关闭中国驻休斯敦领事馆；几天后，中国也出台对等措施要求关闭美国驻成都领事馆。

除了当前的领事馆之争，中美两国还在南海、贸易、华为、技术掠夺、香港、新疆等诸多议题上存在争执。在蓬佩奥周四发表演讲前，美国国家安全顾问奥布莱恩(Bobert O'Brien)、联邦调查局局长雷(Christopher Wray)、司法部长巴尔(Bill Barr)、国防部长埃斯珀(Mark Esper)也都在近期发表讲话，强调来自中国的全方面威胁。

政治学者：存在“热战”风险

美国芝加哥大学的华裔政治学者杨大利在接受德国之声采访时指出，特朗普麾下官员近期一系列讲话表明，美国已经将中国视作全方面的、全球性的竞争对手，“这其实也是特朗普2018年开始从贸易方面向中国施压的原因。” 杨大利还认为，美中双方现在走向对立，并不单纯是美国的因素。“中国国力增强，影响力越来越大。中方提出的这些政策和高调的姿态与美方是否能够融洽？如果不能，那就肯定有矛盾。”

纽约城市大学的华裔政治学教授夏明则对德国之声表示，美中两国之前都有一系列战略误判，“但是今后，如果中国不做出体制上的改变，世界将无法再与之共存；西方无法再假装‘房间里的大象’不存在”。

在周四的演讲中，蓬佩奥也提到“我们必须以更具创造性而且更为强势的方式引导中国做出改变，因为北京的所作所为威胁着我们的人民与我们的繁荣”。并且强调“不能像对待其他国家一样，把中国当作一个正常的国家”，“如果自由世界不改变共产中国，共产中国肯定会改变我们。”

政治学者夏明指出，只要中国体制不接受普世价值、不在此基础上实现多元化，接下来的历史进程“要么是中国倒退回所谓的‘内循环’式孤立、付出一定的代价，要么就是国际社会和中国发生最后的‘热战’。”

寄希望于大选？

一些中国学者则认为，非但“热战”不会发生，“新冷战”之风险也有望在今后几个月大大缩小。中国国际关系学院的政治学者储殷对美联社表示，美国政界近期的对华政策转向是因为“当初推动接触中国的那些人，对中国经济增长加强了中共执政合法性、没能造成民主转型之现实感到失望。” 储殷认为，鉴于当前中美关系的结构性问题还受到了美国内政问题的一些干扰，因此“中国不会太把蓬佩奥的演讲当回事”，这“不过是跛脚鸭最后的叫唤”。他暗示说，中国需要和“一个配得上大国地位的美国政治家对话”，“在动荡的年代需要耐心”。

中国人民大学的美国事务专家时殷弘也对路透社表示，中方已经意识到特朗普在美国国内的执政基础被削弱，“因此(与他对话的)价值已经降低。”

但是，伦敦大学亚非学院的中国政治专家曾锐生(Steven Tsang)在接受美联社采访时指出，目前，中美关系正在面临结构性的转变，这一趋势即便特朗普连任失败也依然很可能会延续。“对华强硬如今已经烙入了美国的体制之中。”

一名不愿具名的中国官员也对路透社表示，中国当局已经不抱白宫易主就能让中美关系回到“昔日好时光”之幻想，不过“中美关系不可能比现在更糟糕”。

曾任美国东亚事务助理国务卿的拉塞尔(Daniel Russel)也认同这一观点，指出虽然中方不会指望拜登(Joe Biden)胜选就能扭转大的趋势，但至少可以和一个新的执政团队展开对话。

拉塞尔并非拜登竞选团队的成员，但是路透社指出，其态度对拜登团队的外交策略有着相当的影响力。目前，特朗普和拜登的竞选团队都互相指责对方"亲中"。