 美中全面脱钩的时代已经到来？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.07.2020

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中美关系

美中全面脱钩的时代已经到来？

中国领事馆被要求关闭；美国官方公开称中国“不是正常国家”；国务卿蓬佩奥呼吁全球一起反抗中国，否则“共产中国就会改变我们”……美国是否正在加速推进早已启动的美中“脱钩”进程？一场新的冷战是否能靠白宫易主来避免？

蓬佩奥7月23日下午发表一场中国政策的演说

蓬佩奥7月23日下午发表一场中国政策的演说

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥7月23日发表题为“共产中国与自由世界的未来”之演讲时，引用了半个世纪前推动美中接触的前总统尼克松(Richard Nixon)的话：“除非中国改变，否则世界不会安全。”

蓬佩奥认为，尼克松总统当时做出与中国接触的决策固然是正确的，但是“与中国接触近50年后，美国人现在取得了什么成果？” 他认为，现状就是中国没有按照当年构想，在与西方接触的过程中演变为自由民主社会。“自由国家重振了中国失败的经济，而北京却反咬喂食给他的国际之手。”

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美国国务卿蓬佩奥7月23日下午发表一场中国政策的演说，提议自由国度组成一个新的民主联盟，并呼吁中国人民加入国际社会改变中国政府行为的行列。他强调，国际社会对抗中国的作法不能只是一味强硬，而是必须与中国人民交流，并赋予他们力量。

中国外交部周五 (7月24日) 中午针对美国要求北京关闭驻休斯敦总领事馆一事作出回应，决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立与运行许可，并要求该总领事馆停止一切业务与活动。此外，中国驻休斯敦的总领事蔡伟周四表示，他不打算要於周五关闭该总领事馆。

在美国周三传出一名遭美国联邦调查局控诉签证诈欺的中国军事科学家唐娟藏匿於中国驻旧金山领事馆内後，美国司法部周四宣布以签证诈欺起诉4名隐瞒与中国解放军关系的中国研究员，并称他们由中国官方派至美国大学窃取机密。

2020年美中两国的一系列外交和军事的角力表明，两国关系没有最低点，只有更低点。台湾也毫无悬念的成为了这场角力的焦点之一。美国政界在最新推出的一系列政策文件中，高调强调了保卫台湾的决心。

一段时间以来，华盛顿在对华问题上越来越明显地进行政治拆分，将中共与中国人民区别开来。以国务卿蓬佩奥为代表，美国一些政界人士开始强调“美中冲突只是美国与中共的冲突”。这引起北京强烈不满，称美政客是在“枉费心机使用离间计”。

美国国务卿的此番言论，被认为是推动美中加速脱钩的又一举措。就在本周，美国要求关闭中国驻休斯敦领事馆；几天后，中国也出台对等措施要求关闭美国驻成都领事馆。

除了当前的领事馆之争，中美两国还在南海、贸易、华为、技术掠夺、香港、新疆等诸多议题上存在争执。在蓬佩奥周四发表演讲前，美国国家安全顾问奥布莱恩(Bobert O'Brien)、联邦调查局局长雷(Christopher Wray)、司法部长巴尔(Bill Barr)、国防部长埃斯珀(Mark Esper)也都在近期发表讲话，强调来自中国的全方面威胁。

政治学者：存在“热战”风险

美国芝加哥大学的华裔政治学者杨大利在接受德国之声采访时指出，特朗普麾下官员近期一系列讲话表明，美国已经将中国视作全方面的、全球性的竞争对手，“这其实也是特朗普2018年开始从贸易方面向中国施压的原因。” 杨大利还认为，美中双方现在走向对立，并不单纯是美国的因素。“中国国力增强，影响力越来越大。中方提出的这些政策和高调的姿态与美方是否能够融洽？如果不能，那就肯定有矛盾。”

纽约城市大学的华裔政治学教授夏明则对德国之声表示，美中两国之前都有一系列战略误判，“但是今后，如果中国不做出体制上的改变，世界将无法再与之共存；西方无法再假装‘房间里的大象’不存在”。

在周四的演讲中，蓬佩奥也提到“我们必须以更具创造性而且更为强势的方式引导中国做出改变，因为北京的所作所为威胁着我们的人民与我们的繁荣”。并且强调“不能像对待其他国家一样，把中国当作一个正常的国家”，“如果自由世界不改变共产中国，共产中国肯定会改变我们。”

政治学者夏明指出，只要中国体制不接受普世价值、不在此基础上实现多元化，接下来的历史进程“要么是中国倒退回所谓的‘内循环’式孤立、付出一定的代价，要么就是国际社会和中国发生最后的‘热战’。”

目前，特朗普和拜登的竞选团队都互相指责对方亲中

目前，特朗普和拜登的竞选团队都互相指责对方"亲中"

寄希望于大选？

一些中国学者则认为，非但“热战”不会发生，“新冷战”之风险也有望在今后几个月大大缩小。中国国际关系学院的政治学者储殷对美联社表示，美国政界近期的对华政策转向是因为“当初推动接触中国的那些人，对中国经济增长加强了中共执政合法性、没能造成民主转型之现实感到失望。” 储殷认为，鉴于当前中美关系的结构性问题还受到了美国内政问题的一些干扰，因此“中国不会太把蓬佩奥的演讲当回事”，这“不过是跛脚鸭最后的叫唤”。他暗示说，中国需要和“一个配得上大国地位的美国政治家对话”，“在动荡的年代需要耐心”。

中国人民大学的美国事务专家时殷弘也对路透社表示，中方已经意识到特朗普在美国国内的执政基础被削弱，“因此(与他对话的)价值已经降低。”

但是，伦敦大学亚非学院的中国政治专家曾锐生(Steven Tsang)在接受美联社采访时指出，目前，中美关系正在面临结构性的转变，这一趋势即便特朗普连任失败也依然很可能会延续。“对华强硬如今已经烙入了美国的体制之中。”

一名不愿具名的中国官员也对路透社表示，中国当局已经不抱白宫易主就能让中美关系回到“昔日好时光”之幻想，不过“中美关系不可能比现在更糟糕”。

曾任美国东亚事务助理国务卿的拉塞尔(Daniel Russel)也认同这一观点，指出虽然中方不会指望拜登(Joe Biden)胜选就能扭转大的趋势，但至少可以和一个新的执政团队展开对话。

拉塞尔并非拜登竞选团队的成员，但是路透社指出，其态度对拜登团队的外交策略有着相当的影响力。目前，特朗普和拜登的竞选团队都互相指责对方"亲中"。

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