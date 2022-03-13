美中元首通话前夕 山东舰通过台湾海峡

由于乌克兰战争，台湾目前处于高度戒备状态，而就在美国总统拜登将与中国领导人习近平通话前几个小时，中国山东号航母穿越了台湾海峡。
（德国之声中文网）台湾国防部周五（3月18日）证实，一艘中国航母当天驶过台湾海峡，而此时距离中美两国总统的会谈仅剩数小时。中国声称民主执政的台湾是自己的领土，过去两年来，中国加强了在该岛附近的军事活动，以维护其主权主张，使台北和华盛顿感到警觉。
一位直接了解情况的消息人士对路透社表示，中国山东号航母周五穿越了台湾海峡。该消息人士表示，山东号驶近台湾控制的金门岛，后面跟随一艘美国军舰。金门岛正对着中国大陆的厦门市。该消息人士未被授权接受媒体采访，并要求匿名。
"CV-17上午大概十点半出现在金门西南面约30海里处，被民航机上的旅客拍到。" 消息人士指的是山东号的官方服务编号。该消息人士补充说，美军的阿利伯克级导弹驱逐舰拉尔夫-约翰逊号（USS Ralph Johnson）至少在部分航程中追踪了这艘航母。当时，山东号甲板上没有飞机，并通过海峡向北航行，而台湾方面也派出军舰关注局势。
台湾国防部稍晚在一份简短的声明中证实上述消息，但没有给出细节，仅强调对于中国在台海周边海空域动态都全面掌握。美国海军发言人兰福德（Mark Langford）中尉说，拉尔夫-约翰逊号"于3月17日根据国际法在国际水域进行了例行的台湾海峡过境"。
这次航行发生在美国总统拜登将与中国领导人习近平通话前约12小时，消息人士称，山东舰在离此次通话如此之近的时候出动是 "挑衅性的"，而且它在白天出航是不寻常的，以前的任务都是在晚上进行。对此，中国外交部发言人赵立坚在新闻发布会上表示，山东号有例行的训练安排，不应与中美元首的沟通联系起来。
由于乌克兰战争，台湾目前处于高度戒备状态，担心中国会趁机采取行动，尽管没有迹象表明北京即将发动任何形式的军事打击。中国曾表示，台湾是其与美国关系中最敏感和最重要的问题。华盛顿与台北没有正式的外交关系，但却是台湾最重要的国际支持者和武器供应商。台湾拒绝接受中国的主权要求，并一再表明要捍卫其自由和民主的决心。
山东号是中国最新的航母，于2019年开始服役。 2019年12月，在台湾的总统和立委选举登场之前，山东号驶过台湾海峡，此举被台湾官方谴责，认为中国政府企图恐吓。台湾的空军近期几乎每天都会出动飞机，以吓阻飞入台湾防空识别区的中国军机。
（路透社）
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拜登、習近平週五通話前夕，美國國務卿布林肯表示，「如果中國採取任何行動支持俄羅斯的侵略，中國將為此付出代價。」中国外交部回应称中方“以实际行动致力于劝和促谈”。当天早晨，中国山东号航母穿越台湾海峡。
中国海军发布消息称，日前山东舰航母编队在南中国海区域实行了演习训练，并强调今后将按计划常态组织类似演训活动。本周早些时候，中国国防部发言人也曾表示，中国的航母不是“宅男”，远航才是其“常态”。