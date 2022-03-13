美中元首通话前夕 山东舰通过台湾海峡

（德国之声中文网）台湾国防部周五（3月18日）证实，一艘中国航母当天驶过台湾海峡，而此时距离中美两国总统的会谈仅剩数小时。中国声称民主执政的台湾是自己的领土，过去两年来，中国加强了在该岛附近的军事活动，以维护其主权主张，使台北和华盛顿感到警觉。

一位直接了解情况的消息人士对路透社表示，中国山东号航母周五穿越了台湾海峡。该消息人士表示，山东号驶近台湾控制的金门岛，后面跟随一艘美国军舰。金门岛正对着中国大陆的厦门市。该消息人士未被授权接受媒体采访，并要求匿名。

台美军舰追踪山东号动向

"CV-17上午大概十点半出现在金门西南面约30海里处，被民航机上的旅客拍到。" 消息人士指的是山东号的官方服务编号。该消息人士补充说，美军的阿利伯克级导弹驱逐舰拉尔夫-约翰逊号（USS Ralph Johnson）至少在部分航程中追踪了这艘航母。当时，山东号甲板上没有飞机，并通过海峡向北航行，而台湾方面也派出军舰关注局势。

台湾国防部稍晚在一份简短的声明中证实上述消息，但没有给出细节，仅强调对于中国在台海周边海空域动态都全面掌握。美国海军发言人兰福德（Mark Langford）中尉说，拉尔夫-约翰逊号"于3月17日根据国际法在国际水域进行了例行的台湾海峡过境"。

山东舰的这次航行发生在美国总统拜登将与中国领导人习近平通话前约12小时

"挑衅性"的时机？

这次航行发生在美国总统拜登将与中国领导人习近平通话前约12小时，消息人士称，山东舰在离此次通话如此之近的时候出动是 "挑衅性的"，而且它在白天出航是不寻常的，以前的任务都是在晚上进行。对此，中国外交部发言人赵立坚在新闻发布会上表示，山东号有例行的训练安排，不应与中美元首的沟通联系起来。

由于乌克兰战争，台湾目前处于高度戒备状态，担心中国会趁机采取行动，尽管没有迹象表明北京即将发动任何形式的军事打击。中国曾表示，台湾是其与美国关系中最敏感和最重要的问题。华盛顿与台北没有正式的外交关系，但却是台湾最重要的国际支持者和武器供应商。台湾拒绝接受中国的主权要求，并一再表明要捍卫其自由和民主的决心。

山东号是中国最新的航母，于2019年开始服役。 2019年12月，在台湾的总统和立委选举登场之前，山东号驶过台湾海峡，此举被台湾官方谴责，认为中国政府企图恐吓。台湾的空军近期几乎每天都会出动飞机，以吓阻飞入台湾防空识别区的中国军机。

（路透社）

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