美中会谈间受审 两加拿大人成筹码?

迈克尔和康明凯将分别于3月19日和21日受审，这个时点引起各界关注，两人的家人和同事也出面呼吁中国放人。此时也传出加方未能到场观审。
（德国之声中文网）加拿大商人迈克尔（Michael Spavor）的家人和前外交官康明凯（Michael Kovrig）的同事周四 (3月18日) 呼吁中国释放即将受审的两人。
康明凯过去担任国际危机组织 (Crisis Group)的高级顾问，组织总裁阿特伍德 (Richard Atwood)也在一份声明中说：「在被监禁830天后，康明凯应该立即获释，以便他能回家与亲人团聚。」
他对康明凯在这时候受审感到「失望」，因为现在美中高层官员正在阿拉斯加举行会议，他说：「从他被拘留的那一刻起，案件的政治性质就很明显。」
他表示：「中国法律体系中发生的事情并不能改变这一点。」组织副总裁埃罗 (Comfort Ero) 则强调，康明凯在中国的工作一直是「公开的，中国当局也很清楚」。
另一方面，在加拿大公共广播公司CBC引用的一份罕见声明中，斯帕弗的家人说，他们认为「有必要大声疾呼，呼吁中国无条件释放他」，并补充说，有关他的指控不实，他是无辜的。
他们说：「他继续被不公正地拘留，剥夺他的自由是不公平和不合理的，特别是考虑到案件缺乏透明度。」
迈克尔的家人称他「只是一个普通的加拿大商人」，为建立加拿大、中国和朝鲜之间的建设性关系做出不凡贡献。」
「他喜欢在中国生活和工作，绝不会做任何冒犯中国和中国人民利益的事情。」
加拿大:程序缺乏透明度
加拿大外交部表示，北京尚未批准加拿大官员参加他们的审判。「尽管多次向中国当局提出正式请求，但加拿大官员尚未获得参加审判的许可。」
加拿大全球事务发言人沙朗特 (Christelle Chartrand)说：「从中国当局收到的官方通知显示，这些审判不对公众和媒体开放......尽管多次向中国当局提出正式请求，但加拿大官员仍未获准参加审判。我们仍然对这些程序缺乏透明度深感不安。」
加拿大前驻华大使赵朴 (Guy Saint-Jacques)认为，即将到来的审判是一个「非常令人担忧的发展」。他说：「判决将由中共决定......要从中国救出他们，事态将变得更加复杂。」
这两名加拿大人于2018年12月被中国逮捕关押，但迟至2020年6月才被正式指控犯有间谍罪。根据法新社，这显然是为了报复加拿大根据美国引渡令逮捕华为财务长孟晚舟，加中关系也自此急转直下。
邹宗翰/杨威廉 (法新社、美联社)
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