美中会谈间受审 两加拿大人成筹码?

（德国之声中文网）加拿大商人迈克尔（Michael Spavor）的家人和前外交官康明凯（Michael Kovrig）的同事周四 (3月18日) 呼吁中国释放即将受审的两人。

康明凯过去担任国际危机组织 (Crisis Group)的高级顾问，组织总裁阿特伍德 (Richard Atwood)也在一份声明中说：「在被监禁830天后，康明凯应该立即获释，以便他能回家与亲人团聚。」

他对康明凯在这时候受审感到「失望」，因为现在美中高层官员正在阿拉斯加举行会议，他说：「从他被拘留的那一刻起，案件的政治性质就很明显。」

他表示：「中国法律体系中发生的事情并不能改变这一点。」组织副总裁埃罗 (Comfort Ero) 则强调，康明凯在中国的工作一直是「公开的，中国当局也很清楚」。

另一方面，在加拿大公共广播公司CBC引用的一份罕见声明中，斯帕弗的家人说，他们认为「有必要大声疾呼，呼吁中国无条件释放他」，并补充说，有关他的指控不实，他是无辜的。

他们说：「他继续被不公正地拘留，剥夺他的自由是不公平和不合理的，特别是考虑到案件缺乏透明度。」

迈克尔的家人称他「只是一个普通的加拿大商人」，为建立加拿大、中国和朝鲜之间的建设性关系做出不凡贡献。」

「他喜欢在中国生活和工作，绝不会做任何冒犯中国和中国人民利益的事情。」

加拿大:程序缺乏透明度

加拿大外交部表示，北京尚未批准加拿大官员参加他们的审判。「尽管多次向中国当局提出正式请求，但加拿大官员尚未获得参加审判的许可。」

加拿大全球事务发言人沙朗特 (Christelle Chartrand)说：「从中国当局收到的官方通知显示，这些审判不对公众和媒体开放......尽管多次向中国当局提出正式请求，但加拿大官员仍未获准参加审判。我们仍然对这些程序缺乏透明度深感不安。」

加拿大前驻华大使赵朴 (Guy Saint-Jacques)认为，即将到来的审判是一个「非常令人担忧的发展」。他说：「判决将由中共决定......要从中国救出他们，事态将变得更加复杂。」

这两名加拿大人于2018年12月被中国逮捕关押，但迟至2020年6月才被正式指控犯有间谍罪。根据法新社，这显然是为了报复加拿大根据美国引渡令逮捕华为财务长孟晚舟，加中关系也自此急转直下。

牵动中美加三国的孟晚舟 加国被捕 2018年12月1日，华为首席财务官孟晚舟在温哥华机场转机时，加拿大警方应美国政府的司法互助请求逮捕了这位时年46岁的企业高管。就此，她被推上了一场中美加三国外交纠纷的风口浪尖。

牵动中美加三国的孟晚舟 不一样的掌上明珠 孟晚舟是华为创始人任正非的长女，后因父母离异随了母姓。不同的消息来源显示，九十年代初，刚满20岁的孟晚舟既已加入华为。她从秘书一路做起，到2018年底在加拿大被捕前，她已经官至华为副董事长兼首席财务官。

牵动中美加三国的孟晚舟 中方要求立即放人 2018年12月8日，中国外交部副部长乐玉成（上图）紧急召见加拿大驻华大使麦家廉，就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议。两天之后，两名在华加拿大人遭秘密逮捕。由于时间如此巧合，外界普遍猜测，这两名加国公民成了中方向加美施压的人质。

牵动中美加三国的孟晚舟 美国要求引渡孟晚舟 2019年1月28日，美国代理总检察长惠特克、商务部长罗斯、国土安全部部长尼尔森以及联邦调查局局长瑞伊在美国司法部举行联合新闻发布会，宣布正式要求引渡孟晚舟，并以23项罪名起诉华为。

牵动中美加三国的孟晚舟 人质外交 两名在中国被捕的加拿大公民分别是前外交官加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。消失半年之后，中方才正式承认上述两人已因间谍罪被逮捕。

牵动中美加三国的孟晚舟 假释状态下的华为公主 同为接受审理，孟晚舟的境遇显然要比在中国遭关押的两名加拿大公民强了很多。孟晚舟在被拘押数天之后，她的假释申请既获法庭批准。带着电子脚镣的孟晚舟可以在规定范围内自由行动。图为去年年底，孟晚舟离开其位于温哥华的别墅前往法庭参加引渡审理。

牵动中美加三国的孟晚舟 获释返华，亦或递解美国？ 从孟晚舟被捕至今，已经两年有余了，有关是否将她引渡至美国的审理虽已进入最后时刻，但最为乐观的估计也认为，五月之前，这场官司很难尘埃落地。图为2018年庭审刚刚启动时，一些孟晚舟支持者在温哥华法庭前要求立即放人。 作者: 达扬



邹宗翰/杨威廉 (法新社、美联社)

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