美中之间：政界相互抹黑 学者携手合作

（德国之声中文网）据《金融时报》报道，美国哥伦比亚大学公共卫生学院感染与免疫中心主任、传染病学专家利普金教授(Walter Ian Lipkin)带领的团队正在同中国科学家们一起追寻新冠病毒（COVID-19）的起源。

2003年，利普金教授曾为中国应对SARS疫情提供过建议，17年来他与中国的卫生专家保持密切联系。

《金融时报》的报道中指出，利普金最早是在去年12月中旬从中国的熟人那里得知这种新疾病的。今年1月初，他敦促中国同行公布新冠病毒的基因序列以帮助研究，并拜访了包括李克强总理在内的多位中国高官，与他们讨论这种疾病。

利普金在中国的合作伙伴是中山大学公共卫生学院检验检疫中心主任陆家海带领的研究团队。 陆家海在接受《金融时报》采访时说，中国疾控中心帮助他的团队同中国全国的医院以及地方疾控中心保持联络。他们对去年11月、12月乃至更早的肺炎患者的血样进行检测。 这样研究团队就可以接触到全国的血液样本，可以调查出来新冠病毒在武汉爆发前是否已经存在肺炎患者感染上该病毒的病例。

这一病毒起源的追踪工作在今年2月就已经展开。陆家海说，今年晚些时间有可能会有一批研究结果出炉。

《金融时报》的报道中称，利普金教授认为新冠病毒可能起源于野生动物交易，在第一批确诊病例的几周之前，该病毒就"不断地从动物身上传播到人身上"。他指出，这种传播方式近年来已有先例。例如2012年中东呼吸综合征(MERS)病毒从单峰驼传染给人类，2003年SARS病毒从果子狸传染给人类。

德国著名病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）日前在接受《南德意志报》采访时也曾谈到新冠病毒的起源问题。他说，新冠病毒这样的病毒最初不会来自于集贸市场，而是动物养殖场或者抓捕（野生）动物的地方，比如猫科动物或者貂之类的等等。他说，貂养殖在中国是一种产业。科研人员可以前往貂养殖场，对那里的动物进行大规模检测。德罗斯滕还在采访中表示，他不理解为什么到目前为止都没有这方面的科研数据。

怎样预防新冠病毒？ 口罩：聊胜于无 没有证据表明，戴口罩能够有效地防止病毒性感染。这个意思是说，口罩可以防止一些细菌进入你的口腔或者鼻孔。更重要的是，它能防止你自己的手乱摸嘴巴和鼻子（大多数人都会下意识地做这些事情）。如果你真的病了，戴口罩还能防止你去感染别人。

怎样预防新冠病毒？ 给你的手消毒 找遍世卫组织的推荐列表，你都不会发现口罩。排在第一位的是——勤洗手。世卫组织推荐使用酒精消毒液，就像你在医院里见到的那样。

怎样预防新冠病毒？ 肥皂和水也很重要 日常生活中更简便的方法是用肥皂洗手，如果你有的话。但是，记住一定要彻底洗净。

怎样预防新冠病毒？ 咳嗽、打喷嚏？没有关系，这样做就行 医生推荐说，咳嗽、打喷嚏的时候，用你的胳膊肘掩护。或者使用纸巾，不过记得用完即弃。也可以使用你的衬衫和背心，用完不必扔掉，但是要记得经常清洗。

怎样预防新冠病毒？ 保持距离！ 世卫组织另外一项推荐，未必人人都能做到，那就是远离发烧和咳嗽的人！如果你必须要照顾感染者，千万记住要采取保护措施。

怎样预防新冠病毒？ 发烧了？去看医生，而不是去看风景！ 如果你发烧、咳嗽并且呼吸困难，请尽快就医。别去公共场所，以免感染他人。还要告诉医生，最近你都去过什么地方。

怎样预防新冠病毒？ 别碰！ 如果你要去新近出现新冠感染病例的农贸市场，避免碰触任何动物，不管它们看上去多么可口或者可爱。也要避免碰触动物碰触过的任何物体表面。

怎样预防新冠病毒？ 煮熟点，别生吃！ 把肉煮熟。生或者半生不熟的美味暂且放下。也要避免把生肉、牛奶、动物内脏和其他食物放在一起，那样会发生交叉感染。大家都养成这些好习惯，病毒传播的机会就会少很多。 作者: Fabian Schmidt



中美政界互相"甩锅"

今年3月中旬，中美两国就新冠病毒"冠名权"的争执一度升级。

3月13日，美国国务院 召见中国驻美大使崔天凯，对北京在社交媒体中散布阴谋论提出强烈谴责。在此之前，中国外交部发言人赵立坚用中英两种文字发布推文，宣称"可能是美国军人将新冠病毒带入了武汉"，并要求美国做出解释。

此后，美国国务卿蓬佩奥还曾致电中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪 ，对北京通过官方渠道"试图将疫情责任嫁祸美国"的做法表示强烈愤慨。蓬佩奥还强调，"现在不是散布虚假信息和谣言的时候，各国应团结一致，共同应对新冠疫情带来的威胁。"

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新华网则报导，杨洁篪在通话中指控"美国一些政客不断诋毁中国和中方防控努力，对中国进行污名化"。杨洁篪说:"疫情发生以来，中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世界卫生组织以及包括美国在内的世界各国通报情况、分享信息，开展国际合作，并向一些国家提供力所能及的捐助和支持。"

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3月下旬，中国驻美大使崔天凯在HBO播出访谈节目"Axios on HBO"中表示，世界应该让科学家来解释新冠病毒的起源，并重申由记者或外交官来试着揣测病毒的起源是一件杀伤力很大的事。 此外，他也批评部分美国政府人员散播不实的谣言，这显然是在谴责共和党参议员柯顿 (Tom Cotton) 之前质疑新冠病毒可能源自于武汉的一间生化实验室。