美中两国官员互批对方行为极具“讽刺”意味

美国驻华大使伯恩斯昨天接受彭博电视台采访时说，不允许本国公民使用X、脸书和谷歌的中国官员们却利用X平台批评美国，“这极为讽刺”。中国外交部发言人今天回应说：“一个标榜言论自由，自诩为自由市场经济的国家，却不惜动用国家力量打压特定企业，这才是真正具有讽刺意味。”
（德国之声中文网）美国彭博社3月14日发表播出了对美国驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）的采访。在采访中，伯恩斯说：“我觉得这极为讽刺，因为（中国）这里的政府官员正在利用X平台批评美国。但他们没有赋予自己的公民使用X、使用Instagram、使用Facebook、访问Google的权利。”
3月13日，美国众议院在两党广泛支持下以352对65票的压倒性票数通过一项法案，该法案如果在参议院通过后生效，将迫使TikTok的中国母公司字节跳动出售这款广受欢迎的视频应用程序，否则将面临在美国禁用的后果。
北京方面对此表示强烈不满，中国外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上表示：“如果所谓‘国家安全’的理由可以用来任意打压别国的优秀企业，那就毫无公平正义可言，看到别人的好东西就要想方设法据为己有，这完全是强盗逻辑。”
今天就伯恩斯的“讽刺一说”，汪文斌再度回应表示：“中国对待境外社交媒体的政策，同美方对待TikTok的态度完全不具有可比性。”他说：“只要遵守中国法律法规的要求，我们一向欢迎各类平台产品服务进入中国市场，这一规定对所有的外国企业一视同仁，没有歧视性。”
他还强调说：“TikTok完全按美国的法律注册，经营合法合规，接受美方监管，美方却千方百计动用国家力量对其打压，不仅要实施禁令，甚至还要强制剥离。一个标榜言论自由，自诩为自由市场经济的国家，却不惜动用国家力量打压特定企业，这才是真正具有讽刺意味。”
彭博社指出，尽管美中两国关系最近有所改善，但美国驻华大使伯恩斯的尖锐言论凸显了两国之间持续存在的紧张关系。
伯恩斯在采访中说，视频分享手机应用程序和先进芯片是世界两大经济体竞争的核心，这进一步表明拜登政府对中国技术野心的强硬立场。
他说：“在很多方面技术都是美中两国竞争的核心，无论是商业技术，例如TikTok，还是可以转化为军事用途用来与我们竞争的技术。”
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伯恩斯还在采访中对北京政府宣称的希望吸引更多外国投资的目标表示怀疑。他曾在今年2月接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）新闻节目“60分钟”的采访时做出过相同的表述。当时他说，中国政府对外传递的信息存在矛盾。一方面，中国政府表示愿意继续商业开放，希望外资企业留在中国，但是另一方面又通过了内容非常笼统的反间谍法修正案，此间又突袭检查了数家美国在华企业。
他说，现如今在中国做生意已经变得令人担忧且充满危险——中国通过盗窃知识产权和扩大反间谍法恐吓商界，以至于一些美国公司为在华业务按下了暂停键。
伯恩斯还在与彭博社的采访中为美国限制中国获取高阶芯片采取的政策措施进行了辩护。
他说：“在国家安全问题上，我们不会妥协，也不会进行谈判。”
美国自2022年起，对中国实施大规模的半导体设备及高阶芯片出口管制，避免美国科技落入解放军之手、危害美国利益。
本周，美国商务部长雷蒙多在菲律宾访问时说，美国将继续通过出口限制等措施防止中国军方获得半导体和人工智能等先进美国科技。
消息人士称，美国商务部工业和安全局目前正在考虑将芯片制造商长鑫存储以及另外5家中国公司列入限制获取美国技术的所谓实体清单中。
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美国总统拜登周五表示，若美国国会通过字节跳动需剥离TikTok的法案，他将会签字。美国司法部认为，剥离法案将强化政府法律立场。寻求重返白宫的特朗普则对打压TikTok提出质疑。