美中两国外长通电话呼吁为乌克兰危机降温

中国外长王毅与美国国务卿布林肯举行通话。在谈及乌克兰危机时，王毅表示，呼吁各方保持冷静，不做刺激局势紧张、炒作渲染危机的事情。布林肯强调缓和局势并警告俄罗斯对乌克兰采取进一步侵略行为将为全球安全和经济带来风险。
（德国之声中文网）本周三（1月26日）中国外长王毅同美国国务卿布林肯通电话就乌克兰局势交换意见。
王毅在电话中对布林肯表示：“我们呼吁各方保持冷静，不做刺激局势紧张、炒作渲染危机的事情。”
数月来，俄罗斯在俄乌边境集结了大量军队，要求北约从东欧国家撤军同时拒绝乌克兰加入北约。
美国及北约盟国拒绝这一立场，但表示愿意协商讨论军控和建立信任措施等议题。
美国国务院发表的声明中指出，国务卿布林肯在同王毅通电话的时候“传达了缓和紧张局势和外交途径才是负责任作法”。
美国国务院称，布林肯与王毅在通话中还讨论俄罗斯进一步入侵乌克兰可能带来的全球安全和经济风险。
中国外交部在两国外长通话后发表的声明中表示，王毅对布林肯说，“一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全更不能以强化甚至扩张军事集团为保障”。
美国警告俄罗斯不要入侵乌克兰，并且呼吁两国回归明斯克协议，结束乌克兰东部俄语区的分离主义战争。
但是新明斯克协议规定的一系列军事和政治步骤仍未得到执行，俄罗斯坚持认为它不是冲突的一方，因此不受协议条款的约束。这成为解决冲突的一个主要障碍。
王毅表示，解决乌克兰问题，还是要回到新明斯克协议这一原点上。
他说：“新明斯克协议得到安理会核可，是各方公认的基础性政治文件，理应得到切实执行。只要是符合这一协议方向和精神的努力，中方都将支持。”
路透社指出，中国一直在加强与俄罗斯的关系，因为中国和美国在从贸易到人权、台湾和海洋主权等一系列问题上的紧张关系一直在加剧。
俄罗斯总统下周将访问中国并出席2月4日举行的北京冬奥会开幕式。美国威胁如果俄罗斯入侵乌克兰，将会对普京个人采取制裁措施。
王毅在通话中还对布林肯表示：“美方仍不断推出涉华错误言行，使两国关系受到新的冲击。”
他还说，当务之急，美方应当停止干扰北京冬奥会，停止在台湾问题上玩火打牌，停止打造各种反华遏华“小圈子”。
美国、加拿大、澳大利亚和英国都宣布，因为中国恶劣的人权现状，不会派出政府官员出席北京冬奥会。中国否认这些指控并称这种做法是将体育政治化。
（路透社）
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