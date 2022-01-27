美中两国外长通电话呼吁为乌克兰危机降温

（德国之声中文网）本周三（1月26日）中国外长王毅同美国国务卿布林肯通电话就乌克兰局势交换意见。

王毅在电话中对布林肯表示：“我们呼吁各方保持冷静，不做刺激局势紧张、炒作渲染危机的事情。”

数月来，俄罗斯在俄乌边境集结了大量军队，要求北约从东欧国家撤军同时拒绝乌克兰加入北约。

美国及北约盟国拒绝这一立场，但表示愿意协商讨论军控和建立信任措施等议题。

美国国务院发表的声明中指出，国务卿布林肯在同王毅通电话的时候“传达了缓和紧张局势和外交途径才是负责任作法”。

美国国务院称，布林肯与王毅在通话中还讨论俄罗斯进一步入侵乌克兰可能带来的全球安全和经济风险。

中国外交部在两国外长通话后发表的声明中表示，王毅对布林肯说，“一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全更不能以强化甚至扩张军事集团为保障”。

美国警告俄罗斯不要入侵乌克兰，并且呼吁两国回归明斯克协议，结束乌克兰东部俄语区的分离主义战争。

但是新明斯克协议规定的一系列军事和政治步骤仍未得到执行，俄罗斯坚持认为它不是冲突的一方，因此不受协议条款的约束。这成为解决冲突的一个主要障碍。

王毅表示，解决乌克兰问题，还是要回到新明斯克协议这一原点上。

他说：“新明斯克协议得到安理会核可，是各方公认的基础性政治文件，理应得到切实执行。只要是符合这一协议方向和精神的努力，中方都将支持。”

观看视频 01:58 俄罗斯兵压俄乌边界 北约强硬表态

路透社指出，中国一直在加强与俄罗斯的关系，因为中国和美国在从贸易到人权、台湾和海洋主权等一系列问题上的紧张关系一直在加剧。

俄罗斯总统下周将访问中国并出席2月4日举行的北京冬奥会开幕式。美国威胁如果俄罗斯入侵乌克兰，将会对普京个人采取制裁措施。

王毅：当务之急，美方应当停止干扰北京冬奥会

王毅在通话中还对布林肯表示：“美方仍不断推出涉华错误言行，使两国关系受到新的冲击。”

他还说，当务之急，美方应当停止干扰北京冬奥会，停止在台湾问题上玩火打牌，停止打造各种反华遏华“小圈子”。

美国、加拿大、澳大利亚和英国都宣布，因为中国恶劣的人权现状，不会派出政府官员出席北京冬奥会。中国否认这些指控并称这种做法是将体育政治化。

你应该知道的北京冬奥 北京是唯一主办冬夏两届奥运会的城市 2013年有6个城市向国际奥委会申请主办2022年冬季奥运会。一年后，斯德哥尔摩（瑞典）、卡拉科夫（波兰）、利沃夫（乌克兰）以及奥斯陆（挪威）先后撤回申请，申请城市只剩下北京和阿拉木图（哈萨克斯坦）。2015年7月31日，国际奥委会全体大会决定由北京主办2022年的冬奥会。由此，北京成为唯一一个举办冬夏两届奥运会的城市。

你应该知道的北京冬奥 雪上运动在张家口举行 冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

你应该知道的北京冬奥 疫情使观众再次缺席 东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运也是如此。组委会宣布本届冬奥将在全面闭环状态下举行。

你应该知道的北京冬奥 拜登祭出“外交抵制” 美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

你应该知道的北京冬奥 不愿选边站 “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

你应该知道的北京冬奥 法国和韩国不参与抵制 巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

你应该知道的北京冬奥 普京总统要去的 普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

你应该知道的北京冬奥 古特雷斯收到邀请并答应出席 联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

你应该知道的北京冬奥 运动员：不一定再去一次 Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。



（路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。