美中两国外交代表就气候政策在推特上“斗嘴”

(德国之声中文网)美国国会众议院上周五（8月12日）通过《降低通货膨胀法案》。这一法案中包括3690亿美元的支出计划用于遏制气候变化和促进清洁能源使用，由此成为美国有史以来最大的一笔气候投资。

美国驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）8月15日在推特上写道：“美国采取行动应对气候变化。国会新近通过的法案是我们史上最大的气候投资，得以在2030年之前减少大约40%的美国排放量。中国政府应该跟进，并重新考虑其中止与美国进行气候合作的决定。”

16日，中国外交部发言人在推特上的官方账号“Spokesperson发言人办公室”回应写道：“很高兴听到这个消息，但问题是，美国能兑现吗？”

之后中国外交部发言人的账号又补发了一条：“我们的建议是：从解除对新疆光伏产业的制裁开始+履行（美国）在绿色气候基金下的承诺+在发达国家承诺的每年1000亿美元的气候融资中贡献美国的公平份额。”

美国驻华大使伯恩斯也不示弱。17日针对中国外交部的推文回复表示：“降低通膨法案现已成法，你可以确信美国将会履行我们的承诺。但是抗击气候变化是共同的责任：中国占全球排放的27%，美国11%，那为什么中国政府不能恢复我们之间的气候对话呢？我们准备好了。”

在推特上的这场交锋正体现出一种广泛的担忧：虽然中美之间在气候问题上的合作被看作是阻止全球气温升到灾难性水平至关重要的努力，但是随着中美在包括台湾问题在内的一系列议题上关系的破裂，两国能否在气候议题上合作令人产生怀疑。

美国众议院议长佩洛西在结束对台湾的访问之后，中国外交部宣布暂停或取消中美在国防、司法、气候变化等领域的八项沟通机制和合作。

阻止气候变迁原本是中美两国之间目前为数不多的可合作领域之一。中国外交部宣布暂停两国在气候变化问题上的磋商之后，美国国务卿布林肯说中国不应该拿气候变化危机这样至关重要的全球事务当两国关系的筹码，这“不是惩罚美国，而是惩罚全世界”。

美联社指出，美国驻华大使和中国外交部发言人在推特上来来回回的口舌交锋凸显了长期以来的超级大国与正在崛起的大国之间的认知鸿沟。超级大国美国仍想继续领导世界，而崛起中的大国中国则不再愿意受制于他人。

美国气候特使克里一直希望努力推动中国制定更具雄心的气候目标。但中方的回应是，中国作为中等收入国家定下的目标是现实的，而美国制定的目标虽然雄心勃勃但是无法实现。

（美联社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。