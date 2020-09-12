美中两国发言人推特上争辩12名香港人的身份

（德国之声中文网）今年8月23日，12名香港人计划通过水路逃往台湾，但是在海上被中国海警截获。目前被扣押在深圳盐田看守所。

美国国务院发言人奥塔格斯（Morgan Ortagus）周六在推特上写道："合法的政府不需要把他们围挡起来，阻止他们的公民离开。香港12名民主活动人士被捕就是香港人权现状进一步恶化的又一例证。广东地方当局应该确保合规的司法程序。"

奥塔格斯发表这条推文前一天，这些目前仍被关押在深圳的香港人的家属召开了一场新闻发布会，要求大陆当局让他们紧急返回香港。

路透社指出，这12名偷渡台湾的香港人被中国海警逮捕前不到两个月，港区国安法刚刚开始生效执行。

本周日，中国外交部发言人华春莹则在推特上回应美国国务院发言人奥塔格斯的推文称："当真的吗？事实是：这12人是因为在海上非法越界而被逮捕。他们并不是民主活动人士，而是企图将香港从中国分裂出去。"

深圳警方周日表示，12名香港居民因涉嫌非法越境而被刑事拘留。相关调查仍在进行中。

警方称："会依法保护犯罪嫌疑人的合法权利和利益。"

但是，周六，6名被捕者的家人戴着口罩和帽子掩盖身份，在香港街头发出吁请。这些家属称，他们称尚未得悉被捕者面临的任何指控，香港政府也没有提供具体的协助。其中年龄最小的被捕者是一个16岁的男孩。

但是香港入境事务处的发言人则表示，工作人员正在协助办理此案，并定期与相关人员的家属取得联系。

香港特首林郑月娥本周二曾表示 ，港府会为此案中的被捕公民提供帮助。

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洪沙/文山 （路透社、美联社）