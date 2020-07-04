美中两军同海操练 谁的肌肉大？

（德国之声中文网）中国海军在本月1日至5日间在西沙海域举行演习。7月4日，美国国庆日当日，美军也派出里根号（USS Ronald Reagan）和 尼米兹号（USS Nimitz）两艘航母在南中国海演习叫阵。两国海军在同一时间同一海区举行军事演习的情况相当罕见。



台湾中央社报道称，美军传达的一个讯息即使，"美方不乐见中方在区域内搞军事扩张"。台湾教授协会副会长陈俐甫在接受台湾民视新闻节目采访时表示，通常情况下，美军只会在出现战争的情况下才会派出双航母战斗群予以支援。他分析认为，现在这种平常时期就派出两支航母战斗群的可能性只有两个，"一是区域性对美国产生威胁的主体是一个大国、军力很强的霸权，区域发生战争的可能性非常高"，"二是，中国是一个需要（美国）采用更多准备和军力才能产生示警压力的对象，所以美国才需要派出双航母战斗群"。



《华尔街日报》报道称，美军两艘航母在周末这场近年来美国海军在南海举行的最大规模的军演里，已经完成数百架次的战机、侦察机与直升机起降。另外还有4艘飞弹巡洋、驱逐舰也参与这场双航舰演习，演练侦测与拦截敌方攻击。



尼米兹号航母打击群指挥官、海军少将柯克（James A. Kirk）在一份声明中表示，"与另一航母打击群合作是个实施高端训练以强化作战准备的绝佳机会"。

里根号指挥官维科夫少将（George M. Wikoff） 也表示："我们想给自我一些实际的压力，进行高节奏的飞行作战任务。全天候24小时演习跟平时的一般演习不太一样，有利整个打击群建立相关能力与自信。"



中国海军作战与装备专家王云飞在凤凰网上发表文章表示，"美国双航母的近海威胁，倒是给了中国反航母打击的训练机会。整整一年前的6月底到7月初，中国军队就在南海中部海区进行过弹道导弹、空舰导弹和舰舰导弹打击航母的综合实弹演练。此次美国航母编队送上门来，正好给中国军队提供靶训计划，可以进行非实弹打击性兵力出动与图上推演方案验证"。他还在文章中写道："美国双航母编队在南海展示肌肉，也只是块任由宰割的肌肉而已。美国的任何威胁行为都不可能阻止中国在自己家门口的正当防卫行动。"



王云飞还提到，" 8月份，中国海军还有可能在南海演习，美军的此次行动，也是最好的蓝军范本之一 " 。





此外，美国空军一架B-52H轰炸机也从路易斯安那州的空军基地飞行了28小时，赶来参与双航舰军演，以展示美国印太司令部对印度太平洋地区"安全与稳定的承诺"。中国军事刊物《航空知识》主编王亚男在接受《环球时报》采访时表示，"B-52H重新（在关岛）部署和美军宣布在南海演习行动不是巧合，是一种暗合，一方面展示美军在关岛的远程打击力量，同时也彰显航母战斗群在海上作战力量的强大"。他还分析认为，"重返关岛的B-52H战略轰炸机将会在南海、东海附近海域实施巡航行动，展示肌肉"。



本周一（7月6日），中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上说："我想再次强调，西沙群岛是中国领土，不存在任何争议。中方在西沙海域开展军事训练是中国主权范围内的事，无可非议，美方有关言论完全是罔顾事实，混淆视听。"