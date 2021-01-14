美中世卫互杠 病毒溯源争议持续

(德国之声中文网) 美国周一 (1月18日) 呼吁中国允许世卫专家小组在武汉采访「护理人员、康复者和实验室工作人员」，引来北京不满。

美国指责中国隐瞒了最初的疫情范围，呼吁世卫组织带头进行透明调查，并批评了这次访问的前提，根据这些前提，中国专家已经完成了第一阶段的研究工作。

美国代表团团长、卫生与公众服务部的格里斯比 (Garrett Grigsby)说，中国应该分享所有对从武汉华南海鲜市场采集的动物、人类和环境样本进行的科学研究。

他对世卫组织执行委员会表示，对这些基因数据的比较分析将有助于 「寻找引发新冠肺炎大流行的疫情的重叠和潜在来源」。

格里斯比说：「我们有严正的责任确保这项重要的调查以可信、客观和透明的方式进行的。」他还提到了在英国、南非和巴西发现的病毒变种。

中国国家卫生健康委员会卫生应急办公室主任则回应：「病毒来源的研究具有重要意义。病毒来源的研究是科学性的。它需要协调、合作。我们必须停止任何政治压力。」

澳大利亚代表团还呼吁世卫组织团队能够获得「相关数据、信息」，并到「关键地点」调查。

世卫组织应急负责人瑞安1月15日告诉记者不确定这次专家的武汉行会找到答案：「要完全确定起源是一项艰巨的任务，有时可能需要两三次或四次尝试才能在不同的环境中做到这一点。」

中国外交部批外媒

18日的中国外交部例行记者会上，BBC记者三度询问中国官方有关病毒起源调查的相关太度和立场，遭到发言人华春莹斥责。

记者提到，中国官媒加强报导「新冠肺炎疫情多地多点暴发」，并称这种说法「缺乏科学证据」，质疑「病毒并非起源于中国」是否为中国官方立场。

华春莹强调，这些问题「本身就是对中国抱有成见」。她说：「中国媒体为什么不可以报道？难道英国媒体没有报道吗？」

她重申：「中国政府的官方立场是，溯源问题是一个非常严肃的科学问题，应该由科学家和医学专家在基于事实的基础上得出科学结论。」

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

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