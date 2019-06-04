美严审中生签证 北京:伤害尊严

(德国之声中文网) 美国国务院周一(6月3日)表示，在确定有愈来愈多的外国情报机构在美国吸收学生后，已经加大了审查力度。但发言代表强调:「与此同时，我们致力于为合法人士提供最优质的服务。大多数签证申请人都是合法的，在申请签证时可以快速得到迅速确实的回应。」

这位发言代表说，欢迎中国学生和学者到美国展开合法的学术活动。她也强调，大多数申请人都获得了5年的签证。

中国教育部国际合作与交流司副司长徐永吉认为，美方驳回签证的行为「伤害了中国学生的尊严」，对研究合作和学术交流出现［寒流」。

徐永吉告诉官媒央视说，从1月到3月，已有超过1350名中国学生申请美国学生签证，但182人因签证问题「未能成行」，占所有申请人的13.5％。

徐永吉还援引中国国家留学基金委员会的数据称，与2018年签证出问题的申请人相比，显着增加了3％。

中国外交部发言人耿爽表示，美国一直在为两国人民之间的交流设置「不必要的障碍」。

中国学生的减少对美国来说代价高昂。美国校园中国际学生的最大来源是中国，去年有36万中国学生在美就读。其中许多人支付昂贵的全额学费。印度是美国第二大学生来源，但差距很大，只有不到20万印度人在美国留学。

夏立民/杨威廉 (综合报导)