美两院通过《香港人权与民主法案》 就等特朗普签字

(德国之声中文网) 美国众议院周三(11月20日)通过了两项支持香港示威者的法案，向中国发出人权警告。法案现在送到白宫，就看美国总统特朗普会签字还是否决。

参议院周二(11月19日)通过的《香港人权与民主法案》，送交众议院之后随即以417票对1票通过。众议院议员上个月也通过了一项类似的法案，因此预计相关措施将得到大力支持。

法案一旦经总统签字通过，美国国务院每年至少需要进行一次评估，证明香港在中国统治下仍拥有足够的自治权，才有继续享受美国给予的特别贸易待遇。过去，美国给予香港不同于中国的特别待遇，一直是香港成为世界金融中心的有力因素。

除此之外，涉嫌侵害香港人权的官员，也会在此法案下接受美国制裁。

共和党参议员卢比奥（Marco Rubio）是参议院版的主要提案人，该案由共和党参议员里施（Jim Risch）、民主党参议员梅嫩德斯（Bob Menendez）和卡丹（Ben Cardin）共同提出。

《香港保护法》

另一方面，限制美国出口抗暴武器的《香港保护法》周二在参议院获得通过后，众议院也随即以417票对0票通过该法案。此法限制美国企业向香港警察出口特定群众控制弹药，诸如催泪瓦斯、胡椒喷雾、橡胶子弹和电击枪等物品。

白宫目前拒绝回应总统特朗普是否打算签署或否决该法案。如果总统动用否决权，参众两院都需要再用三分之二多数才能推翻否决。但是，鉴于这两个法案不论是在共和党控制的参议院和民主党控制的众议院都几乎毫无异议地通过，特朗普如果动用否决权，恐怕会掀起巨大争议。

夏立民/罗法（路透社、法新社）