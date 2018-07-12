美两院通过国防授权法 「协调版」软化中兴禁令

(德国之声中文网) 参议院通过2019财政年《国防授权法》，接下来只等特朗普签字，就会生效。

虽然这个提拨7163亿美元的法案并未忽略对中国的影响力，但是比起先前的提案，这只是个妥协后的版本。

6月18日参议院投票通过的版本中，新增了一单独条款，拒绝总统特朗普想要挽救中国电信公司中兴通讯(ZTE) 的和解协议，要求重新禁止销售美国高科技芯片给中兴。

参议院随即把法案送回众议院讨论、重新投票。两院终于协调完成，上周众议院以359-54票通过之后，昨日(8/1)参议院以87-10票通过。

但是，这次两院通过的版本当中，虽然针对中兴与华为设备的应用范围做出限制，却相对缓和，无法阻止特朗普解救中兴。

两党议员都对特朗普解救中兴的决定不满，但是参议两院都是共和党占多数，为了缓和白宫的意见，中兴条款在最后关头流产。

共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）是「中兴条款」的幕后推手。眼见中兴有望起死回生，他决定投下反对票。

「中国及其通讯设备所带来的威胁实在太大、太严重了，让我不得不反对我过去都一直支持的法案。」今年是鲁比奥第八年担任参议员。

侧重俄罗斯对策

比起中国，这次两院通过的《国防授权法》更视俄罗斯为假想敌。

法案允许政府针对俄罗斯进行制裁，让华府不得贩售国防设备给有使用俄罗斯科技的国家。支持者表示，这项条款有助于促使某些国家戒除对俄罗斯的倚赖。

另外，该法限制美军与俄罗斯的军事合作范围，也要求美国在处理外国企业取用美国关键科技之前，进行更审慎的评估。

法案将投资650亿美元，开发新一代「低当量核弹」。这种武器杀伤力较低，主要是在俄罗斯动用战术核武器的前提下，有限度的应对。

特朗普才刚与俄罗斯总统普京举行过峰会

中兴条款的出现与消失

中兴之前违反贸易法规，把敏感资料卖给美国的宿敌，也就是伊朗、朝鲜，被美国施加禁售令，差一点就要被美国逼出市场。

但是，在中美贸易战开打后，特朗普疑似把中兴当做谈判筹码。5月13日，特朗普发推特称，正在与习近平合作，帮助中兴恢复营运。

当时，民主党参议员舒默（Chuck Schumer）讽刺道:「这对于习主席而言将是一个巨大的胜利，对于特朗普总统而言则是戏剧性的退却。国会两党应该联合起来阻止这个协议。」

虽然中兴条款在NDAA中消失，该法仍然决定赋予外来投资审查委员会(CFIUS)更多权限，要更加审慎检查外来投资是否对国安形成威胁。此条款被诠释为针对中国。

国防授权法也有条文显示出台湾的战略意义。该法第1257条支持强化台湾的国防军事实力、扩大联合演习、军售及高层军官交流，并在《台湾旅行法》的前提下，促进双方官员互访。

罗法/夏立民 (路透社、法新社)