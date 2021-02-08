 美两艘航母在南中国海联合演练 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.02.2021

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时政风云

美两艘航母在南中国海联合演练

本周二（2月9日），为了显示拜登总统新行政当局的力量，美国在有争议的南中国海举行军事演习。

美国海军在南中国海举行军演。

美国海军在南中国海举行军演。

（德国之声中文网）美国海军通报说， "西奥多-罗斯福 "号和 "尼米兹 "号航母战斗群举行了自2020年7月以来美国在该地区的第一次联合演练。

指挥官道格·韦里西莫（Doug Verissimo）称，“经由这样的行动，我们确保有充分的战术准备，应对维护和平的挑战，并能继续向我们在该区域的伙伴和盟友显示，我们致力于促进一个自由开放的印太地区。"

此次南海演习发生在一艘美舰2月4日穿越台湾海峡之后。该穿越行动引起中国愤怒。

据新华社上周四发表的一篇评论，中国外交部发言人汪文斌有如下表态：“中方将继续时刻保持高度戒备，随时应对一切威胁挑衅，坚决捍卫国家主权和领土完整。”

中国对几乎整个南海都声称拥有主权。南中国海被认为有丰富海洋资源及矿产资源。 中国在那里建构人造岛，并在有争议岛礁上建造军用设施。包括菲律宾、越南、马来西亚、文莱和台湾等在内的其它国家和地区也对部分南海海域提出主权要求。

美国支持台湾独立，而中国则视这个岛屿为一分离省份，终有一天会与大陆统一。

北京表示，在特朗普实施强硬路线后，拜登总统的上任可以成为中美关系的新起点。然而，美方上述军事行动却显示，至少在一些领域，美国新行政当局会继续对中国持强硬态度。

凝炼/苗子（路透社）

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