美专家学者敦促中国释放康明凯

（德国之声中文网）本周一（3月11日），15位美国著名外交政策专家呼吁中国释放一名遭关押的加拿大公民。关押此人显然是中方对一名中企高管在加拿大被捕而采取的报复措施。

上述学者以及智库总管在一份联合声明中称，加拿大人康明凯（Michael Kovrig）被捕一事令人担忧，因为在中国同西方分歧和猜疑不断加深的时刻，独立的政策研究机构本来可以为缓解冲突提供帮助。

声明称："我们的一名同事被拘留，对此我们感到特别担忧。对所有致力于推进中美建设性关系的人来说，康明凯的被捕已产生寒蝉效应。"

这份发表在"国际危机组织"官网上的声明指出："中国的崛起是当今最重要的地缘政治趋势，而处理中美关系则将是今后数年最重要的外交挑战。"而独立的政策研究机构则可以在这一过程中扮演重要角色。

康明凯是就职于智库"国际危机组织"（ International Crisis Group）的亚洲问题专家。去年12月10日，中方逮捕了康明凯和另外一名加拿大公民。逮捕行动显然是就此前华为财务总监孟晚舟被捕事件向加拿大施加压力。孟晚舟是应美方的要求被逮捕的，美国司法当局期望引渡孟晚舟，并对其提起欺诈诉讼。

华为财务总监孟晚舟目前在加拿大等待引渡审理

联名签署上述声明的专家学者中包括哈佛大学的尼克拉斯·伯恩斯（Nicolas Burns）、普林斯顿大学的安妮-玛丽·斯劳特（ Anne-Marie Slaughter）以及来自布鲁金斯研究所的美国海军陆战队退役上将约翰·艾伦（John Allen）等人。

康明凯以及另一名加拿大籍商人斯帕弗（Michael Spavor)被捕以来，一直无法同律师会见。此外，一名被控贩毒的加拿大人在复审中突然被中国法庭改判死刑，此前此人在一审中被判处15年监禁。中国还开始限制来自加拿大的菜籽油，这一系列发展可能同孟晚舟事件有关联。

孟晚舟目前处于取保候审状态，在其位于温哥华的住所中等待引渡审理的开始。整个庭审过程可能会持续数年之久。