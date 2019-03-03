 美专家学者敦促中国释放康明凯 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.03.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

美专家学者敦促中国释放康明凯

“国际危机组织”加拿大籍工作人员康明凯在中国被捕三个月之际，美国一些专家、学者及退役高官发表联署声明，敦促中国释放康明凯。

Michael Kovrig International Crisis Group (Reuters/Crisis Group/J. de Lossy)

加拿大前外交官康明凯

（德国之声中文网）本周一（3月11日），15位美国著名外交政策专家呼吁中国释放一名遭关押的加拿大公民。关押此人显然是中方对一名中企高管在加拿大被捕而采取的报复措施。

DW.COM

孟晚舟引渡审讯启动前夕，中方阵营频频出招。中国当局此时再释出对加拿大不利的消息，两名被捕加籍公民面临严重指控；华为则剑指美国《国防授权法》，计划与华盛顿对薄公堂。 (05.03.2019)

12月初在中国遭到拘留的加拿大女教师萨拉·麦卡福目前已经回到加拿大。不过，中国和加拿大方面之前都已经表示，麦卡福的案件与另外两起加拿大公民被拘案不同。 (29.12.2018)

针对加拿大、美国、德国等公开呼吁北京尽快释放被拘押的加拿大前外交官康明凯以及加拿大商人思巴夫，中国外交部发言人华春莹在24日的记者会上予以坚决回绝，强调中方对相关人员是“依法采取强制措施”。 (22.12.2018)

上述学者以及智库总管在一份联合声明中称，加拿大人康明凯（Michael Kovrig）被捕一事令人担忧，因为在中国同西方分歧和猜疑不断加深的时刻，独立的政策研究机构本来可以为缓解冲突提供帮助。

声明称："我们的一名同事被拘留，对此我们感到特别担忧。对所有致力于推进中美建设性关系的人来说，康明凯的被捕已产生寒蝉效应。"

这份发表在"国际危机组织"官网上的声明指出："中国的崛起是当今最重要的地缘政治趋势，而处理中美关系则将是今后数年最重要的外交挑战。"而独立的政策研究机构则可以在这一过程中扮演重要角色。

康明凯是就职于智库"国际危机组织"（ International Crisis Group）的亚洲问题专家。去年12月10日，中方逮捕了康明凯和另外一名加拿大公民。逮捕行动显然是就此前华为财务总监孟晚舟被捕事件向加拿大施加压力。孟晚舟是应美方的要求被逮捕的，美国司法当局期望引渡孟晚舟，并对其提起欺诈诉讼。

Kanada, Vancouver: Huawei Finanzchefin Meng Wanzhou (picture-alliance/AP/D. Dyck)

华为财务总监孟晚舟目前在加拿大等待引渡审理

联名签署上述声明的专家学者中包括哈佛大学的尼克拉斯·伯恩斯（Nicolas Burns）、普林斯顿大学的安妮-玛丽·斯劳特（ Anne-Marie Slaughter）以及来自布鲁金斯研究所的美国海军陆战队退役上将约翰·艾伦（John Allen）等人。

康明凯以及另一名加拿大籍商人斯帕弗（Michael Spavor)被捕以来，一直无法同律师会见。此外，一名被控贩毒的加拿大人在复审中突然被中国法庭改判死刑，此前此人在一审中被判处15年监禁。中国还开始限制来自加拿大的菜籽油，这一系列发展可能同孟晚舟事件有关联。

孟晚舟目前处于取保候审状态，在其位于温哥华的住所中等待引渡审理的开始。整个庭审过程可能会持续数年之久。

 

 

相关内容

Kanada, Vancouver: Proteste zur Freilassung von Meng Wanzhou

绝地反攻 孟晚舟告加政府逼供侵权 03.03.2019

孟晚舟引渡听证会开审在即，她的律师团出新招，在3号發表声明说，孟晚舟的宪法权益受到严重侵犯，诉讼「为公职人员的行为过失和加拿大政府官员多次失职造成的不当监禁求偿以遵守法治」。

Mobilfunk-Messe Mobile World Congress

华为或状告美国政府 司法独立成利器？ 04.03.2019

正在加拿大启动孟晚舟案引渡程序之际，《纽约时报》报道称华为公司正在准备状告美国政府禁用华为产品的法案条款为违宪。与此同时，中国媒体也披露，有关加拿大人康明凯“窃取、刺探国家秘密和情报”的案件取得“重大进展”。

Kombobild - Michael Kovrig und Michael Spavor wurden in China festgenommen

引渡审讯前夕 加籍前外交官被指窃取情报 05.03.2019

孟晚舟引渡审讯启动前夕，中方阵营频频出招。中国当局此时再释出对加拿大不利的消息，两名被捕加籍公民面临严重指控；华为则剑指美国《国防授权法》，计划与华盛顿对薄公堂。

广告

时事评论

Xi Jinping Rede Taiwan (Reuters/M. Schiefelbein)

客座评论：修宪一年中国的政治变化(下)

自2018年3月11日中国修宪后，已经过去整整一年。取消国家主席连任限制，对于中国的国内外政治产生了何种影响？又预示了怎样的未来？北京政论家白信为此撰写长篇分析文章，以下是其中的第二部分。  