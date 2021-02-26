美专家：中国加强提升应对核攻击的反应能力

（德国之声中文网）据美联社报道，美国科学家联合会核信息项目主任汉斯·克里斯滕森（Hans Kristensen）在对一个导弹训练区最新拍摄生成的一批卫星图片进行了研究之后指出，中国正在寻求加强反制能力，在美国看来这是不断增长的威胁。最近几年来美国方面不断指出，中国的核现代化是美国在未来20年斥资数千亿美元打造新的核武库的关键理由。

不过目前并没有迹象显示出中美两国正在走向武装冲突，更不要说核冲突。不过克里斯滕森的报告正好是美中两国在从贸易到国家安全等一系列领域关系都出现最紧张态势之际发表的。中国更强大的核力量可能会成为美国对中国在台湾或南中国海咄咄逼人的行动做出军事反应的考量因素。

美国五角大楼拒绝对克里斯滕森的卫星图片分析发表评论，不过去年夏天美国国防部在其针对中国军事发展的年度报告中指出，北京打算通过将更多的核力量放在地下发射井中，并在更高的警戒级别上行动， 以提高在和平时的战备状态，从而可以在受到攻击的预警下发射导弹。

五角大楼的报告指出，“中国的核武政策优先考虑的是能够在遭到第一次打击后保证一支核打击力量幸存，并以足够的力量做出回应，给敌人造成不可承受的伤害”。

美国国防部表示，中国正在打造一支现代化的核武力量。这是中国谋求在本世纪中叶建立一支与美军相当、甚至在某些方面更胜一筹的现代化军队所做的更广泛努力的一部分。

根据美国政府的估测，中国拥有的核弹头低于200枚，这同美国和俄罗斯分别拥有的数千枚相比可谓是小巫见大巫。美国国防部预测，未来10年解放军会将其核弹头数量增至现在的两倍，尽管如此仍远远低于美国的级别。

美国科学家联合会核信息项目主任克里斯滕森说，根据他对商业卫星照片的分析，他发现去年年底中国在内蒙古吉兰泰附近的导弹训练场开始建造11个地下发射井。另外还有5个地下发射井更早时间就已经动工。

克里斯滕森在美国科学家联合会的博客上写道：“需要指出的是，即使中国的洲际弹道导弹发射井数量增加一倍或三倍，和美俄两国洲际弹道导弹发射井数量相比仍然很少。”美国空军有450个发射井，其中400个都有填装（核导弹）。俄罗斯则拥有大约130个作战发射井。

和平标志60年：“要做爱，不要战争！” 和平标志的诞生 全球各地人们都非常熟悉的和平标志，其设计者是霍尔通（Gerald Holtom），当时他为历史上首个复活节游行创作了这个符号。1958年，大约1万名示威者走上伦敦反对核武，他们走向英国“原子武器发展研究中心”所在地奥尔德玛斯顿（Aldermaston），队伍中出现了这个反核标志。

和平标志60年：“要做爱，不要战争！” 出口到美国 因为这个标志也被人权人士马丁路德金使用，符号被传到美国。它不仅仅被用来反核、也被用于反对社会不同和种族歧视。

和平标志60年：“要做爱，不要战争！” 反战标志 在越战时期，全球数百万示威者反对美国军事介入越南时，都使用了这个标志。图片上是旧金山Kezar体育场的一次游行，反战者举着和平标志表达自己的态度。

和平标志60年：“要做爱，不要战争！” 大兵们的心 不只是嬉皮士与和平主义者用和平符号表达反战决心。美国的士兵们也在头盔上和旗帜上画了和平标志表达诉求。图片摄于1971年越南老挝边境地区的美国炮兵。

和平标志60年：“要做爱，不要战争！” “要做爱，不要战争！” 这是约翰·列侬和妻子小野洋子反对越战发出的口号。上个世纪60年代，他们行为艺术 “床上和平运动”的照片被和平运动广泛地应用。小野洋子直到今天都致力于和平与人权。照片为小野洋子到访布拉格列侬墙。

和平标志60年：“要做爱，不要战争！” 音乐与和平 这句话成为六十年代西方嬉皮士的座右铭。和平标志成了他们的一个象征。1969年8月的伍德斯托克音乐节堪称人们表达和平诉求的高潮。大约50万反战人士到场参加。活动和平举行，众多重量级大腕比如亨德里克斯（Jimi Hendrix，见图）、詹尼斯·乔普林（Janis Joplin）、谁人乐队等等。

和平标志60年：“要做爱，不要战争！” 环保人士与和平标志 1971年一艘名叫“绿色和平”的渔船载着一组加拿大自然保护人士到阿拉斯加西海岸附近，阻止美国的核试验——这次行动取得了成功。后来，这组人以这条船为自己命名。如今，拥有大约300万名成员的“绿色和平”是全球最具影响的环保组织。

和平标志60年：“要做爱，不要战争！” 照亮黑暗 在布达佩斯，反对英美入侵伊拉克的人群组成和平标志的图案。2011年12月，最后一批部队才离开伊拉克。他们并没有给这个国家带来和平。

和平标志60年：“要做爱，不要战争！” 反恐标志 恐怖袭击发生后，和平标志再次频繁地出现。2015年11月巴黎遭遇恐袭后，这张把和平标志和艾菲尔铁塔合并在一起的图片传遍了世界各个角落。这张“巴黎版”和平标志出现在人们举行的悼念活动上。

和平标志60年：“要做爱，不要战争！” 简单明了 和平标志问世60年后还是会常常出现在人们面前。2017年G20峰会期间，在德国下萨克森州的迈讷森，一位农民用特殊的方式表达对世界和平的诉求，他巧妙地将玉米地完成了这幅图案。霍尔通从未为这个设计申请专利，这也是它成为全球最重要标志的一个重要原因。

和平标志60年：“要做爱，不要战争！” 还没退休 不仅是和平标志本身，首个复活节大游行今年是60周年纪念日。自1958年起，德国也会在复活节时举行游行。队伍中不乏和平标志的身影，图为2017年慕尼黑复活节游行。 作者: Felix Schlagwein



克里斯滕森认为，中国新建造的几乎所有发射井似乎都是为了适应中国新一代东风-41洲际弹道导弹而设计的，与东风-5型洲际弹道导弹的液体燃料系统相比，东风-41洲际弹道导弹采用固体燃料组件，使操作者能够更快地准备导弹发射。东风-41的射程可以覆盖阿拉斯加和美国本土大部分地区。

东风-41弹道导弹可机动发射，有公路版东风41洲际导弹和铁路版东风41洲际导弹。

克里斯滕森在接受美联社采访时表示，中国正在通过为先进的导弹建造发射井，提升部队的生存能力。

奥巴马时期的美国助理国务卿弗兰克·罗斯（Frank Rose）最近曾表示，让中国加入缩减核武器的国际谈判的前景渺茫。特朗普政府时期曾在这个问题上做过努力，但是失败了。罗斯认为没有理由会让这种情况短期内发生改变。

罗斯说，中国的主要兴趣是通过中短程导弹打造的非核力量，再加上网络攻击能力和破坏或摧毁美国的卫星系统，就可以将美国从西太平洋赶出去。这将在北京决定对台湾使用武力的情况下，美国进行干预的任何努力变得复杂化。

洪沙/达扬 （美联社）

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