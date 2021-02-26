美专家：中国加强提升应对核攻击的反应能力

美国科学家联合会核信息项目主任克里斯滕森发表的最新研究报告显示，中国为了提高对核攻击的快速反应能力看起来正在加快建设从地下发射井发射新型核导弹的设施。
（德国之声中文网）据美联社报道，美国科学家联合会核信息项目主任汉斯·克里斯滕森（Hans Kristensen）在对一个导弹训练区最新拍摄生成的一批卫星图片进行了研究之后指出，中国正在寻求加强反制能力，在美国看来这是不断增长的威胁。最近几年来美国方面不断指出，中国的核现代化是美国在未来20年斥资数千亿美元打造新的核武库的关键理由。
不过目前并没有迹象显示出中美两国正在走向武装冲突，更不要说核冲突。不过克里斯滕森的报告正好是美中两国在从贸易到国家安全等一系列领域关系都出现最紧张态势之际发表的。中国更强大的核力量可能会成为美国对中国在台湾或南中国海咄咄逼人的行动做出军事反应的考量因素。
美国五角大楼拒绝对克里斯滕森的卫星图片分析发表评论，不过去年夏天美国国防部在其针对中国军事发展的年度报告中指出，北京打算通过将更多的核力量放在地下发射井中，并在更高的警戒级别上行动， 以提高在和平时的战备状态，从而可以在受到攻击的预警下发射导弹。
五角大楼的报告指出，“中国的核武政策优先考虑的是能够在遭到第一次打击后保证一支核打击力量幸存，并以足够的力量做出回应，给敌人造成不可承受的伤害”。
美国国防部表示，中国正在打造一支现代化的核武力量。这是中国谋求在本世纪中叶建立一支与美军相当、甚至在某些方面更胜一筹的现代化军队所做的更广泛努力的一部分。
根据美国政府的估测，中国拥有的核弹头低于200枚，这同美国和俄罗斯分别拥有的数千枚相比可谓是小巫见大巫。美国国防部预测，未来10年解放军会将其核弹头数量增至现在的两倍，尽管如此仍远远低于美国的级别。
美国科学家联合会核信息项目主任克里斯滕森说，根据他对商业卫星照片的分析，他发现去年年底中国在内蒙古吉兰泰附近的导弹训练场开始建造11个地下发射井。另外还有5个地下发射井更早时间就已经动工。
克里斯滕森在美国科学家联合会的博客上写道：“需要指出的是，即使中国的洲际弹道导弹发射井数量增加一倍或三倍，和美俄两国洲际弹道导弹发射井数量相比仍然很少。”美国空军有450个发射井，其中400个都有填装（核导弹）。俄罗斯则拥有大约130个作战发射井。
克里斯滕森认为，中国新建造的几乎所有发射井似乎都是为了适应中国新一代东风-41洲际弹道导弹而设计的，与东风-5型洲际弹道导弹的液体燃料系统相比，东风-41洲际弹道导弹采用固体燃料组件，使操作者能够更快地准备导弹发射。东风-41的射程可以覆盖阿拉斯加和美国本土大部分地区。
东风-41弹道导弹可机动发射，有公路版东风41洲际导弹和铁路版东风41洲际导弹。
克里斯滕森在接受美联社采访时表示，中国正在通过为先进的导弹建造发射井，提升部队的生存能力。
奥巴马时期的美国助理国务卿弗兰克·罗斯（Frank Rose）最近曾表示，让中国加入缩减核武器的国际谈判的前景渺茫。特朗普政府时期曾在这个问题上做过努力，但是失败了。罗斯认为没有理由会让这种情况短期内发生改变。
罗斯说，中国的主要兴趣是通过中短程导弹打造的非核力量，再加上网络攻击能力和破坏或摧毁美国的卫星系统，就可以将美国从西太平洋赶出去。这将在北京决定对台湾使用武力的情况下，美国进行干预的任何努力变得复杂化。
洪沙/达扬 （美联社）
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