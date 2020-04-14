美与人权团体施压奏效 联合国暂缓腾讯合作计划

（德国之声中文网） 根据美国网络杂志《外交政策》最新的报道，联合国已决定暂缓原订与中国科技公司腾讯于联合国75周年大会上的合作计划，不让腾讯负责提供大会所需的通讯服务。报道指出，在美国政府官员、国会议员与人权组织对联合国原先的决定表达不满后，联合国决定暂缓这项充满争议性的合作关系。

上个月，联合国宣布由于受到新冠疫情的影响，联合国将75周年的相关活动改为线上举行，活动之一为邀请各国专家、公民分享对未来的看法，以便在九月大会与各国元首分享。

在原本的计划当中，腾讯也将成为75周年系列活动的全球合作伙伴。根据原先联合国与腾讯的合约内容，联合国将透过腾讯会议、企业微信及腾讯人工智能同步翻译让全球上千万的人能够互相交流，想象25年后他们透过类似模式与世界另一端的人互动。

然而，不少人权组织担忧这样的安排等于是「优待」了长期在中国协助当局监控人民及伤害言论自由的腾讯。

多名美国国会议员与人权倡议份子过去几周不断向联合国施压，要求他们撤回与腾讯合作的协议，因为他们认为这样会有损联合国长久以来坚持捍卫言论自由与人权的声誉。

人权观察的联合国事务部主任夏邦努（Louis Charbonneau）向《外交政策》表示，他希望联合国终止与腾讯合作的决定代表他们认为腾讯不是个理想的合作伙伴。

夏邦努说道：「中国试图透过增加在联合国内的影响力，来淡化他们侵犯人权的事实，而联合国不该让自己成为这个行动的帮凶。我们希望联合国在取消与腾讯的合约后，能够重新找出另一个方式与中国人民互动，而联合国不该透过任何协助中国政府侵犯人权的第三方机构来达到这个目的。」

关注隐私权的人权倡议者表示，腾讯跟其他中国科技公司一样都成为中国政府监控该国人民的帮手。在新冠疫情爆发初期，腾讯的通讯软件微信曾透过追踪敏感关键词，删除了微信上一些与新冠疫情相关的敏感内容。

《外交政策》写道，这样的作法，可能导致中国人民与世界各国都无法即时的在疫情爆发初期得到相关信息。多名美国议员近期也藉由这个论点，开始批评中国政府在疫情爆发初期刻意隐匿消息与拒绝国际援助，导致新冠病毒传播到其他国家，造成现在全球大流行的局面。

联合国改变态度

联合国官员在刚宣布与腾讯合作消息时，还曾经公开表示他们相信腾讯的科技可以使联合国真正落实跨国界与跨越年龄层的对话。例如联合国的75周年大会特别顾问荷侯斯查尔达 （Fabrizio Hochschild） 曾在上个月表示：「腾讯能提供我们更好的视频会议与对话工具，而联合国也相信这些工具会成为全球对话很重要的平台。」

然而，联合国官员在收到来自不同领域的批评后，重新审视与腾讯的合作模式。非政府组织「保护卫士」（Safeguard Defender） 的创办人卡斯特（Michael Caster） 本周在《日经亚洲评论》中发表的一篇评论文章写道：「考量到联合国与腾讯合作的其中一个目标是讨论人们希望预见的未来，如果参与者在腾讯所支持的平台上讨论这些敏感话题的话会发生什么事呢？如果这些与会者在中国的话，他们又会受到怎样的对待呢？」

联合国官员私下向《外交政策》坦承，他们太急着对外宣布与腾讯的合作计划，而在收到来自各方的批评后，联合国已经重新审视他们能否在考虑到各界批评的前提下，继续与腾讯合作。同时，联合国也强调，腾讯只是其中一个联合国75周年大会的合作厂商。 其他与联合国合作的公司还包含了推特、脸书与谷歌。

一名不愿具名的联合国官员表示，目前联合国正在针对人权组织所提起的信息安全与信息保密等议题进行讨论，但目前联合国内部仍未确定他们若与腾讯合作，是否能充分保障与会者的信息安全。

联合国的75周年活动委员会已收到来自中国、德国、法国、冰岛、爱尔兰、葡萄牙、荷兰、土耳其、斯里兰卡、韩国、瑞典、瑞士与同国等国共300万美元的资金来举办会议。其中，中国贡献了约30万美元的资金，而美国因为抗议中国在联合国中日渐壮大的影响力，并未贡献任何一毛钱给联合国。