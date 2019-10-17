美不理中国抗议 要求驻美外交官提前汇报行程

(德国之声中文网) 上周，美国祭出新规定，要求中国外交官在与美国的州、地方和市政官員碰面，以及在公私立教育和研究机构举行任何会议之前，都需要事先知会美国国务院。最新消息是，一名美国国务院官员周二(10月22日)透露，中国外交官员至少需要在行程的五天之前知会美国政府。

23日，《南华早报》报道，美国官员说这个新规定是想要藉由複杂化中国官员的文书作业，来要求中国放松对美国驻华外交官的行程限制。虽然中国声称美国官员在中国都可以自由行动，但是曾经派驻北京大使馆的最高贸易官员郭嘉明(James Green)说，中国宣称美国官员可以随意和任何人见面是「无稽之谈」。他说，在中国不论是与政府单位或是私人企业进行交流，都时常会牵涉到中国外交部，也就是便得需要告知中国外交部，也有时后会被拒绝。

新政策引发中国批评

两名美国國務院资深官員周三(10月16日)表示，从現在开始，在美國的中國外交官在与州、地方和市政官員碰面，以及在公私立教育和研究機構舉行任何會議前都需要事先通知美國国务院。

官員說：「此舉是回应中國政府对美国外交官与中國相关人士会面所设下的限制。」他表示，美國駐中国的外交官不僅必須將計劃與中國人民和官員舉行的會議通知中国政府，還必須獲得他們的許可。

官员也提到，美方曾多次私下透过正式管道表达不满。但在长期投诉无效之后，美国决定采取行动。他们强调:「我们的目标是让中国当局允许我们的外交官在中国与官方和地方领导人、中国大学以及其他一些教育研究机构自由往来，就像中国外交官在这里可以做的事一样。」

官员也告诉记者，这项政策只是要求通知，并不用得到许可。不过内容并没有提到，如果没有通知的话会有什么后果。

這名官員告訴記者，此舉是為了比照美國外交官在中國受到的待遇。他也表示，这样的讨论已經進行一段時間，與美中關係的任何其他议题，包括贸易战，都没有直接连结。他强调，这项规定的目标是追求對等，并希望最終能讓中國政府给在中國的美国外交官更多的外交自由。

在华盛顿特区的中国驻美大使馆在推特上发文称，对中国外交官的最新限制违反了1961年《维也纳外交关系公约》。内容也说：「到目前为止，中方对美国驻中国外交官和领事官员没有类似的要求。」

罗法/夏立民/杨威廉 (路透社、德新社、美联社)