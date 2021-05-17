 美三度阻挡安理会声明 北京要华盛顿承担责任 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.05.2021

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时政风云

美三度阻挡安理会声明 北京要华盛顿承担责任

拜登三内日第二度与以色列领导人通话，虽然白宫对空袭和火箭弹的关注程度有所提高，但并未呼吁立即停火。

  • Israel Raketenabwehrsystem Iron Dome

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    近年巴以最严重冲突

    根据以色列的统计，自上周冲突爆发以来，哈马斯对以色列发射了3150枚火箭，460枚未越过以色列边界，在加沙地带便落下。以色列军方表示，该国的铁穹防空拦截系统的防御率约达90%。2014年哈马斯与以色列长达51天的交战期间，哈马斯共向以色列发射4481枚火箭弹。

  • Gewalt zwischen Israel und Gaza

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    加沙地带伤亡惨重

    巴勒斯坦当局表示，周日夜间至周一凌晨的空袭造成沿海地带大规模停电，数百栋建筑被炸毁或受损。法新社报道称，自一周前暴力冲突发生以来，加沙地带已有200人死亡，其中包括59名孩童。巴勒斯坦卫生当局称，超过1300人因为冲突受伤。以色列官方则表示，10人在加沙地带的火箭攻击中丧生，300余人受伤。

  • Weltspiegel 17.05.2021 | Nahostkonflikt | Gaza Citiy, israelischer Luftangriff

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    以色列发动猛烈空袭

    周日（5月16日），以色列及极端组织哈马斯的暴力冲突持续。作为对哈马斯火箭攻击的回应，以色列战机对加沙市发动一系列猛烈空袭。周一凌晨，爆炸声从北到南震撼了整个城市，持续了10分钟。与24小时前造成42名巴勒斯坦人死亡的一系列空袭相比，空袭的规模更大，范围更广，持续时间更长。以色列军方表示，此次空袭摧毁了15公里长的哈马斯地下隧道，以及9名哈马斯指挥官的住所。联合国安理会召紧急会议，希望这场巴以冲突能尽快获得解决。

  • Israel | Gaza | Konflikt in Nahost

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    加沙媒体大楼被击中

    以色列军队在周六对加沙地带的空袭中炸毁了一栋大楼，里头驻扎包括美联社和半岛电视台等媒体。

  • Westjordanland Hebron Israel Armee Ausschreitungen

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    希伯伦等西岸城市也爆发暴力冲突

    周六，以色列空军轰炸了哈马斯位于加沙的行动指挥部以及其火箭弹发射装置。巴勒斯坦新闻社报道称，加沙城西部一座难民居住的大楼被击中，7人死亡。与此同时，在约旦河西岸的以色列占领区，以方同巴勒斯坦的严重暴力冲突进一步升级。图为以色列士兵在西岸希伯伦市同巴勒斯坦人交火。

  • A picture taken on May 13, 2021 shows a ball of fire engulfing the Al-Walid building which was destroyed in an Israeli airstrike on Gaza city early in the morning

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    报复性袭击

    周四，炮火仍在继续。以色列战斗机轰炸了加沙地带南部。以方称攻击目标是哈马斯领导成员的设施。

  • A man with a walking stick passes by a destroyed building

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    倒塌的大楼

    以色列官方说，以军至少摧毁了三座为哈马斯领导人提供办公室的高层建筑。

  • Crying woman holds hands of children, fleeing for safety; a man follows, carrying a child

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    何处藏身？

    在以色列对加沙地带的空袭中，至少有103人死亡，其中包括儿童。哈马斯武装分子还向以色列发射了火箭弹，至少有7人死亡。

  • Dozens of rockets rise into the air in a long exposure that lets them be seen over Tel Aviv.

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    特拉维夫上空的火箭弹

    哈马斯在前几晚向以色列发射了火箭弹。以色列的导弹防御系统保护了特拉维夫和其他地区，摧毁了横空飞来的火箭弹。

  • Six people and three dogs wait in a walled room with a low ceiling.

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    焦虑的等待

    导弹防御系统并不能提供100%的保护。当警报响起时，以色列人必须必须尽快找到安全的避难所，即便是凌晨3点。

  • default

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    寻找掩护

    未能及时赶到避难所的人尽量找地方躲避，哪怕就躲在小车后面。这是星期二在加沙地带以北约10公里的阿什凯隆的人们。

  • An Israeli soldier stands in the rubble of a home

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    更多危险

    即使火箭弹可以被击退，落下的碎片也很危险。这是以色列本古里安机场以北的耶胡德，一栋房子已经被摧毁。以军声称，自周一以来，已有1000多枚火箭弹从加沙飞向以色列。

  • Smoke over a street with many men; one masked man gets ready to hurl an object

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    石头和催泪瓦斯

    最近几天，巴勒斯坦示威者和以色列安全部队在若干城市发生冲突。这是被以色列占领的西岸的希伯伦，示威者正在投掷石块和其他武器。

  • Israeli security forces position themselves against demonstrators with heavy weaponry

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    全副武装

    东耶路撒冷，安全部队使用眩晕手榴弹、催泪瓦斯和橡皮子弹对付示威。

  • Israeli soldiers check artillery shells in an area near the border with Gaza

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    以色列动员预备役军人

    以色列军方在加沙地带边界集结作战部队和坦克，令人想起2008/2009年和2014年的冲突。

  • People of all ages sit in front of the UN building in Gaza City.

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    何时是尽头？

    看起来紧张的局势不会很快得到缓解。因为害怕进一步的空袭，加沙市的一些巴勒斯坦人在联合国驻地避难。

    作者: Uta Steinwehr


  • Israel Raketenabwehrsystem Iron Dome

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    近年巴以最严重冲突

    根据以色列的统计，自上周冲突爆发以来，哈马斯对以色列发射了3150枚火箭，460枚未越过以色列边界，在加沙地带便落下。以色列军方表示，该国的铁穹防空拦截系统的防御率约达90%。2014年哈马斯与以色列长达51天的交战期间，哈马斯共向以色列发射4481枚火箭弹。

  • Gewalt zwischen Israel und Gaza

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    加沙地带伤亡惨重

    巴勒斯坦当局表示，周日夜间至周一凌晨的空袭造成沿海地带大规模停电，数百栋建筑被炸毁或受损。法新社报道称，自一周前暴力冲突发生以来，加沙地带已有200人死亡，其中包括59名孩童。巴勒斯坦卫生当局称，超过1300人因为冲突受伤。以色列官方则表示，10人在加沙地带的火箭攻击中丧生，300余人受伤。

  • Weltspiegel 17.05.2021 | Nahostkonflikt | Gaza Citiy, israelischer Luftangriff

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    以色列发动猛烈空袭

    周日（5月16日），以色列及极端组织哈马斯的暴力冲突持续。作为对哈马斯火箭攻击的回应，以色列战机对加沙市发动一系列猛烈空袭。周一凌晨，爆炸声从北到南震撼了整个城市，持续了10分钟。与24小时前造成42名巴勒斯坦人死亡的一系列空袭相比，空袭的规模更大，范围更广，持续时间更长。以色列军方表示，此次空袭摧毁了15公里长的哈马斯地下隧道，以及9名哈马斯指挥官的住所。联合国安理会召紧急会议，希望这场巴以冲突能尽快获得解决。

  • Israel | Gaza | Konflikt in Nahost

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    加沙媒体大楼被击中

    以色列军队在周六对加沙地带的空袭中炸毁了一栋大楼，里头驻扎包括美联社和半岛电视台等媒体。

  • Westjordanland Hebron Israel Armee Ausschreitungen

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    希伯伦等西岸城市也爆发暴力冲突

    周六，以色列空军轰炸了哈马斯位于加沙的行动指挥部以及其火箭弹发射装置。巴勒斯坦新闻社报道称，加沙城西部一座难民居住的大楼被击中，7人死亡。与此同时，在约旦河西岸的以色列占领区，以方同巴勒斯坦的严重暴力冲突进一步升级。图为以色列士兵在西岸希伯伦市同巴勒斯坦人交火。

  • A picture taken on May 13, 2021 shows a ball of fire engulfing the Al-Walid building which was destroyed in an Israeli airstrike on Gaza city early in the morning

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    报复性袭击

    周四，炮火仍在继续。以色列战斗机轰炸了加沙地带南部。以方称攻击目标是哈马斯领导成员的设施。

  • A man with a walking stick passes by a destroyed building

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    倒塌的大楼

    以色列官方说，以军至少摧毁了三座为哈马斯领导人提供办公室的高层建筑。

  • Crying woman holds hands of children, fleeing for safety; a man follows, carrying a child

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    何处藏身？

    在以色列对加沙地带的空袭中，至少有103人死亡，其中包括儿童。哈马斯武装分子还向以色列发射了火箭弹，至少有7人死亡。

  • Dozens of rockets rise into the air in a long exposure that lets them be seen over Tel Aviv.

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    特拉维夫上空的火箭弹

    哈马斯在前几晚向以色列发射了火箭弹。以色列的导弹防御系统保护了特拉维夫和其他地区，摧毁了横空飞来的火箭弹。

  • Six people and three dogs wait in a walled room with a low ceiling.

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    焦虑的等待

    导弹防御系统并不能提供100%的保护。当警报响起时，以色列人必须必须尽快找到安全的避难所，即便是凌晨3点。

  • default

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    寻找掩护

    未能及时赶到避难所的人尽量找地方躲避，哪怕就躲在小车后面。这是星期二在加沙地带以北约10公里的阿什凯隆的人们。

  • An Israeli soldier stands in the rubble of a home

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    更多危险

    即使火箭弹可以被击退，落下的碎片也很危险。这是以色列本古里安机场以北的耶胡德，一栋房子已经被摧毁。以军声称，自周一以来，已有1000多枚火箭弹从加沙飞向以色列。

  • Smoke over a street with many men; one masked man gets ready to hurl an object

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    石头和催泪瓦斯

    最近几天，巴勒斯坦示威者和以色列安全部队在若干城市发生冲突。这是被以色列占领的西岸的希伯伦，示威者正在投掷石块和其他武器。

  • Israeli security forces position themselves against demonstrators with heavy weaponry

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    全副武装

    东耶路撒冷，安全部队使用眩晕手榴弹、催泪瓦斯和橡皮子弹对付示威。

  • Israeli soldiers check artillery shells in an area near the border with Gaza

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    以色列动员预备役军人

    以色列军方在加沙地带边界集结作战部队和坦克，令人想起2008/2009年和2014年的冲突。

  • People of all ages sit in front of the UN building in Gaza City.

    以巴冲突升级，前景令人担忧

    何时是尽头？

    看起来紧张的局势不会很快得到缓解。因为害怕进一步的空袭，加沙市的一些巴勒斯坦人在联合国驻地避难。

    作者: Uta Steinwehr


(德国之声中文网) 以色列的头号盟友美国在周一 (5月17日) 第三次阻止了本应由美国政府主导的安理会「和平协议」声明。

15国组成的联合国安全理事会欲发表声明，对以色列和巴勒斯坦之间的冲突和平民生命的损失表示 「严重关切」。但遭到声明遭到美国否决。

白宫新闻秘书萨琪（Jen Psaki）和国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）表示，美国拒绝安理会声明，并强调美国正专注于「静默和密集的外交行动」。

目前为联合国安理会轮值主席的中国「敦促美国承担应尽责任，采取公正立场」。发言人赵立坚表示，要美国「和国际社会大多数成员一道，支持安理会为推动缓和局势、重建信任、政治解决发挥应有作用。」

而针对有半岛电视台记者问道，「有观点认为中方并未明确批评以色列方面的行径」，询问中方对以色列的行动持何立场？

赵立坚表示，理解记者对当前巴以局势的关心和担忧，强调中国积极斡旋，国际社会反应积极，记者所提观点「只是极少数」。

拜登支持停火协议

根据美联社，美国总统拜登周一 (5月17日)给以色列总理内塔尼亚胡打电话，表示支持以色列和加沙武装分子哈马斯之间的停火协议，但没有要求立即停火。

过去8天以来，以色列的空袭和哈马斯的火箭弹袭击已经造成双方200多人死亡，其中大部分是巴勒斯坦人。

白宫宣读拜登与内塔尼亚胡通话的相关声明，内容措辞谨慎。这也是拜登在双方攻击事件不断下，三天内第二次与内塔尼亚胡通话。

以色列总理内塔尼亚胡17日稍晚告诉以色列安全官员，「只要有必要，以色列将继续打击加沙的恐怖目标，以使所有以色列公民恢复平静和安全。」

USA Washington | Joe Biden

美国目前正面临国际压力，被要求针对以巴冲突做出更有力的反应。

DW.COM

哈马斯自2007年以来一直控制着加沙地带，多次袭击以色列。它被诸多国家列为恐怖组织，也有一些外国盟友。那么，谁在支持哈马斯，它的数千枚火箭炮来自哪里？

新一轮中东冲突也延烧至约旦河西岸。在那里，示威活动的矛头不仅指向以色列，也开始指向法塔赫（巴勒斯坦民族解放运动）的领导人。

中国外交部长王毅在中国担任联合国安理会轮值主席国时，对美国阻挡安理会声明表示不满，并强调支持以巴「两国方案」，德国之声对此请中东与伊斯兰事务专家包修平来解析中国立场。

以色列17日对加沙发动新一波猛烈空袭，媒体报导此空袭的规模更大且范围更广。在美国阻挡联合国安理会针对暴力情势发布联合声明後，中国外长谴责美国的举动，呼吁其承担应尽的责任。

美国总统拜登分别与以巴领导人通话，并派出高官在当地进行斡旋，但是，巴以冲突尚无缓和迹象，死亡人数继续上升。中方也就此表达立场。另外，德国的亲巴勒斯坦示威活动出现骚乱。

美联社报导。美国政府决心将外交政策重点从中东冲突中转移出来。而面对日渐升高的以巴冲突，拜登对停火做出与以往政府声明类似，「开放式」停火评论。

不过拜登的立场与与几十位民主党议员和相关人士要求立即停火的态度形成鲜明对比。

美联社报道，白宫对旨在削弱哈马斯的空袭越来越关注，同时坚持有力地支持以色列。白宫在简报时也曾说：「鼓励以色列尽一切努力确保保护无辜平民。」

美国的以巴策略

一位熟悉这次通话的政府匿名官员说，表示支持而不是明确要求停火的决定是故意的。虽然拜登和幕僚担心越来越多的流血事件造成无辜者丧命，但不要求立即停止敌对行动的决定反映了白宫的立场。

在自2014年以来最严重的以巴战斗肆虐之际，拜登政府限制了对加沙地带的公开批评。拜登政府对哈马斯的公开批评有限，并且拒绝向哈马斯派遣最高级别官员作为特使。此外，拜登政府也拒绝公开和直接向以色列施压，要求其停止在加沙地带的最新军事行动。

在加沙地带，这块6英里乘25英里的领土上有200多万人居住，在停火协议迟迟未能通过，以及埃及和其他国家的调解没有显示出任何进展的迹象下，一直有最新的军事行动出现。

(美联社等)

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