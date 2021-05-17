美三度阻挡安理会声明 北京要华盛顿承担责任

(德国之声中文网) 以色列的头号盟友美国在周一 (5月17日) 第三次阻止了本应由美国政府主导的安理会「和平协议」声明。

15国组成的联合国安全理事会欲发表声明，对以色列和巴勒斯坦之间的冲突和平民生命的损失表示 「严重关切」。但遭到声明遭到美国否决。

白宫新闻秘书萨琪（Jen Psaki）和国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）表示，美国拒绝安理会声明，并强调美国正专注于「静默和密集的外交行动」。

目前为联合国安理会轮值主席的中国「敦促美国承担应尽责任，采取公正立场」。发言人赵立坚表示，要美国「和国际社会大多数成员一道，支持安理会为推动缓和局势、重建信任、政治解决发挥应有作用。」

而针对有半岛电视台记者问道，「有观点认为中方并未明确批评以色列方面的行径」，询问中方对以色列的行动持何立场？

赵立坚表示，理解记者对当前巴以局势的关心和担忧，强调中国积极斡旋，国际社会反应积极，记者所提观点「只是极少数」。

拜登支持停火协议

根据美联社，美国总统拜登周一 (5月17日)给以色列总理内塔尼亚胡打电话，表示支持以色列和加沙武装分子哈马斯之间的停火协议，但没有要求立即停火。

过去8天以来，以色列的空袭和哈马斯的火箭弹袭击已经造成双方200多人死亡，其中大部分是巴勒斯坦人。

白宫宣读拜登与内塔尼亚胡通话的相关声明，内容措辞谨慎。这也是拜登在双方攻击事件不断下，三天内第二次与内塔尼亚胡通话。

以色列总理内塔尼亚胡17日稍晚告诉以色列安全官员，「只要有必要，以色列将继续打击加沙的恐怖目标，以使所有以色列公民恢复平静和安全。」

美联社报导。美国政府决心将外交政策重点从中东冲突中转移出来。而面对日渐升高的以巴冲突，拜登对停火做出与以往政府声明类似，「开放式」停火评论。

不过拜登的立场与与几十位民主党议员和相关人士要求立即停火的态度形成鲜明对比。

美联社报道，白宫对旨在削弱哈马斯的空袭越来越关注，同时坚持有力地支持以色列。白宫在简报时也曾说：「鼓励以色列尽一切努力确保保护无辜平民。」

美国的以巴策略

一位熟悉这次通话的政府匿名官员说，表示支持而不是明确要求停火的决定是故意的。虽然拜登和幕僚担心越来越多的流血事件造成无辜者丧命，但不要求立即停止敌对行动的决定反映了白宫的立场。

在自2014年以来最严重的以巴战斗肆虐之际，拜登政府限制了对加沙地带的公开批评。拜登政府对哈马斯的公开批评有限，并且拒绝向哈马斯派遣最高级别官员作为特使。此外，拜登政府也拒绝公开和直接向以色列施压，要求其停止在加沙地带的最新军事行动。

在加沙地带，这块6英里乘25英里的领土上有200多万人居住，在停火协议迟迟未能通过，以及埃及和其他国家的调解没有显示出任何进展的迹象下，一直有最新的军事行动出现。

(美联社等)

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