美一旦取消特殊待遇 将动摇香港金融中心地位

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥周三 (5月27日)向国会表示，香港的自治地位不再，因此不应继续拥有1997年以前的特殊贸易地位。根据特朗普去年批准的《香港人权与民主法案》的规定，美国国务院须每年评估香港是否保有足够的自治权，因而符合美国法律给予香港的特殊待遇。



现在将由美国总统特朗普决定是否终止香港享有的部分或全部的美国经济特权。路透社援引消息人士称，特朗普政府正在考虑暂停对香港出口美国的优惠关税税率。



贸易到金融

美国霍夫史特拉大学法学院的国际法教授古举伦对德国之声表示，特朗普也可能考虑更改美国对香港实行的出口管制，例如被限制不能出口到中国的科技产品或其他货物，今后也都不能出口到香港。分析人士和专家担心，香港作为国际金融中心的地位也岌岌可危。



华东师范大学国际金融研究所所长黄泽民教授对德国之声表示，美国对香港采取不同以往的贸易待遇会产生何种影响，还要看具体的措施。但推出制裁性的措施本身，是一件"很严重"的事情。

他指出，作为一个独立的关税区，香港同美国间的贸易额并不很高。但如果美国出台一些相应措施，作为亚洲还能国际金融中心的香港在金融层面受到的影响会比贸易层面更大。



路透社报道称，一旦香港的特殊关税地位丧失，香港和美国年度商品与服务贸易中大约670亿美元将面临风险。而美国将受损不小。根据美国统计局的数据，去年美国的商品贸易顺差中，香港的贡献最大，为261亿美元。据香港工业贸易署的统计，2018年香港是美国的第三大酒类出口市场，第四大牛肉出口市场，第七大农产品出口市场。



动摇投资信心

让黄泽民更担心的是香港金融枢纽的地位不保："在贸易和金融上，香港对大陆具有重要的意义，特别是在资金的国际往来方面，可能会对中国企业的业务产生较大影响。例如在人民币国际化方面，香港扮演了重要角色，很多交易是大陆和香港在做。"因此，一旦香港的金融中心地位受到削弱或发生改变，也会对中国大陆的经济产生负面影响。



分析人士还推测，美国的有关举动会影响到外国投资者资对香港前景的信心。法学专家古举伦认为，有关改变"可能让原本打算继续在香港耕耘的外国企业重新考虑"。

据路透社援引美国商务部数据报道，截至2018年，美国在香港的外商直接投资为825亿美元。香港的自治权、公民自由、法治和中国内地市场准入使其对跨国公司具有吸引力，这种地位的改变可能会迫使一些美国公司耗费巨资迁移到该地区其他地方去。



