 美一新闻社遭枪击 5人身亡数人受伤 | 文化经纬 | DW | 29.06.2018

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文化经纬

美一新闻社遭枪击 5人身亡数人受伤

警方表示，这起枪击案不是组织性的恐怖攻击，却是目标明确的犯罪行动。

USA Maryland - Schießerei in einer Zeitungsredaktion in Annapolis - Mehrere Tote (Getty Images/AFP/S. Loeb)

警方在《首都新闻报》办公室附近拉起封锁线

(德国之声中文网) 美国马里兰州新闻社《首都新闻报》 (The Capital Gazette)遭枪击，警方表示，至少5人身亡，数人重伤。

该报社的一名员工戴维斯 (Phil Davis)在接受《巴尔的摩太阳报》采访时表示，「办公室看起来像战场一样」。他说，案发当时他与其他同事躲在桌子底下，还听到嫌犯换子弹。「我希望可以用言语表达，躲在桌子底下是心里有多创痛，但你除非亲身经历，否则没有办法体会，那真的十分无助。」

警方找到嫌犯时，嫌犯的武器放在地板上，也不在他就近可以取得的位置。随后警方将他逮捕，并且解除了办公室中他们认为是爆破性装置的可疑物品。嫌犯是一名快要四十岁的白人男子。

目前警方认为此次攻击案属于个人行为，与恐怖组织无关。但是他们认为这起事件并非偶发，是针对报社－警方说，该新闻社曾经在社群网站上遭受威胁。男子在进入大楼时曾经投掷烟雾弹，也刻意摧毁自己的指纹以增加辨识难度。

白宫关切

马里兰州州长哈根 (Larry Hagan)在推特上面说他对此消息感到「极度悲伤」。「我们还没有全部的消息，也还不能给出所有的资讯，但我们确认有人死伤。」他在记者会上这么说。

特朗普也在推特上表示关切: 「我的心与祈祷和受害者与其家属同在。感谢所有第一时间做出反应的人。」

纽约市警察局发言人说，警方将这次事件视为警告，已经加强纽约市的安全防护工作。

《首都新闻报》 是巴尔的摩太阳媒体集团旗下的一份日报，也是当地历史最悠久的报社之一。

罗法/夏立民 (路透、美联、德新、法新)

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USA Maryland - Schießerei in einer Zeitungsredaktion in Annapolis - Mehrere Tote (Getty Images/AFP/S. Loeb)

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Portrait von Ludwig Van Beethoven (picture-alliance/ dpa)

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