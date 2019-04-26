美：“一带一路”腐败 中：我们听累了

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥周三（5月8日）访问英国时再次批评中国倡导的"一带一路"倡议损害各国主权。周四（5月9日）中国外交部发言人表示，"他们说得不累，我们听得都累了。"

"一带一路"是习近平政府的一个重要对外政策。它遭到一些国家的反对，批评者认为其财务不透明会给参与者制造债务陷阱，而且其目的是扩大中国影响力而非帮助发展中国家。

上个月在北京举办的峰会上，中国试图打消这些国家的顾虑，承诺该项目可持续发展，加大生态环境保护力度，招投标等环节按照普遍接受的国际规则标准进行，尊重各国法律法规。

美国对中国的批评尤其激烈，国务卿蓬佩奥8日访问伦敦时称，中国以腐败的基础建设换取政治影响力，施行以贿赂激发的债务陷阱外交。

对此，中国外交部发言人耿爽9日回应称，美方个别人士对"一带一路"倡议持续发表不负责任言论，特别是第二届"一带一路"国际合作高峰论坛前夕，更是来势汹汹，甚嚣尘上。

耿爽说："但结果怎么样呢？150个国家、92个国际组织共6000名代表出席了第二届'一带一路'国际合作高峰论坛，这其中也包括美方的50多名代表。这是国际社会用行动对共建'一带一路'倡议投出的信任票和支持票，也是对美方言行的最好回应。"

耿爽称，这两天美方个别人士又开始老调重弹，继续对"一带一路"倡议进行攻击抹黑。"他们说得不累，我们听得都累了。我想再次提醒他们，不要高估自己的造谣能力，也不要低估他人的判断能力。"这名中国外交官表示，"如果他们愿意，就让他们继续说，我们会继续加油干。"。

这场争论加剧了中美之间已经紧张的关系，尤其是举世瞩目的两国正在谈判中的贸易战。

周四到周五，中国副总理刘鹤将率团赶华盛顿，延续看似难以达成协议的谈判。美国官员指责中国政府收回近几周谈判期间做出的承诺。美国总统特朗普威胁要在周五提高对中国商品的关税。

张平/苗子 （路透社）