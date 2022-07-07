「羊村繪本案」憲法爭辯：19世紀案例證煽動即叛國？

（德國之聲中文網）香港言語治療師工會因涉嫌出版一系列以「羊村」為主題的兒童繪本，5名工會理事被控串謀發佈煽動刊物罪。案件繼續在香港區域法院審訊，本週進入結案陳詞階段。控辯雙方就此案的最大爭議點--煽動罪是否合憲、繪本的兒童故事有否煽動意圖--進行辯論。

被指控的3本兒童繪本包括：《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》，內容講述「羊村」的羊群合力對抗來自「狼村」大灰狼威脅的故事。控方律政司指稱，那些故事是比喻香港和中國內地的族群對立，煽動反中情緒，宣揚分離主義。五名被告分別25至28歲，從去年被捕至今已還柙接近一年。

羊村繪本案是香港幾十年來，第一宗不認罪受審的煽動刊物案件，它將成為指標性案例，影響往後煽動案的裁決。因此外界格外關注，法庭會如何處理煽動罪的憲法爭議，以及它對言論自由定下的限制。

爭議一：違反憲法自由保障？

煽動罪的合憲性是這場官司的最大爭議點之一。代表控方的律政司表示，法庭應該在國安法和煽動罪的立法背景下考慮這個問題。控方引述英國1868年的案例稱，煽動罪是反社會罪行，「幾乎等同叛國罪」，旨在引起對政權的不滿、反抗、藐視或仇恨，對國家的不忠，並製造社會混亂、起義甚至內戰。

控方又引用另一個19世紀的英國案例，稱處理煽動罪時不止考慮該字眼本身，還有語意和當時的社會狀態。控方指言論自由並不受限制，羊村繪本含反中情緒，破壞一國兩制底線。而2019年社會動盪演變為國安風險，導致北京訂立港區國安法；基本法亦列明訂立23條的憲制責任，反映政府須把煽動罪行遏止於萌芽階段，符合維護國安的正當目的。

辯方表示，基本法和香港人權法規定，會限制言論自由的法律條文須具法律確定性，讓市民清晰知道如何遵守，而且限制要合符比例。辯方認為煽動罪違憲，因為「憎恨」、「離叛」等字眼定義過於模糊，人們在寒蟬效應下害怕被捕而不敢提出政治異見，因此不合比例地限制自由。對此，控方則聲稱「真誠的政治批評」是容許的，只有鼓吹革命和仇恨才違法。

辯方同時提出多國例子，包括澳洲、加拿大、新西蘭、印度、新加坡、肯亞、烏干達、坦桑尼亞等，都已相繼廢除煽動罪。其中新西蘭法律委員會說，該罪可能被濫用來懲罰異見者。

爭議二：何謂煽動？

控方認為，只要證明繪本具煽動意圖、被告知情而有意圖發佈，即可定罪；而不需要證實有讀者的確被煽動，即使沒有煽動暴力，也屬犯罪。控方舉例說，假若有大學生受薪派發港獨傳單，即使他不支持港獨，但必定明白內容，便屬於犯煽動罪。而如果有外國遊客做同一件事，由於他不懂中文，看不懂傳單內容，就不構成犯罪。

例如《羊村十二勇士》，控方指控故事內容影被中國公安在海上拘留的「12港人」，旨在挑起讀者對中央政府、法院和軍隊等的憎恨，構成煽動。控方承認煽動罪條文字眼籠統，但目的是為了涵蓋各種危害國安的狀況；又引述英國反恐法案例及歐洲人權法，即使不是煽動暴力行為，同屬犯罪。

辯方則反駁，繪本角色全是虛構的，否認控方對故事的詮釋；相反，不同人對繪本和社會事件都會有不同理解。辯方大律師批評控方「盲人摸象」，從激進讀者的角度錯誤解讀繪本，事實是繪本沒有宣揚港獨和呼籲制裁，不具煽動性。而繪本故事的結尾是開放式問題，並非如控方所說必定會煽動武裝抵抗。

辯方也認為在普通法下，應該要證明煽動行為會引致暴力才能入罪。舉例香港回歸前立法局曾通過修法，要求煽動罪包含此元素，只是最終法例沒生效；2003年港府嘗試推動23條立法時，亦建議把相關條文限制於煽動暴力或騷動，可見當局認為現存條文太嚴苛。

羊村案的影響

「煽動刊物罪」由港英殖民政府在1938年訂立，針對反英的異議分子，自審判1967年「六七暴動」的左派分子後便沒有再用過，及後港英政府亦制定了《香港人權法案》。直至2020年港區國安法實施後，相關罪行才重新動用，當局稱之為在國安法時代下被「激活」的現存法例。

串謀發佈煽動刊物罪亦被用作起訴新聞工作者。《立場新聞》前總編及署任總編正因此罪還柙候審，兩人早前表示打算不認罪，案件訂於今年10月開審。《蘋果日報》創辦人黎智英、6名報社高層、編採人員及公司，同樣遭控此罪。

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