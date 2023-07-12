 羅冠聰家人遭港警突襲問訊 英議員憤慨 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.07.2023

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时政风云

羅冠聰家人遭港警突襲問訊 英議員憤慨

目前旅居英國的羅冠聰，本月遭港府通緝並懸賞100萬港元。11日，他的父母及兄弟共3人則遭到港警突擊住所，並在被帶至警局問話後獲釋。此舉遭英國議員批評為引誘回國的手段。

前香港立法會議員、香港眾志創黨主席羅冠聰，2020年遭港府以違反《國安法》為由通緝。

前香港立法會議員、香港眾志創黨主席羅冠聰，2020年遭港府以違反《國安法》為由通緝。

（德國之聲中文網）據《星島日報》援引匿名消息報導，香港國安警察週二（7月11日）凌晨抵達移居海外的前香港立法會議員羅冠聰的家人住所，將他的父母和兄弟帶至警局問話。他們在錄完口供之後獲准離開，無人遭到逮捕。一名港警當日向法新社證實了此事。

7月初，港警才宣佈通緝8名流亡海外的香港知名港民主活動人士，並每人懸賞100萬港元，其中即包含羅冠聰。他在2020年6月北京宣布對港實施《國家安全法》後離開香港，目前旅居英國。

據報，警方問訊其家人的內容，包括是否為羅冠聰提供經濟支持、作為羅冠聰在香港的代理人等。事後港警亦表示，羅冠聰家人「涉嫌協助被警方通緝的人（繼續）從事危害國家安全的行為和活動。調查正在進行中，可能會採取進一步行動，包括逮捕。」

羅冠聰在接受英國《衛報》採訪時說： 「我可以堅定地聲明，我的工作與他們完全無關。『從他們那裡獲得幫助』的想法是完全荒謬的。」

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港媒指出，這是港警在發出逮捕令後，首次對海外通緝犯的親屬進行訊問。分析人士觀察，香港政府近來不斷使用「與中央政府安全部隊類似的手段」，來恐嚇海外異議人士，其中就包括騷擾他們於國內的家人。

香港基金會自由委員會英國和歐盟區主任薩巴赫（Mark Sabah）稱，此類行動將使海外香港人「不敢揭露香港當局及其北京主子的真實面目。」

英國下議院外交事務委員會主席、保守黨議員卡恩斯（Alicia Kearns）說，此次針對羅冠聰家人的突襲行動「完全令人憤慨」，顯然是企圖「引誘」羅冠聰回國，以便將其監禁。

卡恩斯呼籲，在港府宣布對海外民主人士懸賞之後，英國政府本應召見中國大使以進行投訴。而她和其他立場一致的國會議員，本月稍早也以敦促政府對打壓在英港人的香港官員實施制裁。

港警積極追緝

自7月初港警發布逮捕令至今，香港已有5人被捕，他們被指控經營一個手機應用，將賺取到的資金用以援助遭港警通緝的海外活動人士

7月5日，前香港眾志主席林朗彥因涉嫌金援海外異議人士被國安警察逮捕。

7月5日，前香港眾志主席林朗彥因涉嫌金援海外異議人士被國安警察逮捕。

此前，香港國安處總警司李桂華在記者會上表示，遭通緝海外人士只要一天不回香港，香港警方就不能拘捕他們，「但我們不會停止（追捕他們）。」

香港特首李家超日前也表態稱，涉嫌違反《國安法》的罪犯罪行嚴重，特區政府將終身追究其法律責任，「無論他們走到天涯海角，一定都會終身追捕」。通緝人「唯一方法就是自首」，否則將「惶恐度日」。

（綜合報導）

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