罢韩后「屁股夹筷」 一窥台湾「祭品文」风潮

(德国之声中文网) 曾经掀起「韩流」、带职参选总统大选的高雄市长韩国瑜，在6月6日遭到市民以93万票比2万票罢免下台，成为台湾史上第一位被罢免的市长。

开票后，台湾网友纷纷回溯公众人物或网路上有谁下过豪语，贴出「如果...我就...」的「祭品文」，并且大力监督他们兑现承诺。

知名网路Youtuber、台北市议员邱威杰(呱吉)，曾预测只会有40万人同意罢韩，不足以通过罢免门槛。为了鼓励高雄市民罢免韩国瑜，他发下豪语: 「只要多几万票，我就夹断几根筷子！」

最终罢免案以93万票过关，比他的预测足足多出53万票。6月9日，他贴出「兑现祭品文」的影片。影片中，他穿上黑色丁字裤，把筷子放进屁股沟，分批夹断共53根筷子，成功兑现承诺，但屁股也惨遭筷子刺伤。

议员用屁股夹筷子的视频传到日本，网友@lemonnight77用日文写道: 「我现在正在观看议员用屁股夹断第53双筷子的视频。这是甚么国家。」这则推文获得1.5万人转发、2.5万人点讚。下面网友纷纷热心附上Youtube连结，有人认真讨论邱威杰兼任Youtuber的身分，也有人半开玩笑说「我真喜欢他们如此遵守承诺(笑)」。

在选举或投票前贴出「祭品文」、事后由网民监督兑现承诺，在台湾已经不是新鲜事。不论是政治人物或是一般民众，都有机会透过祭品文挑起话题。

台媒体《东森新闻》报导，一名支持韩国瑜的网友曾在6日投票前批评罢韩不会成功，在脸书上说投票「只是浪费社会资源，一点意义也没有」，甚至夸下海口:「如果韩国瑜到最后真的被罢免下台，我就当天脸书直播吃屎」。投票结果出炉后，大批网友连日到他脸书留言要求他兑现承诺。在舆论压力下，他在8日终于「兑现承诺」: 在脸书上直播他用一枚象棋「帅」将贴有「屎」字样的棋子「吃掉」。

韩国瑜成为台湾首位被罢免的市长

「输了就请吃鸡排!」

在台湾打赌文化当中，最流行的莫过于「如果...就请吃鸡排」。在这次罢韩投票以前，名嘴李正皓、杜紫宸，以及粉丝团「不礼貌乡民团」、20万人按赞的粉丝页「台湾迷因 Taiwan meme」，虽然条件各异，但都以鸡排当做赌注发「祭品文」。

鸡排作为一种台湾庶民小吃，近年来逐渐融入「祭品文」文化，引起各方媒体关注。台湾中国文化大学广告学系专任教授兼系主任钮则勋在2020年总统大选后接受美国之音访问时解释: 「不管是政治人物或是名嘴来讲的话，它都会创造网路上面非常大的一种话题，也能够创造媒体聚焦讨论这样的一种可能性。」他就行销角度而言，认为发鸡排或是吃鸡排的画面简单易懂，在社群里面不断地去转传分享跟流动，「它产生相当程度的一个扩散的一个力道。」

台湾的「祭品文」始祖

说到台湾「祭品文」风潮，就不得不提到民进党籍台北市议员王世坚。今年60岁的他酷爱公开打赌，却又常赌输，每次兑现承诺都引起话题。2008年打赌「国民党八席立委全选上就跳海」赌输，骑水上摩托车到海中央，原要帅气跳海变成失足「落海」。2012年，王世坚说如果蔡英文落选就高空弹跳，结果马英九当选，到日本兑现承诺。

今年初，王世坚称已经认定了自己的命格是「逢赌必输」，为了让蔡英文连任，他反过来赌「蔡英文连任(总统)成功就跳海」。蔡英文果真当选，王世坚特地到外岛兰屿跳海。王世坚告诉关心他的记者说，自己经验丰富，不会再像2008年那次狼狈失足掉进海里。

虽然王世坚这次没有针对韩国瑜是否会被罢免一事开赌局，但各界对罢韩的结果预测不一，主动开赌局、发「祭品文」的人也就多了起来。

下一个高雄市长是谁?

高雄市长韩国瑜6月6日被93万票罢免，行政院将预计依法在周五(6月12日)宣布韩国瑜解职，并于同日公告代理市长人选。

现任行政院副院长的陈其迈，因为曾经在2018年的高雄市长选举中败给韩国瑜，民进党内部普遍不支持中央直接指派他为代理市长。新任的代理市长的主要任务，是维持市政运作、举办补选。高雄市政府依法最晚在9月12日以前要举办补选，选出新的高雄市长。

虽然陈其迈与代理市长一职无缘，但他对高雄市政的熟稔程度，依然让他成为民进党推举参与补选的热门人选。台湾媒体《自由时报》报导，陈其迈有意辞官参选，民进党也预计下周三(6月17日)中常会上，提名行政院副院长陈其迈参与补选。