 罢课变休学！ 瑞典女孩专注环保 | 科技环境 | DW | 01.06.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

罢课变休学！ 瑞典女孩专注环保

正值16岁花季年龄的少男少女们，有的想成为学生发言人，也有的想成为班里的笑星。全球气候罢课运动发起人通贝里却做出暂时离开校园的决定。她计划休学一年专注于环境保护。

England: Aktivistin Greta Thunberg in London (picture-alliance/V. Jones)

资料图片：通贝里在伦敦的环保活动上进行演讲

DW.COM

气候罢课运动发起人、瑞典16岁女孩通贝里被提名2019年诺贝尔和平奖候选人。提名她的是挪威的三名议员。通贝里近期在接受德国媒体采访时将美国总统特朗普称作是“一个极其危险的疯子”。 (15.03.2019)

（德国之声中文网）瑞典女孩、全球气候罢课运动的发起人格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）今年夏天计划休学一年。亲近通贝里的知情者向德新社透露，16岁的她念完9年级后打算集中精力投入到环保工作。她计划9月参加在纽约举行的联合国气候变化峰会，12月，她将参加在智利圣地亚哥举行的世界气候变化会议。

通贝里说并不担心自己的学业，自己将在一年后继续上学。通常来讲，瑞典学校将会在8月份开始下学年的课程。瑞典实行9年义务教育。

由于这名环保"红人"因气候保护不愿坐飞机。家人正在商讨去美国的其他出行方式，不排除坐船穿越大西洋。

观看视频 02:06

为促环保 蹺課有理！ 抗不作为 逃学无罪！

她发起的气候罢课运动在各国兴起，不仅是年轻的学生，许多成年人也加入示威的行列。德国学生也走上街头举行抗议游行。不过一些政治人物对这种罢课示威的意义提出质疑。

瑞典报刊《每日新闻》(Dagens Nyheter)最开始报道了通贝里的休学计划，她说这是一个艰难的决定，不过显而易见，为了应对气候变化现在必须采取措施。

 

文木/任琛 (德新社等)

 

相关音频视频

为促环保 蹺課有理！ 抗不作为 逃学无罪！  

相关内容

Österreich R20 Austrian World Summit in Wien

“终结者”与罢课少女共同呼吁气候保护 28.05.2019

在维也纳举行的奥地利世界峰会上，致力于环保的好莱坞硬汉、前州长施瓦辛格和气候罢课运动发起人、瑞典中学生通贝里一起，呼吁全球领袖和商界诚实面对气候危机的规模。

为促环保 蹺課有理！ 抗不作为 逃学无罪！ 22.02.2019

为了抗议成年人在气候保护方面的不作为，瑞典女孩通贝里(Greta Thunberg)已经彻底成为“大红人”。她每周五逃学从事抗议活动的做法，已经启发了全世界各地的学生。

广告

经济纵横

Symbolbild: Handel USA Türkei Indien (Getty Images/AFP/R. Schmidt)

特朗普贸易战火力全开 最新目标是印度

美国总统特朗普进入了全面开打贸易战的模式。在决定向墨西哥增收关税一日后，又向印度“宣战”。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  