罢课变休学！ 瑞典女孩专注环保

（德国之声中文网）瑞典女孩、全球气候罢课运动的发起人格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）今年夏天计划休学一年。亲近通贝里的知情者向德新社透露，16岁的她念完9年级后打算集中精力投入到环保工作。她计划9月参加在纽约举行的联合国气候变化峰会，12月，她将参加在智利圣地亚哥举行的世界气候变化会议。

通贝里说并不担心自己的学业，自己将在一年后继续上学。通常来讲，瑞典学校将会在8月份开始下学年的课程。瑞典实行9年义务教育。

由于这名环保"红人"因气候保护不愿坐飞机。家人正在商讨去美国的其他出行方式，不排除坐船穿越大西洋。

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她发起的气候罢课运动在各国兴起，不仅是年轻的学生，许多成年人也加入示威的行列。德国学生也走上街头举行抗议游行。不过一些政治人物对这种罢课示威的意义提出质疑。

瑞典报刊《每日新闻》(Dagens Nyheter)最开始报道了通贝里的休学计划，她说这是一个艰难的决定，不过显而易见，为了应对气候变化现在必须采取措施。

文木/任琛 (德新社等)