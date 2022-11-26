汉莎飞行员周五罢工 重头戏还在后面

受到罢工影响，汉莎航空本周五取消了约800个航班，约有13万乘客受到影响。从表面上看，飞行员是在争取更多薪资，但这其实是一个原则问题。并且，这次罢工很可能是一系列罢工的前奏。