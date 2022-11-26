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工人为了表示抗议，而集体拒绝工作的行为
在一些行业，罢工行动往往能够迅速得到雇主、政府和公众的迅速注意，从而劳工诉求就更可能获得保证。
郑州富士康连续发生工人集体逃亡事件，并在本周出现与警察和防疫人员的暴力冲突。时评作家长平认为，郑州富士康工人的行为不是有制度性保障的罢工示威，而是更类似于两百年前的奴隶逃亡与暴动。
在乌克兰战争推高能源价格的影响下，德国今年10月的通货膨胀率再次突破10%。经济学家预测，今后数月德国的通胀将保持在高水平。
上周五，汉莎飞行员的罢工曾导致数百个航班被取消。周一飞行员工会再度发出了罢工的威胁，除非雇主方做出让步，但在最后一刻劳资谈判获得成功。
受到罢工影响，汉莎航空本周五取消了约800个航班，约有13万乘客受到影响。从表面上看，飞行员是在争取更多薪资，但这其实是一个原则问题。并且，这次罢工很可能是一系列罢工的前奏。
下周一开始，刚刚投产四个月的勃兰登堡特斯拉工厂将停产两周。冶金行业工会表示，员工此前就已获悉停产之事，并称企业以这种形式停产休假极不寻常。
英国铁路工人工会周二表示，6月底将举行为期三天的大罢工。此次罢工将瘫痪英国整个铁路网。工会方面称，这将是30多年来铁路部门最大规模的罢工活动。
加拿大警方逮捕了最后坚守在连接加美两国的“大使桥”上的示威者，这条交通要道重新恢复了正常通行。作为“自由车队”抗议行动的组成部分，加拿大首都渥太华的卡车司机持续罢工，反对政府的抗疫措施。
加拿大首都反新冠抗疫措施大规模示威活动已延续一周。市长沃森（ Jim Watson ）宣布实施紧急状态法，以控制局势，保障市民及首都安全。
中国玲珑轮胎在塞尔维亚工厂的越南工人本周集体罢工，抗议生活及工作条件恶劣。该起事件登上当地新闻头条，也引起人权团体及欧盟议员关注。塞尔维亚政府则试图淡化中国资方的责任。
暑假结束，罢工升级：德铁客户们不得不为这一轮薪资谈判中时间最长罢工做好准备。
本周一，德国火车司机工会发起的大罢工开始正式举行。到本周三凌晨，德国境内大部分客运火车都停运。上周日劳资双方举行的最后一次谈判以破裂告终，罢工未能避免。
缅甸安全力量周六再次对示威人士开枪。据人权组织统计，自政变至今已有550平民丧生。与此同时，缅甸军方继续封锁当地网络及社交媒体，并以煽动公务人员罢工为由对多名演艺人员发出逮捕令。
缅甸军政府11日对遭昂山素季做出新的指控，而同日，有至少12名示威者丧命。联合国人权官员称，缅甸军政府可能已犯下反人类罪。
缅甸警方7日占领了医院和大学，并逮捕了数百名参与抗议上个月军方夺权的人，使缅甸的危机再次升级。缅甸主要的工会联盟呼吁会员8日参与全国性的罢工。
中国官媒称提高劳工待遇是西方国家的阴谋。时评人长平回顾了中国政府剥夺工人权利的历史。
缅甸反政变示威累计造成3人死亡，即便面临国际谴责，当局态度仍未软化，威胁出动致命性武器镇压。
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