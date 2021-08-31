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罢工

工人为了表示抗议，而集体拒绝工作的行为

在一些行业，罢工行动往往能够迅速得到雇主、政府和公众的迅速注意，从而劳工诉求就更可能获得保证。

22.08.2021 Ein Bahnmitarbeiter steht am Hauptbahnhof vor leeren Bahngleisen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat ihre Mitglieder zum Streik bei der Deutschen Bahn AG (DB) im Personenverkehr am Montag und Dienstag aufgerufen.

德国火车司机三度罢工  这回将是整整5天  31.08.2021

暑假结束，罢工升级：德铁客户们不得不为这一轮薪资谈判中时间最长罢工做好准备。 
22.08.2021 Ein ICE und ein Regionalzug stehen am Hauptbahnhof. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat ihre Mitglieder zum Streik bei der Deutschen Bahn AG (DB) im Personenverkehr am Montag und Dienstag aufgerufen.

劳资谈判失败 德国铁路客运段今起举行大罢工 23.08.2021

本周一，德国火车司机工会发起的大罢工开始正式举行。到本周三凌晨，德国境内大部分客运火车都停运。上周日劳资双方举行的最后一次谈判以破裂告终，罢工未能避免。
Flowers hang during a nationwide flower campaign against the military coup in Yangon, Myanmar April 2, 2021. REUTERS/Stringer

人权团体：缅甸政变至今逾550平民丧生 03.04.2021

缅甸安全力量周六再次对示威人士开枪。据人权组织统计，自政变至今已有550平民丧生。与此同时，缅甸军方继续封锁当地网络及社交媒体，并以煽动公务人员罢工为由对多名演艺人员发出逮捕令。
Protesters hold portraits of deposed Myanmar leader Aung San Suu Kyi during an anti-coup demonstration in Mandalay, Myanmar, Friday, March 5, 2021. Footage of a brutal crackdown on protests against a coup in Myanmar has unleashed outrage and calls for a stronger international response. (AP Photo)

昂山素季遭加控贿赂 示威者誓言继续集会与罢工 12.03.2021

缅甸军政府11日对遭昂山素季做出新的指控，而同日，有至少12名示威者丧命。联合国人权官员称，缅甸军政府可能已犯下反人类罪。
Protesters gather behind shields during a demonstration against the military coup in Yangon on March 7, 2021. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

缅甸工会吁全国罢工 民盟官员羁押期间死亡 08.03.2021

缅甸警方7日占领了医院和大学，并逮捕了数百名参与抗议上个月军方夺权的人，使缅甸的危机再次升级。缅甸主要的工会联盟呼吁会员8日参与全国性的罢工。
29.10.2016, China, Wuhan: --FILE--Chinese programmers take part in a Hack competition in Wuhan city, central China's Hubei province, 29 October 2016. Debate over China's 996 work culture šC the phrase used to describe companies that require employees to work from 9 a.m. to 9 p.m. six days per week šC is heating up. And the founders of tech giants are only stoking the flames with their own statements. Last Thursday, Alibaba founder Jack Ma said at a company talk that while no firm should force employees to adopt 996, young people should understand happiness comes from hard work. I personally believe 996 is good luck, he said. Many companies and people don't even have a chance to 996. If you can't 996 when you're young, when can you 996? If you haven't done 996 in your life, should you feel proud? If you don't wish to expend extra effort, how can you achieve the success you want? Later the same day, JD.com founder Richard Liu said on his WeChat account that people who laze away their days are not his brothers he can fight alongside with. Foto: Song Zhentao/Imaginechina/dpa |

长平观察：不肯加班也是给外国势力递刀子？ 25.02.2021

中国官媒称提高劳工待遇是西方国家的阴谋。时评人长平回顾了中国政府剥夺工人权利的历史。

军政府实弹镇压未遏制缅甸民主运动 22.02.2021

缅甸从北到南的城镇周日（2月21日）再次有数千名反政变示威者聚集。前一天，警察和士兵才在曼德勒市开枪，造成两人死亡。这目前为止最血腥的一幕没有影响示威者的决心，他们不但再次上街，也预计发起大规模罢工行动。
21.02.2021 Protesters hold placards and display images of ousted civilian leader Aung San Suu Kyi (top R) and president Win Myint (top L) as they take part in a demonstration against the military coup, in front of Chinese embassy in Yangon on February 21, 2021. (Photo by Sai Aung Main / AFP) (Photo by SAI AUNG MAIN/AFP via Getty Images)

缅甸示威者号召罢工 政府威胁出动致命武器 22.02.2021

缅甸反政变示威累计造成3人死亡，即便面临国际谴责，当局态度仍未软化，威胁出动致命性武器镇压。

缅甸仰光街头出现装甲车 15.02.2021

2月14日，一辆装甲车出现在仰光市区，这是自两周前的军事政变以来，这种车辆首次在当地出现。目前尚不清楚为什么这辆军车会在仰光市政厅和市中心附近的苏雷宝塔路上行驶。自军政府2月1日发动政变以来，缅甸有成千上万的抗议者走上全国各地的街头，还有人举行罢工表达对于军政府的不满。外界担心，军方会利用装甲车等军事武器加强镇压。
17.12.2018, Sachsen, Leipzig: Am Standort Leipzig des US-Versandhändlers Amazon streiken Gewerkschaftsmitglieder. Seit Jahren ringt die Gewerkschaft um einen Tarifvertrag bei Amazon. Mit neuerlichen Streiks kurz vor Weihnachten geht der Konflikt nun in die nächste Runde.

圣诞网购高峰 德国亚马逊员工罢工 21.12.2020

新冠疫情让德国人更热衷于网上购物，而圣诞期间更是电商生意最好的时候。亚马逊员工们看准这个时机展开罢工，要求改善待遇。
Medical workers hold a strike near Queen Elizabeth Hospital as they demand Hong Kong close its border with China to reduce the coronavirus spreading, in Hong Kong, China February 3, 2020. REUTERS/Tyrone Siu

香港首例新冠死亡 医护继续罢工要求全面封关 04.02.2020

香港医院管理局证实,香港第13宗新冠肺炎个案,即一名39岁确诊男病人于2月4日病重离世,成为香港首名感染该病毒而不治的病人。
HONG KONG, CHINA - FEBRUARY 03: A father and his son wear face mask to prevent infections in Hong Kong, China on February 03, 2020. Miguel Candela Poblacion / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

香港首例病毒确诊死亡 港媒称两大「缺口」未封 03.02.2020

香港确诊新型冠状病毒感染病例不断增加, 在周二（2月3日）下午首次确认此病毒在香港出现死亡案例。港府虽已关闭多处口岸，但港媒批评仍有大量的中国大陆人士透过两个管道进入香港。
Medical staff transfer a patient of a highly suspected case of a new coronavirus at the Queen Elizabeth Hospital in Hong Kong, China January 22, 2020. Picture taken January 22, 2020. cnsphoto via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT. TPX IMAGES OF THE DAY

香港新冠病毒扩散 医护罢工施压港府 03.02.2020

香港的新型冠状病毒肺炎确诊病例增加到15人之际，卫生署警告可能会出现社区蔓延。 由于港府不愿意完全禁止中国人赴港，医界人员发起罢工以示抗议。
French Prime Minister Edouard Philippe (C) flanked by French Health and Solidarity Minister Agnes Buzyn (L) and French High Commissioner for Pension Reform Laurent Pietraszewski (R), attends a meeting with labour union leaders at the Hotel Matignon in Paris, on January 10, 2020, over the government's pensions overhaul. - French union leaders on January 10 began crunch meetings with Prime Minister and other top officials over a hotly contested pension overhaul that has sparked the country's longest rail strike in history. (Photo by CHARLES PLATIAU / POOL / AFP) (Photo by CHARLES PLATIAU/POOL/AFP via Getty Images)

法国政府妥协：先不提延迟退休年龄 12.01.2020

在全国抗议浪潮不断的压力下，法国政府表示同意暂缓推行提高法定退休年龄的改革计划。与此同时，巴黎和各大城市的罢工示威活动仍在持续。
20.10.2019, Berlin: Auf einer Anzeigetafel am Flughafen Berlin-Tegel werden zwei Flüge als „cancelled“ (gestrichen) angezeigt. Die Gewerkschaft Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) hat ihre Mitglieder zu Streiks aufgerufen. Die Kabinengewerkschaft hat den Warnstreik der Lufthansa-Töchter Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und Sunexpress an mehreren deutschen Flughäfen bis um Mitternacht verlängert. Foto: Christophe Gateau/dpa | Verwendung weltweit

劳资纠纷激化 汉莎子公司新年罢工成定局 29.12.2019

空乘人员工会发起汉莎旗下子公司德国之翼在12月30日到1月1日期间举行罢工，届时将有部分德国国内和欧洲航线被取消，对新年节日期间的交通运营造成影响。在罢工开始之前的最后一天，劳资双方的矛盾冲突仍然没有任何缓和迹象。

23.12.2019 *** Commuters walk on a platform at Gare de l'Est train station during a strike by all unions of French SNCF and the Paris transport network (RATP) in Paris as French transportation workers' strike continues for a 19th day against pension reform plans in France, December 23, 2019. REUTERS/Gonzalo Fuentes

圣诞过后罢工持续 法国公共交通仍陷混乱 29.12.2019

旨在反对马克龙退休改革计划的罢工行动已持续25天。在圣诞假期过后的这个周末，巴黎以及法国各地的公共交通仅部分恢复运营。政府虽然释放出有限善意，但在改革核心计划上并未作出让步。
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