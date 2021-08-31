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工人为了表示抗议，而集体拒绝工作的行为
在一些行业，罢工行动往往能够迅速得到雇主、政府和公众的迅速注意，从而劳工诉求就更可能获得保证。
暑假结束，罢工升级：德铁客户们不得不为这一轮薪资谈判中时间最长罢工做好准备。
本周一，德国火车司机工会发起的大罢工开始正式举行。到本周三凌晨，德国境内大部分客运火车都停运。上周日劳资双方举行的最后一次谈判以破裂告终，罢工未能避免。
缅甸安全力量周六再次对示威人士开枪。据人权组织统计，自政变至今已有550平民丧生。与此同时，缅甸军方继续封锁当地网络及社交媒体，并以煽动公务人员罢工为由对多名演艺人员发出逮捕令。
缅甸军政府11日对遭昂山素季做出新的指控，而同日，有至少12名示威者丧命。联合国人权官员称，缅甸军政府可能已犯下反人类罪。
缅甸警方7日占领了医院和大学，并逮捕了数百名参与抗议上个月军方夺权的人，使缅甸的危机再次升级。缅甸主要的工会联盟呼吁会员8日参与全国性的罢工。
中国官媒称提高劳工待遇是西方国家的阴谋。时评人长平回顾了中国政府剥夺工人权利的历史。
缅甸从北到南的城镇周日（2月21日）再次有数千名反政变示威者聚集。前一天，警察和士兵才在曼德勒市开枪，造成两人死亡。这目前为止最血腥的一幕没有影响示威者的决心，他们不但再次上街，也预计发起大规模罢工行动。
缅甸反政变示威累计造成3人死亡，即便面临国际谴责，当局态度仍未软化，威胁出动致命性武器镇压。
2月14日，一辆装甲车出现在仰光市区，这是自两周前的军事政变以来，这种车辆首次在当地出现。目前尚不清楚为什么这辆军车会在仰光市政厅和市中心附近的苏雷宝塔路上行驶。自军政府2月1日发动政变以来，缅甸有成千上万的抗议者走上全国各地的街头，还有人举行罢工表达对于军政府的不满。外界担心，军方会利用装甲车等军事武器加强镇压。
新冠疫情让德国人更热衷于网上购物，而圣诞期间更是电商生意最好的时候。亚马逊员工们看准这个时机展开罢工，要求改善待遇。
香港医院管理局证实,香港第13宗新冠肺炎个案,即一名39岁确诊男病人于2月4日病重离世,成为香港首名感染该病毒而不治的病人。
香港确诊新型冠状病毒感染病例不断增加, 在周二（2月3日）下午首次确认此病毒在香港出现死亡案例。港府虽已关闭多处口岸，但港媒批评仍有大量的中国大陆人士透过两个管道进入香港。
香港的新型冠状病毒肺炎确诊病例增加到15人之际，卫生署警告可能会出现社区蔓延。 由于港府不愿意完全禁止中国人赴港，医界人员发起罢工以示抗议。
在全国抗议浪潮不断的压力下，法国政府表示同意暂缓推行提高法定退休年龄的改革计划。与此同时，巴黎和各大城市的罢工示威活动仍在持续。
空乘人员工会发起汉莎旗下子公司德国之翼在12月30日到1月1日期间举行罢工，届时将有部分德国国内和欧洲航线被取消，对新年节日期间的交通运营造成影响。在罢工开始之前的最后一天，劳资双方的矛盾冲突仍然没有任何缓和迹象。
旨在反对马克龙退休改革计划的罢工行动已持续25天。在圣诞假期过后的这个周末，巴黎以及法国各地的公共交通仅部分恢复运营。政府虽然释放出有限善意，但在改革核心计划上并未作出让步。
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