缅甸仰光街头出现装甲车

2月14日，一辆装甲车出现在仰光市区，这是自两周前的军事政变以来，这种车辆首次在当地出现。目前尚不清楚为什么这辆军车会在仰光市政厅和市中心附近的苏雷宝塔路上行驶。自军政府2月1日发动政变以来，缅甸有成千上万的抗议者走上全国各地的街头，还有人举行罢工表达对于军政府的不满。外界担心，军方会利用装甲车等军事武器加强镇压。