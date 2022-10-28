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工人为了表示抗议，而集体拒绝工作的行为
在一些行业，罢工行动往往能够迅速得到雇主、政府和公众的迅速注意，从而劳工诉求就更可能获得保证。
在乌克兰战争推高能源价格的影响下，德国今年10月的通货膨胀率再次突破10%。经济学家预测，今后数月德国的通胀将保持在高水平。
上周五，汉莎飞行员的罢工曾导致数百个航班被取消。周一飞行员工会再度发出了罢工的威胁，除非雇主方做出让步，但在最后一刻劳资谈判获得成功。
受到罢工影响，汉莎航空本周五取消了约800个航班，约有13万乘客受到影响。从表面上看，飞行员是在争取更多薪资，但这其实是一个原则问题。并且，这次罢工很可能是一系列罢工的前奏。
下周一开始，刚刚投产四个月的勃兰登堡特斯拉工厂将停产两周。冶金行业工会表示，员工此前就已获悉停产之事，并称企业以这种形式停产休假极不寻常。
英国铁路工人工会周二表示，6月底将举行为期三天的大罢工。此次罢工将瘫痪英国整个铁路网。工会方面称，这将是30多年来铁路部门最大规模的罢工活动。
加拿大警方逮捕了最后坚守在连接加美两国的“大使桥”上的示威者，这条交通要道重新恢复了正常通行。作为“自由车队”抗议行动的组成部分，加拿大首都渥太华的卡车司机持续罢工，反对政府的抗疫措施。
加拿大首都反新冠抗疫措施大规模示威活动已延续一周。市长沃森（ Jim Watson ）宣布实施紧急状态法，以控制局势，保障市民及首都安全。
中国玲珑轮胎在塞尔维亚工厂的越南工人本周集体罢工，抗议生活及工作条件恶劣。该起事件登上当地新闻头条，也引起人权团体及欧盟议员关注。塞尔维亚政府则试图淡化中国资方的责任。
暑假结束，罢工升级：德铁客户们不得不为这一轮薪资谈判中时间最长罢工做好准备。
本周一，德国火车司机工会发起的大罢工开始正式举行。到本周三凌晨，德国境内大部分客运火车都停运。上周日劳资双方举行的最后一次谈判以破裂告终，罢工未能避免。
缅甸安全力量周六再次对示威人士开枪。据人权组织统计，自政变至今已有550平民丧生。与此同时，缅甸军方继续封锁当地网络及社交媒体，并以煽动公务人员罢工为由对多名演艺人员发出逮捕令。
缅甸军政府11日对遭昂山素季做出新的指控，而同日，有至少12名示威者丧命。联合国人权官员称，缅甸军政府可能已犯下反人类罪。
缅甸警方7日占领了医院和大学，并逮捕了数百名参与抗议上个月军方夺权的人，使缅甸的危机再次升级。缅甸主要的工会联盟呼吁会员8日参与全国性的罢工。
中国官媒称提高劳工待遇是西方国家的阴谋。时评人长平回顾了中国政府剥夺工人权利的历史。
缅甸反政变示威累计造成3人死亡，即便面临国际谴责，当局态度仍未软化，威胁出动致命性武器镇压。
2月14日，一辆装甲车出现在仰光市区，这是自两周前的军事政变以来，这种车辆首次在当地出现。目前尚不清楚为什么这辆军车会在仰光市政厅和市中心附近的苏雷宝塔路上行驶。自军政府2月1日发动政变以来，缅甸有成千上万的抗议者走上全国各地的街头，还有人举行罢工表达对于军政府的不满。外界担心，军方会利用装甲车等军事武器加强镇压。
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