为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
工人为了表示抗议，而集体拒绝工作的行为
在一些行业，罢工行动往往能够迅速得到雇主、政府和公众的迅速注意，从而劳工诉求就更可能获得保证。
达成的协议将调涨演员的薪资待遇，并在使用人工智能（AI）生成演员形象领域增加了相关协议和补偿条款。
随着好莱坞罢工的持续进行，出席本届威尼斯电影节的美国演员和编剧减少，焦点落在欧洲电影上。香港影星梁朝伟在本届威尼斯影展获颁终身成就金狮奖也成为电影节上的亮点。他成为首位获得该奖项的华人演员。
好萊塢的編劇自今年5月起展開罷工，如今演員工會也宣布加入罷工行列，成為1960年代以來，好萊塢影視業首度爆發「雙重罷工」。勞資雙方有哪些訴求與主張？
阻止罢工的谈判无望，德意志铁路公司（DB）诉诸法律，取得了成功。
德国铁路运输工会最新宣布的铁路罢工可能会严重影响下周的火车交通。在接受调查的1010人中，只有19%的人表示，他们完全理解这次罢工。与此同时，德铁要求法院阻止这次50小时的罢工。
医生工会英国医学协会（BMA）要求为医生加薪35%，理由是会员在过去15年中实际减薪26%。英国卫生部长巴克莱表示要求不合理，这意味着一些医生的薪酬要增加超过20,000 英镑（24,840 美元）。
巴黎的地标、知名博物馆卢浮宫周一被抗议养老金改革法案的示威者封住了入口。一些远道而来的游客对于无法入馆参观感到失望，示威者之一的卢浮宫员工向游客表示：希望你们能理解我们。
由于通货膨胀之后的生活成本增高，德国两个工会要求为交通运输行业工人要求涨薪10%，为此组织数十年来最大规模的全国罢工，全国各地的火车、长途汽车、公共汽车以及大部分航班都于当天停止运营。
铁路、机场、市内公交、甚至部分高速公路都在3月27日关闭。德国交通行业的多个工会在这一天发起了联合罢工，他们提出了至少涨薪10%的诉求。
以色列周日深夜发生了大规模示威活动，人们对于总理内塔尼亚胡突然解雇批评司法改革的国防部长感到愤怒，数万人走上街头抗议。以色列总统赫尔佐格今天出面呼吁政府停止司法改革进程。
本周一，英国医疗系统的工作人员举行大罢工。数万名护士和急救人员加入这场罢工行动，让英国国家医疗服务体系更是雪上加霜。
法国多地举行第二次示威活动，反对将退休年龄从62岁提升到64岁。罢工导致各处交通停摆，学校停课，导致许多通勤者不满。法国总统并未表示让步。
原定于周三在柏林勃兰登堡机场起飞和降落的大300架航班被取消。这是自2018年以来德国影响最多航班的一次罢工。
法国工会本周四（1月19日）组织大罢工及游行，抗议政府的退休改革方案。这一全国范围内的罢工和抗议将是对马克龙总统的重大考验。
英国目前几乎没有一天不发生罢工。本周二公立医院的护理人员罢工，周三则是轮到救护车驾驶员。即将到来的圣诞节可能会让情况更糟糕。
在乌克兰战争推高能源价格的影响下，德国今年10月的通货膨胀率再次突破10%。经济学家预测，今后数月德国的通胀将保持在高水平。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式