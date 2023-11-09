第80届威尼斯电影节 梁朝伟获终身成就奖

随着好莱坞罢工的持续进行，出席本届威尼斯电影节的美国演员和编剧减少，焦点落在欧洲电影上。香港影星梁朝伟在本届威尼斯影展获颁终身成就金狮奖也成为电影节上的亮点。他成为首位获得该奖项的华人演员。