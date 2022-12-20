罢工潮让圣诞节前的英国陷入瘫痪

（德国之声中文网）周二（12月20日），英国国家医疗体系的护理工作人员再次举行罢工。上周四，已有106年历史的英国护理人员工会（RCN）自成立以来组织了首次罢工。本周该工会希望在圣诞节到来前再次向政府施压。工会方要求雇主大幅提高工资，以缓解通货膨胀的压力，并改善员工工作条件。

英格兰、威尔士和北爱尔兰的约10万名护理工作人员参加了周二的罢工。这一行业的从业人员希望通过此举让更多的人意识到英国医疗系统的糟糕状态：全英国有7百万病人在等待进行技术含量不高的普通手术；急救医生往往需要比常规更多的时间才能赶到；救护车到达医院急诊部后还需要排队。

利物浦大学附属医院的护士萨维奇（Lucy Savage）说：“我们需要更多资金、更多人手，我们需要给患者安全。”她表示，护理人员的工作负担过重，薪资太低，英国国家医疗服务体系（NHS）已是“破败不堪”。另一名护士乔治（Suni George） 指出，入行17年来他的工资几乎没有涨，“即便年终收入看上去好像有所增加，但我们并没有拿到更多的钱。”

据估计，英国公立医院护理人员的实际收入自2010年以来反而下降了20%，主要原因是生活成本的提高。目前英国的通货膨胀率达到11%，创下40年来的新高。

食物還是取暖？英國民眾的艱難抉擇

应急计划：军人开救护车

鉴于工薪阶层购买力的严重下降，近期英国港口工人、机场工作人员和垃圾清运工人已经举行了罢工。皇家邮政的员工已多次罢工，有些地方的居民每周只能接收到一次投递服务，大量信件和邮包堆积在仓库里。

本周三，急救中心员工也将举行罢工，抗议薪资过低、劳动条件恶劣。有报道称，英国政府准备调动千余名军人顶替急救和边检人员，包括驾驶救护车。

本周五开始，英国的边境检查人员也将加入罢工行列。因此，在辞旧迎新之际，入境关口可能出现大排长龙的景象。不排除飞机航班因此被取消的可能。

此外，12月24日起，铁路员工也计划罢工，这也会影响到连接欧洲大陆和伦敦的欧洲之星（Eurostar）列车。

俄罗斯对乌克兰的入侵带来了全球范围的后果。德国经济学家也预测本国将迎来经济萎缩，但英国似乎受到了更大冲击。专家指出，英国脱欧也带来了负面影响。英国同最大的贸易伙伴欧盟之间的货物往来大幅下降。而缺少了来自欧盟国家的劳工和专业人才，英国的劳动资源短缺进一步加剧。

（德新社、路透社、法新社）

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