 罢工使法国人今年无法平安过圣诞 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.12.2019

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时政风云

罢工使法国人今年无法平安过圣诞

节日期间亦无休止：法国国内反对退休制度改革的罢工行动方兴未艾，首都巴黎的公共交通甚至全面瘫痪。歌剧院舞蹈团则街头献艺声援。

Frankreich Generalstreik | Gare de Lyon, Métro Paris (Reuters/G. Fuentes)

没有车：短程交通公司总部前的巴黎Hector Guimard地铁站

（德国之声中文网）罢工导致首都巴黎各大车站连续21天完全关闭；地铁系统，只有两路自动地铁运营。出租车、共乘服务和机动车租赁企业无法满足大量需求。圣诞之夜，成千上万希望返家的旅人滞留于巴黎。

运营方称，在圣诞节的第二个假日（12月26日），公共交通也将大幅减少。两列TGV高铁中将只有一列开行；在巴黎，5条地铁线路继续关闭。前往巴黎近郊的交通以及地区列车交通也将受影响。

Frankreich Generalstreik | Gare du Nord, Paris (picture-alliance/AP Photo/F. Mori)

巴黎北站一片寂静

罢工矛头指向马克龙总统的一项主要改革计划。根据该计划，法国现有的内涵42种不同退休规定的退休制度将统一化、减少退休金库的巨额赤字，而所计划的将法定退休年龄从目前的62岁事实上提升至未来的64岁，尤其引起争议。

罢工的主要推手是铁路工会，但其它行业和部门也踊跃加入，其中就有巴黎歌剧院。本周二（12月24日），在东站主要入口前，约40名舞蹈演员向路人献演"天鹅湖"中的芭蕾舞场景，已示对政府改革计划的抗议。舞蹈演员们还特意打出了书写着"文化受威胁"字句的横幅。

Frankreich Generalstreik | Paris Opera, Protest (Getty Images/AFP/S. de Sakutin)

巴黎歌剧院舞蹈演员街头献艺表演

工会同政府方面的谈判上周失败。双方定于明年1月7日起复谈。工会方面已宣布，将继续罢工，直至达成一致。

不果，SNCF（法国国家铁路公司）的交通工会预期，节后交通状况会有所缓解。该工会称，本周末，10列TGV高铁中将有6列运行。上周末只有5列。

Frankreich Generalstreik | Gare du Nord, Paris (picture-alliance/AP Photo/F. Mori)

骑车上路：巴黎东站候车大厅圣诞夜一幕

SNCF称，罢工已导致收入减少。该公司董事长对《世界报》（Le Monde）说，迄今，收入损失已达4亿欧元。工业组织称，经营额比去年同期减少了30-60%。不过，持续3周后，罢工者也面临薪资锐减问题。

凝炼/王凡（德新社、法新社）

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