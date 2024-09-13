罚没4.41亿，停业半年：普华永道受中国“顶格”处罚

周五（9月13日），中国财政部和证监会公布了对全球四大会计师事务所之一普华永道的“顶格”处罚决定：罚没4.41亿元，暂停业务资格半年。专家认为，与国际同行相比，中国国内会计师事务所在业务合规性等方面仍存在显著差距。

（德国之声中文网）周五（9月13日），中国财政部和证监会公布了对全球四大会计师事务所之一普华永道的"顶格"处罚决定：罚没4.41亿元人民币，暂停业务资格半年。

处罚决定称，财政部对普华永道涉及恒大地产2018年审计项目的违法行为，罚没共1.16亿元人民币。同时，对普华永道警告、暂停经营业务6个月、撤销普华永道广州分所的行政处罚；对4名签字注册会计师，吊销注册会计师证书；其余7名参与编制恒大地产合并财务报表的注册会计师，给予警告或罚款的行政处罚。

中国证监会则是采取"没一罚十"顶格罚款，没收普华永道案涉期间全部业务收入2774万元人民币，并处以"顶格"罚款2.97亿元，对4次未收费债券发行审计服务按上限罚款2000万元，合计罚没3.25亿元。

此外，对于香港罗兵咸永道会计师事务所为中国恒大集团提供审计服务的有关责任，中国财政部称将通过跨境审计监管合作机制，积极协调配合香港会计及财务汇报局对相关违法行为进行调查处理。

中国财政部称，自2024年1月起，财政部对普华永道中天会计师事务所及其广州分所的恒大地产集团有限公司审计项目执业质量开展了专项检查。

中国国内会计师事务所仍有差距

针对该项处罚措施，法国外贸银行（Natixis）亚太区高级经济学家吴卓殷（Gary Ng）认为，除了巨额罚款之外，普华永道在中国的声誉也遭受巨大损失，影响其发展业务的能力。在短期内，普华永道在中国的市场份额将下降，其他三大会计师事务所将受益。

"但问题是，"吴卓殷说，"随着数据安全等问题的涌现，中国是否有希望最终建立起自己的大型会计师事务所？"

华宝信托（Hwabao Trust）驻上海经济学家聂文（Nie Wen）对此并不乐观。聂文说，"随着越来越多的中国公司迈向全球，中国对国际会计师事务所的需求仍然相对较大。与此同时，中国当局也希望国内会计师事务所能够迅速壮大。然而，与国际同行相比，中国国内会计师事务所在业务合规性等方面仍存在显著差距。"

同日，普华永道官方发布声明称，"对于因此事给客户以及大家带来的影响深表歉意，并将竭尽全力赢回大家的信任"。

（路透社及中国媒体）

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