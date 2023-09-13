罚款没商量！中国再出手整顿教培行业

（德国之声中文网）中国教育部颁布《校外培训行政处罚暂行办法》，擅自举办校外培训机构举办者最高可能要面临10万人民币的罚款。教育部指出，此举旨在打击校外培训，营造有利于学生成长的良好环境。

2021年7月，中国政府祭出“双减”政策，针对私营教育机构进行严格整顿，学科类培训机构一律不得上市融资，并且得要统一登记为非营利机构。此举对中国私营教育产业带来重击。包含补习班、校外辅导课程等私营教育产业，在中国形成大约1200亿美元的产值。

新规出炉后，新东方等教育培训巨头纷纷销声匿迹。不过一些机构转为地下补课，或是提供住家保姆等变相辅导服务。

根据中国教育部网站，“双减”实施以来，校外培训治理取得了阶段性成效，但擅自举办校外培训机构、隐形变异开展校外培训等问题仍然不同程度的存在，迫切需要健全校外培训法律制度，让违法者付出代价，让合规者受到保护。新规定将于10月15日起实施。

中国青年找工作难 听听他们怎么说

路透社指出，中国的经济增速放缓，长期低迷的消费信心影响了年轻人结婚或生子的计划，让老龄化问题严重的中国社会雪上加霜。育儿成本过高被年轻群体视为不愿意生育子女的一个关键因素。根据中国人口与发展研究中心提交的一份报告，2022年中国总和生育率初步测算已下滑至1.09，在目前世界上人口过亿的国家中生育率最低。与此同时，今年以来中国青年失业率一再创新高，中国官方发布的数据显示，今年4月，中国的青年失业率突破20%，6月份升至21.3%。

德国学校的打开方式 从垂髫幼童到翩翩少年 德国儿童在6岁前上幼儿园，6岁开始接受义务教育。根据每个联邦州的具体规定，义务教育持续到9年级或10年级。除非出现特殊情况，例如身患重病，否则所有的学龄儿童都必须在学校接受义务教育。

德国学校的打开方式 小学 德国小学新生入学的第一天每个人手里都会捧着一个大礼袋，礼袋里装着各种糖果。小学生们由此步入了“人生的新阶段”。德国的教育体系不是由联邦教育部主导而是由各个联邦州负责。多数联邦州的小学为4年制，但是柏林的小学为6年制。

德国学校的打开方式 老师推荐 小学毕业前，老师会给每个学生做出不同的推荐，建议他们在文理中学（Gymnasium）、综合中学（Gesamtschule）、实科中学（Realschule）或者普通中学（Hauptschule）继续就读。但是北威州的父母往往不听从老师的建议，他们更倾向于将子女送入他们选择的学校。

德国学校的打开方式 文理中学 文理中学为德国各高校培养后备军。文理中学毕业后可以获得专科学校文凭或者高中文凭。文理中学的课程安排从数学、化学到外语、艺术、哲学、体育，内容十分全面。

德国学校的打开方式 实科中学 多数联邦州实科中学的设置从5年级到10年级，教学内容和文理中学相似，但是外语教学种类相应较少。实科中学的毕业生往往会继续就读于技术或者经济专科学校。而成绩格外优异的学生也可以转学去文理中学或者综合中学，之后可以得到高中文凭。

德国学校的打开方式 普通中学 普通中学的教学内容和其它学校类似，只是教学进度较慢。而且普通中学安排的结合实际操作的课程内容较多，以方便学生毕业后可以顺利升入职业学校或者开始职业培训。普通中学的毕业生同样也有机会转入文理中学或者综合中学就读。

德国学校的打开方式 综合中学 上世纪70年代，德国社民党政府建议对当时的教育体系进行改革，在文理中学、实科中学和普通中学之外又引入了综合中学。此后综合中学的数量不断增加。综合中学的毕业生也可以获得高中文凭。一些学生在9年级或者10年级毕业后选择转入职业学校就读。

德国学校的打开方式 综合中学受到追捧 现如今大约一半的小学生毕业后都会进入文理中学。不过综合中学现在也很受欢迎，因为进入综合中学的学生不需要立刻决定未来究竟是读大学还是学一个实用的技能。在一些大城市，综合中学的报名人数甚至多于招生人数。例如去年科隆就有1000名小学毕业生没有收到综合中学的录取通知书。

德国学校的打开方式 文理中学的适应期 文理中学的5、6年级算是适应期，如果一些学生在这期间感觉教学内容过难，老师会建议他们转学去实科中学或者普通中学。与之相反，其它类型中学成绩优异的学生也可以转学去文理中学。但是综合中学往往是一位难求。

德国学校的打开方式 职业技术学校 普通中学和实科中学的毕业生一般会进入职业技术学校学习。在这里学生们既学习理论知识，又可以练习实践操作。普通中学和工厂企业的联系紧密，学生在校期间就有机会积累很多实习经验。

德国学校的打开方式 共同学习 理论上，身体带有残疾的学生一般都就读于特殊学校。但是有不少批评意见认为，这种做法会将残障学生同同龄孩子隔离开，所以一些学校也招收残障学生。可是这也同样招来了批评之声。反对者认为，如果学校缺少接受过相关培训的教师，那么这些残障学生就无法得到相应的特殊照顾。

德国学校的打开方式 几点下课？ 学生们下课的时间经常变化，有时候下午3、4点下课，有时候中午之后就没课了。这让上全天班的父母很是头疼。目前提供全天制课程的学校数量仍不多。

德国学校的打开方式 私立学校仍是少数 德国也有一些私立学校，例如蒙特梭利中学、华德福中学、寄宿学校和教会中学。不过多数学生还是就读公立学校。



（综合报道）

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